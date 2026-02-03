Работал на армию РФ: за государственную измену осужден экс-начальник полиции в Купянском районе, - Офис Генпрокурора

Работал на армию РФ: суд вынес приговор экс-начальнику полиции в Купянском районе

В Харьковской области суд приговорил бывшего сотрудника полиции к 15 годам лишения свободы за государственную измену. Во время оккупации поселка Шевченково Купянского района в 2022 году он добровольно сотрудничал с российскими оккупантами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Детали

В марте 2022 года, во время оккупации поселка Шевченково Купянского района, действующий тогда полицейский, начальник сектора райотдела, предал присягу и добровольно стал частью оккупационной системы.

Он заставлял гражданских работать на армию РФ - вербовал подчиненных и приказывал разыскивать украинцев, которые забрали оружие и топливо из разбитой российской колонны.

После попытки скрыться в Павловке его задержали в июне 2022 года.

В суде обвиняемый заявлял о принуждении и пытках со стороны российских военных, но, изучив доказательства, суд признал бывшего полицейского виновным в государственной измене в условиях военного положения и назначил наказание 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ прокуроры Харьковщины сообщили о подозрении 77 полицейским, в суд направлены обвинительные акты в отношении 75 человек, 17 уже получили обвинительные приговоры.

Може на зоні йому стане соромно і він удавиться
03.02.2026 15:33 Ответить
він буде відбувати покарання на червоній...а як там публіка налаштована одному богу відомо
03.02.2026 16:42 Ответить
Мусора - перші зрадники України!
03.02.2026 15:46 Ответить
Всю поліцію гнати на фронт. Знаю, що 99.999% з них швиденько перебіжуть до кацапні, де їх перевиховають і зроблять штурмовиками. Тяжко доведеться на передку нашим хлопцям, але є великий плюс - перебити дармоїдів і зрадників абсолютно законно, без судів, застав, умовних строків і розголосу.
03.02.2026 15:46 Ответить
Наговорюєте Ви на нашу славну полюцію ненавчену нас захищати.
Статистика (на прикладі Криму) говорить, що в МВС всього 99,20% зрадників, а не 99,999%.
03.02.2026 16:30 Ответить
А вже перевірили того полюцая, що на похороні чотирьох своїх колег-найманців напоказ натягнув на свою макітру беркутівську ганчірку?
03.02.2026 16:42 Ответить
 
 