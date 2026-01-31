Глава оккупационной администрации Мариуполя получил приговор к 15 годам, - Офис Генпрокурора

Приговор главе оккупационной администрации Мариуполя

Суд признал виновным гражданина Украины, который добровольно возглавил оккупационную администрацию Мариуполя и сотрудничал с государством-агрессором.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Что известно о предателе?

Отмечается, что до работы на оккупационную власть осужденный был сотрудником полиции на различных должностях, из которых в 2014–2015 годах занимал должность начальника Мариупольского РУП в Донецкой области, в дальнейшем, в 2018–2020 годах стал мэром г. Ясиноватой, а затем в 2023 году назначен "главой администрации г. Мариуполя ДНР".

Судом установлено, что после захвата Мариуполя он принял предложение оккупационных властей РФ и с января 2023 года занимал должность так называемого "главы администрации г. Мариуполя ДНР", организуя и контролируя работу незаконно созданных органов власти на временно оккупированной территории.

Приговор

Сообщается, что приговор вынесен в порядке специального судебного производства (in absentia), поскольку обвиняемый скрывается от правосудия на оккупированной территории.

Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего личного имущества, а также лишил права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 10 лет.

Зашибісь працювати в українському суді і прокуратурі: сидиш собі в теплому і м"якому кріслі десь у Дніпрі... не піднімаючи сраки з місця, отримуєш захмарні зарплати і пенсії. І "судиш" заочно якогось зрадника десь у Маріуполі, котрий ЗАБИВ ПРУТНЯ НА ВСІ УКРАЇНСЬКІ СУДИ І ПРОКУРАТУРИ.
31.01.2026 12:38 Ответить
головне не чіпати єрмаків з міндічами і пенсія буде персональна в 30 років
31.01.2026 13:09 Ответить
Путіна на скільки засудили?
31.01.2026 12:44 Ответить
А заборонено займати посади де, на окупованій території чи на підконтрольній ?
31.01.2026 12:48 Ответить
І знову поліцай на передовій. А чому ж українці не ******* (неправильно висловився) вже ненавидять поліцію? А тому що вони не на тому фронті воюють.
31.01.2026 13:16 Ответить
 
 