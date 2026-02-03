Працював на армію РФ: за держзраду засуджено ексначальника поліції на Куп’янщині, - Офіс Генпрокурора

Працював на армію РФ: суд виніс вирок ексначальнику поліції на Куп’янщині

На Харківщині суд засудив колишнього посадовця поліції до 15 років позбавлення волі за державну зраду. Під час окупації селища Шевченкове Куп’янського району у 2022 році він добровільно співпрацював з російськими окупантами.

Деталі

У березні 2022 року, під час окупації селища Шевченкове Куп’янського району, діючий тоді поліцейський, начальник сектору райвідділу, зрадив присягу та добровільно став частиною окупаційної системи.

Він змушував цивільних працювати на армію рф - вербував підлеглих та наказував розшукувати українців, які забрали зброю і паливо з розбитої російської колони.

Після спроби сховатися у Павлівці його затримали у червні 2022 року.

У суді обвинувачений заявляв про примус і катування з боку російських військових, але дослідивши докази, суд визнав колишнього поліцейського винним у державній зраді в умовах воєнного стану та призначив покарання 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення рф прокурори Харківщини повідомили про підозру 77 поліцейським, до суду скеровано обвинувальні акти щодо 75 осіб, 17 уже отримали обвинувальні вироки.

Може на зоні йому стане соромно і він удавиться
03.02.2026 15:33 Відповісти
він буде відбувати покарання на червоній...а як там публіка налаштована одному богу відомо
03.02.2026 16:42 Відповісти
Мусора - перші зрадники України!
03.02.2026 15:46 Відповісти
Всю поліцію гнати на фронт. Знаю, що 99.999% з них швиденько перебіжуть до кацапні, де їх перевиховають і зроблять штурмовиками. Тяжко доведеться на передку нашим хлопцям, але є великий плюс - перебити дармоїдів і зрадників абсолютно законно, без судів, застав, умовних строків і розголосу.
03.02.2026 15:46 Відповісти
Наговорюєте Ви на нашу славну полюцію ненавчену нас захищати.
Статистика (на прикладі Криму) говорить, що в МВС всього 99,20% зрадників, а не 99,999%.
03.02.2026 16:30 Відповісти
А вже перевірили того полюцая, що на похороні чотирьох своїх колег-найманців напоказ натягнув на свою макітру беркутівську ганчірку?
03.02.2026 16:42 Відповісти
 
 