​На сьогодні ідентифікували 211 військовослужбовців ЗС РФ, які вчиняли звірства у Бучі, - Кравченко

Системна робота слідчих і експертів дозволила ідентифікувати понад 200 військовослужбовців РФ, причетних до жорстоких злочинів проти мирного населення під час окупації Бучі у 2022 році. У січні 2026 року повідомлено про підозри ще трьом катам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"Буча це не місце на карті, це точка болю, де людське життя втратило цінність для нелюдів, які прийшли зі зброєю. І це правда, яку неможливо заглушити ані часом, ані кордонами. Навесні 2022 року я документував злочини, вчинені під час окупації Бучі. Тоді ще ніхто не усвідомлював масштабів цієї трагедії. Була гнітюча тиша вулиць, дворів та будинків і люди, яких убили або зламали лише за те, що вони українці", - зазначив Кравченко.

Правоохоронці встановлюють окупантів, причетних до воєнних злочинів

Ми системно встановлюємо військовослужбовців зс рф, причетних до злочинів проти мирного населення. Не абстрактно. Поіменно. Тільки за січень 2026 року ми встановили особи і імена та оголосили підозри ще двом бучанським катам:

Військовослужбовцю зс рф - командиру бойової машини відділення управління взводу зв’язку 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ. Він 5 березня 2022 року, навів цивільному чоловіку зброю в голову виконуючи наказ - вбити. Щасливий випадок, спроба втечі, поранення, але врятоване життя. Людина вижила лише тому, що смерть цього разу не встигла.

Також ідентифіковано, та оголошено підозру навіднику-розвіднику розвідувальної роти 34-ї окремої бригади оперативного призначення зс рф, який 24 березня 2022 року, діючи за попередньою змовою з іншими військовослужбовцями, незаконно затримав двох місцевих жителів. Підозрюваний, разом зі спільниками, безпідставно звинувативши цивільних у нібито коригуванні вогню на користь Збройних Сил України, з метою отримання інформації про осіб, які чинять спротив російсько-окупаційним військам та надають підтримку силам безпеки і оборони України, піддали потерпілих катуванню. Нелюди звʼязали затриманих мирних жителів пластиковими стяжками і катували. Електрошокер. Ніж. Погрози вбивством. Іх по черзі змушували дивитися, як знущаються з іншого. Це не допит. Це злам.

Також до суду передано обвинувальний акт стосовно командира відділення - командира бойової машини 4-ї десантно-штурмової роти 234-го десантно-штурмового полку. У березні 2022 року під час патрулювання він відкрив вогонь по цивільному чоловікові, який відмовився виконати його наказ: 16 пострілів, обірване життя 41-річного чоловіка.

"Усі ці люди були мирними. Без зброї. Без участі у бойових діях. Жодного виправдання тому, що з ними зробили, не існує", - наголосив Генпрокурор.

Більшість справ заочні

Розслідування злочинів у Бучі це довга і важка робота. Більшість справ на жаль, заочні. Без допитів підозрюваних. Лише факти, експертизи, свідчення, фото і відео. Щоб перетворювати відкриту інформацію на докази воєнних злочинів ми використовуємо OSINT, аналізуємо соцмережі, відео, супутникові знімки та публічні дані для встановлення маршрутів руху військ і ідентифікації військовослужбовців збройних сил рф.

Ми формуємо доказову базу, яка працює як у національних провадженнях, так і є основою для майбутніх справ Міжнародного трибуналу. На сьогодні ми вже ідентифікували і повідомили про підозру 211 особам, які вчиняли звірства у Бучі і Бучанському районі.

"Буча - це не завершена сторінка. Це злочин, який має імена. І кожен, хто стріляв, катував і знущався з цивільних, буде ідентифікований і відповідатиме за законом. Правда не зникає.

Вона просто чекає свого часу. І ми цей час наближаємо", - наголосив Кравченко.