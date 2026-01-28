За сотрудничество с оккупантами до 12 лет осужден бывший таможенник из Купянска, - ГБР

Основянский районный суд Харькова признал виновным в государственной измене и коллаборационной деятельности бывшего главного государственного инспектора одного из таможенных постов Харьковской таможни. Во время временной оккупации Купянска он добровольно пошел на сотрудничество с представителями РФ и присоединился к созданию оккупационного таможенного органа.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Установлено, что после захвата части Харьковской области российские войска начали формировать псевдоорганы власти, в частности в сфере таможенного контроля. Для этого оккупационная администрация искала среди местных жителей специалистов, готовых работать на врага.

В Купянске к такой деятельности привлекли сотрудника Харьковской таможни. Он согласился занять должность в так называемом "управлении промышленности и торговли", а впоследствии получил задание подбирать кадры для запуска оккупационной "таможни". Фигурант агитировал бывших коллег переходить на сторону оккупантов, организовывал встречи и обещал желающим должности в незаконном органе.

Скрывался в Харькове

Сообщается, что после деоккупации Купянска мужчина пытался избежать ответственности и скрывался в Харькове. Сотрудники ГБР установили его местонахождение и задержали в апреле 2023 года.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 и ч. 2 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Публичное обвинение поддерживали прокуроры Харьковской областной прокуратуры.

