Государственная измена и военные преступления: трое граждан Украины приговорены к 15 годам, - Офис Генпрокурора
Суды вынесли три обвинительных приговора по делам о преступлениях против национальной безопасности Украины и военных преступлениях. Все осужденные получили 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Киев
Так, 63-летняя киевлянка признана виновной в государственной измене (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины).
Установлено, что с марта по июль 2022 года она фотографировала места расположения военной техники ВСУ, блокпостов ТрО, объектов критической инфраструктуры и другие гражданские и военные объекты в Киеве и области.
Фото и координаты она отправляла гражданскому мужу, который проживал в Крыму и передавал их представителям страны-агрессора. Всего женщина собрала и передала данные по 21 объекту. Ее задержали возле территории одной из воинских частей.
"Изоляция", Донецк
В суде доказана вина руководителя незаконного места содержания "Изоляция".
Установлено, что в 2014–2019 годах он, будучи участником террористической организации и незаконного вооруженного формирования "МГБ ДНР", возглавлял так называемый изолятор временного содержания. Там незаконно лишили свободы, по меньшей мере, 22 гражданских лица, к которым применяли пытки и принуждение к выполнению работ военного назначения.
Верховный Суд оставил в силе приговор - 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Харьков
Также в суде доказана вина жительницы Харькова, действовавшая в составе агентурной сети главного разведывательного центра вооруженных сил РФ.
Она собирала данные о расположении военных и оборонных объектов в Харькове и области, изготавливала соответствующие схемы и передавала их российскому куратору.
Она признана виновной в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины) и приговорена к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
• З'ясувалося, що тривалий час чоловік спілкувався з представниками рф, які причетні до підпалів в Одесі та області.
• Ймовірний мотив співпраці з росією - борги та зв'язки з наркозалежними.
• Ще одна версія підриву - росія ліквідувала власного агента.