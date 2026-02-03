Працював на армію РФ: за держзраду засуджено ексначальника поліції на Куп’янщині, - Офіс Генпрокурора

На Харківщині суд засудив колишнього посадовця поліції до 15 років позбавлення волі за державну зраду. Під час окупації селища Шевченкове Куп’янського району у 2022 році він добровільно співпрацював з російськими окупантами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Деталі

У березні 2022 року, під час окупації селища Шевченкове Куп’янського району, діючий тоді поліцейський, начальник сектору райвідділу, зрадив присягу та добровільно став частиною окупаційної системи.

Він змушував цивільних працювати на армію рф - вербував підлеглих та наказував розшукувати українців, які забрали зброю і паливо з розбитої російської колони.

Після спроби сховатися у Павлівці його затримали у червні 2022 року.

У суді обвинувачений заявляв про примус і катування з боку російських військових, але дослідивши докази, суд визнав колишнього поліцейського винним у державній зраді в умовах воєнного стану та призначив покарання 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення рф прокурори Харківщини повідомили про підозру 77 поліцейським, до суду скеровано обвинувальні акти щодо 75 осіб, 17 уже отримали обвинувальні вироки.

