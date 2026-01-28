За співпрацю з окупантами до 12 років засуджено колишнього митника з Куп’янська, - ДБР

Основ’янський районний суд Харкова визнав винним у державній зраді та колабораційній діяльності колишнього головного державного інспектора одного з митних постів Харківської митниці. Під час тимчасової окупації Куп’янська він добровільно пішов на співпрацю з представниками РФ та долучився до створення окупаційного митного органу.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Встановлено, що після захоплення частини Харківської області російські війська почали формувати псевдооргани влади, зокрема у сфері митного контролю. Для цього окупаційна адміністрація шукала серед місцевих мешканців фахівців, готових працювати на ворога.

У Куп’янську до такої діяльності залучили працівника Харківської митниці. Він погодився обійняти посаду у так званому "управлінні промисловості та торгівлі", а згодом отримав завдання підбирати кадри для запуску окупаційної "митниці". Фігурант агітував колишніх колег переходити на бік окупантів, організовував зустрічі та обіцяв охочим посади в незаконному органі.

Переховувався у Харкові

Повідомляється, що після деокупації Куп’янська чоловік намагався уникнути відповідальності та переховувався у Харкові. Працівники ДБР встановили його місцезнаходження та затримали у квітні 2023 року.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 та ч. 2 ст. 111-1 Кримінального кодексу України й призначив покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Публічне обвинувачення підтримували прокурори Харківської обласної прокуратури.

