Работал на армию РФ: за государственную измену осужден экс-начальник полиции в Купянском районе, - Офис Генпрокурора

В Харьковской области суд приговорил бывшего сотрудника полиции к 15 годам лишения свободы за государственную измену. Во время оккупации поселка Шевченково Купянского района в 2022 году он добровольно сотрудничал с российскими оккупантами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Детали

В марте 2022 года, во время оккупации поселка Шевченково Купянского района, действующий тогда полицейский, начальник сектора райотдела, предал присягу и добровольно стал частью оккупационной системы.

Он заставлял гражданских работать на армию РФ - вербовал подчиненных и приказывал разыскивать украинцев, которые забрали оружие и топливо из разбитой российской колонны.

После попытки скрыться в Павловке его задержали в июне 2022 года.

В суде обвиняемый заявлял о принуждении и пытках со стороны российских военных, но, изучив доказательства, суд признал бывшего полицейского виновным в государственной измене в условиях военного положения и назначил наказание 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ прокуроры Харьковщины сообщили о подозрении 77 полицейским, в суд направлены обвинительные акты в отношении 75 человек, 17 уже получили обвинительные приговоры.

