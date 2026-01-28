К 15 годам приговорен предатель, корректировавший обстрелы Николаева и Одессы, - СБУ
Еще один агент ФСБ, который корректировал воздушные атаки РФ по Николаеву и Одессе, получил 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Сотрудничество в обмен на "эвакуацию" в РФ
Установлено, что наведением обстрелов занимался 65-летний житель Николаева, который попал в поле зрения врага во время поездок в РФ еще до начала полномасштабной войны.
В конце февраля 2022 года ему через мессенджер позвонил сотрудник ФСБ и предложил сотрудничество в обмен на "эвакуацию" в страну-агрессора.
Согласившись на "предложение", предатель начал отслеживать и фиксировать локации ремонтных баз и других логистических центров Сил обороны, по которым рашисты готовили ракетно-дроновые атаки.
Чтобы получить разведданные, агент на собственном автомобиле объезжал город и фотографировал потенциальные "цели", а также выпытывал информацию у своих знакомых из Одесской области.
Собранные сведения он диктовал куратору в голосовых сообщениях, а для конспирации использовал "отдельный" смартфон.
Задержание предателя
Контрразведчики СБУ задержали пособника врага в сентябре 2024 года.
Во время обысков у него изъяты мобильные телефоны с доказательствами работы на агрессора.
Сейчас суд признал злоумышленника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
