Глава оккупационной администрации Мариуполя получил приговор к 15 годам, - Офис Генпрокурора

Суд признал виновным гражданина Украины, который добровольно возглавил оккупационную администрацию Мариуполя и сотрудничал с государством-агрессором.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Что известно о предателе?

Отмечается, что до работы на оккупационную власть осужденный был сотрудником полиции на различных должностях, из которых в 2014–2015 годах занимал должность начальника Мариупольского РУП в Донецкой области, в дальнейшем, в 2018–2020 годах стал мэром г. Ясиноватой, а затем в 2023 году назначен "главой администрации г. Мариуполя ДНР".

Судом установлено, что после захвата Мариуполя он принял предложение оккупационных властей РФ и с января 2023 года занимал должность так называемого "главы администрации г. Мариуполя ДНР", организуя и контролируя работу незаконно созданных органов власти на временно оккупированной территории.

Приговор

Сообщается, что приговор вынесен в порядке специального судебного производства (in absentia), поскольку обвиняемый скрывается от правосудия на оккупированной территории.



Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего личного имущества, а также лишил права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 10 лет.

