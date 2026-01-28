К 15 годам приговорен предатель, корректировавший обстрелы Николаева и Одессы, - СБУ

Еще один агент ФСБ, который корректировал воздушные атаки РФ по Николаеву и Одессе, получил 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Сотрудничество в обмен на "эвакуацию" в РФ

Установлено, что наведением обстрелов занимался 65-летний житель Николаева, который попал в поле зрения врага во время поездок в РФ еще до начала полномасштабной войны.

В конце февраля 2022 года ему через мессенджер позвонил сотрудник ФСБ и предложил сотрудничество в обмен на "эвакуацию" в страну-агрессора.

Согласившись на "предложение", предатель начал отслеживать и фиксировать локации ремонтных баз и других логистических центров Сил обороны, по которым рашисты готовили ракетно-дроновые атаки.

Чтобы получить разведданные, агент на собственном автомобиле объезжал город и фотографировал потенциальные "цели", а также выпытывал информацию у своих знакомых из Одесской области.

Собранные сведения он диктовал куратору в голосовых сообщениях, а для конспирации использовал "отдельный" смартфон.

Задержание предателя

Контрразведчики СБУ задержали пособника врага в сентябре 2024 года.

Во время обысков у него изъяты мобильные телефоны с доказательствами работы на агрессора.

Сейчас суд признал злоумышленника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

