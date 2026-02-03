На сегодняшний день идентифицированы 211 военнослужащих ВС РФ, совершавших зверства в Буче, - Кравченко

Системная работа следователей и экспертов позволила идентифицировать более 200 военнослужащих РФ, причастных к жестоким преступлениям против мирного населения во время оккупации Бучи в 2022 году. В январе 2026 года сообщено о подозрениях еще трем палачам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

"Буча - это не место на карте, это точка боли, где человеческая жизнь потеряла ценность для нелюдей, которые пришли с оружием. И это правда, которую невозможно заглушить ни временем, ни границами. Весной 2022 года я документировал преступления, совершенные во время оккупации Бучи. Тогда еще никто не осознавал масштабов этой трагедии. Была угнетающая тишина улиц, дворов и домов и люди, которых убили или сломали только за то, что они украинцы", - отметил Кравченко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сообщено о подозрении военнослужащему РФ, который приказал расстрелять автомобиль с гражданскими во время оккупации Бучи. ФОТО

Правоохранители устанавливают оккупантов, причастных к военным преступлениям

Мы системно устанавливаем военнослужащих ВС РФ, причастных к преступлениям против мирного населения. Не абстрактно. Поименно. Только за январь 2026 года мы установили личности и имена и объявили подозрения еще двум бучанским палачам:

Военнослужащему ВС РФ - командиру боевой машины отделения управления взвода связи 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск. Он 5 марта 2022 года приставил к голове гражданского мужчину оружие, выполняя приказ - убить. Счастливый случай, попытка побега, ранение, но спасенная жизнь. Человек выжил только потому, что смерть на этот раз не успела.

Также идентифицирован и объявлен в розыск наводчик-разведчик разведывательной роты 34-й отдельной бригады оперативного назначения ВС РФ, который 24 марта 2022 года, действуя по предварительному сговору с другими военнослужащими, незаконно задержал двух местных жителей. Подозреваемый, вместе со сообщниками, безосновательно обвинив гражданских в якобы корректировке огня в пользу Вооруженных сил Украины, с целью получения информации о лицах, которые оказывают сопротивление российско-оккупационным войскам и оказывают поддержку силам безопасности и обороны Украины, подвергли потерпевших пыткам. Нелюди связали задержанных мирных жителей пластиковыми стяжками и пытали. Электрошокер. Нож. Угрозы убийством. Их по очереди заставляли смотреть, как издеваются над другим. Это не допрос. Это слом.

Также в суд передан обвинительный акт в отношении командира отделения - командира боевой машины 4-й десантно-штурмовой роты 234-го десантно-штурмового полка. В марте 2022 года во время патрулирования он открыл огонь по гражданскому мужчине, который отказался выполнить его приказ: 16 выстрелов, оборванная жизнь 41-летнего мужчины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Причастный к убийствам 17 гражданских в Буче: российскому командиру Киму сообщили о подозрении. ФОТОрепортаж

"Все эти люди были мирными. Без оружия. Без участия в боевых действиях. Никакого оправдания тому, что с ними сделали, не существует", - подчеркнул Генпрокурор.

Большинство дел заочные

Расследование преступлений в Буче — это долгая и тяжелая работа. Большинство дел, к сожалению, заочные. Без допросов подозреваемых. Только факты, экспертизы, показания, фото и видео. Чтобы превратить открытую информацию в доказательства военных преступлений, мы используем OSINT, анализируем соцсети, видео, спутниковые снимки и публичные данные для установления маршрутов движения войск и идентификации военнослужащих вооруженных сил РФ.

Мы формируем доказательную базу, которая работает как в национальных производствах, так и является основой для будущих дел Международного трибунала. На сегодняшний день мы уже идентифицировали и сообщили о подозрении 211 лицам, совершившим зверства в Буче и Бучанском районе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СМИ опубликовали кадры расстрела гражданского и мародерства россиян в Буче. ВИДЕО

"Буча - это не завершенная страница. Это преступление, которое имеет имена. И каждый, кто стрелял, пытал и издевался над гражданскими, будет идентифицирован и понесет ответственность по закону. Правда не исчезает.

Она просто ждет своего часа. И мы этот час приближаем", - подчеркнул Кравченко.