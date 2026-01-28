До 15 років засуджено зрадника, який коригував обстріли Миколаєва та Одеси, - СБУ

Ще один агент фсб, який коригував повітряні атаки рф по Миколаєву та Одесі, отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Співпраця в обмін на "евакуацію" до РФ

Встановлено, що наведенням обстрілів займався 65-річний мешканець Миколаєва, який потрапив у поле зору ворога під час поїздок до рф ще до початку повномасштабної війни.

Наприкінці лютого 2022 року йому через месенджер зателефонував співробітник фсб і запропонував співпрацю в обмін на "евакуацію" до країни-агресора.

Погодившись на "пропозицію", зрадник почав відстежувати і фіксувати локації ремонтних баз та інших логістичних центрів Сил оборони, по яких рашисти готували ракетно-дронові атаки.

Щоб отримати розвіддані, агент на власному авто об’їжджав місто та фотографував потенційні "цілі", а також випитував інформацію у своїх знайомих з Одещини.

Зібрані відомості він надиктовував куратору в голосових повідомленнях, а задля конспірації використовував "окремий" смартфон.

Затримання зрадника

Контррозвідники СБУ затримали поплічника ворога у вересні 2024 року.

Під час обшуків у нього вилучено мобільні телефони із доказами роботи на агресора.

Наразі суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

