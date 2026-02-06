Государственная измена и военные преступления: трое граждан Украины приговорены к 15 годам, - Офис Генпрокурора

Суды вынесли три обвинительных приговора по делам о преступлениях против национальной безопасности Украины и военных преступлениях. Все осужденные получили 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Киев

Так, 63-летняя киевлянка признана виновной в государственной измене (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Установлено, что с марта по июль 2022 года она фотографировала места расположения военной техники ВСУ, блокпостов ТрО, объектов критической инфраструктуры и другие гражданские и военные объекты в Киеве и области.

Читайте также: Работал на армию РФ: за государственную измену осужден экс-начальник полиции в Купянском районе, - Офис Генпрокурора

Фото и координаты она отправляла гражданскому мужу, который проживал в Крыму и передавал их представителям страны-агрессора. Всего женщина собрала и передала данные по 21 объекту. Ее задержали возле территории одной из воинских частей.

"Изоляция", Донецк

В суде доказана вина руководителя незаконного места содержания "Изоляция".

Установлено, что в 2014–2019 годах он, будучи участником террористической организации и незаконного вооруженного формирования "МГБ ДНР", возглавлял так называемый изолятор временного содержания. Там незаконно лишили свободы, по меньшей мере, 22 гражданских лица, к которым применяли пытки и принуждение к выполнению работ военного назначения.

Читайте также: На сегодняшний день идентифицированы 211 военнослужащих ВС РФ, совершавших зверства в Буче, - Кравченко

Верховный Суд оставил в силе приговор - 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Харьков

Также в суде доказана вина жительницы Харькова, действовавшая в составе агентурной сети главного разведывательного центра вооруженных сил РФ.

Смотрите также: За сотрудничество с оккупантами к 12 годам приговорен бывший таможенник из Купянска, - ГБР. ФОТО

Она собирала данные о расположении военных и оборонных объектов в Харькове и области, изготавливала соответствующие схемы и передавала их российскому куратору.

Она признана виновной в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины) и приговорена к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.