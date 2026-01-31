Глава окупаційної адміністрації Маріуполя отримав вирок у 15 років, - Офіс Генпрокурора

Суд визнав винним громадянина України, який добровільно очолив окупаційну адміністрацію Маріуполя та співпрацював з державою-агресором.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо про зрадника?

Зазначається, що до роботи на окупаційну владу, засуджений був працівником поліції на різних посадах, з яких в 2014 – 2015 роках, обіймав посаду начальника Маріупольського РУП в Донецькій області, в подальшому, у 2018–2020 роках став мером м. Ясинуватої, та згодом у 2023 році призначений "головою адміністрації м. Маріуполя ДНР".

Судом встановлено, що після захоплення Маріуполя він прийняв пропозицію окупаційної влади рф і з січня 2023 року обіймав посаду так званого "голови адміністрації м. Маріуполя ДНР", організовуючи та контролюючи роботу незаконно створених органів влади на тимчасово окупованій території.

Вирок

Повідомляється, що вирок ухвалено в порядку спеціального судового провадження (in absentia), оскільки обвинувачений переховується від правосуддя на окупованій території.

Суд призначив йому покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна, а також позбавив права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 10 років.

Зашибісь працювати в українському суді і прокуратурі: сидиш собі в теплому і м"якому кріслі десь у Дніпрі... не піднімаючи сраки з місця, отримуєш захмарні зарплати і пенсії. І "судиш" заочно якогось зрадника десь у Маріуполі, котрий ЗАБИВ ПРУТНЯ НА ВСІ УКРАЇНСЬКІ СУДИ І ПРОКУРАТУРИ.
31.01.2026 12:38 Відповісти
головне не чіпати єрмаків з міндічами і пенсія буде персональна в 30 років
31.01.2026 13:09 Відповісти
Путіна на скільки засудили?
31.01.2026 12:44 Відповісти
А заборонено займати посади де, на окупованій території чи на підконтрольній ?
31.01.2026 12:48 Відповісти
І знову поліцай на передовій. А чому ж українці не ******* (неправильно висловився) вже ненавидять поліцію? А тому що вони не на тому фронті воюють.
31.01.2026 13:16 Відповісти
 
 