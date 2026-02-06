Державна зрада та воєнні злочини: трьох громадян України засуджено до 15 років, - Офіс Генпрокурора
Суди ухвалили три обвинувальні вироки у справах про злочини проти національної безпеки України та воєнні злочини. Усі засуджені отримали 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Київ
Так, 63-річну киянку визнано винною у державній зраді (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України).
Встановлено, що з березня по липень 2022 року вона фотографувала місця розташування військової техніки ЗСУ, блокпостів ТрО, об’єктів критичної інфраструктури та інші цивільні й військові об’єкти у Києві та області.
Фото та координати надсилала цивільному чоловіку, який мешкав у Криму та передавав їх представникам країни-агресорки. Загалом жінка зібрала та передала дані щодо 21 об’єкта. Її затримали біля території однієї з військових частин.
"Ізоляція", Донецьк
У суді доведено вину керівника незаконного місця утримання "Ізоляція".
Встановлено, що у 2014–2019 роках він, будучи учасником терористичної організації та незаконного збройного формування "МДБ ДНР", очолював так званий ізолятор тимчасового утримання. Там незаконно позбавили волі щонайменше 22 цивільних осіб, до яких застосовували катування та примус до виконання робіт воєнного призначення.
Верховний Суд залишив у силі вирок - 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Харків
Також у суді доведено вину мешканки Харкова, яка діяла у складі агентурної мережі головного розвідувального центру збройних сил рф.
Вона збирала дані про розташування військових та оборонних об’єктів у Харкові та області, виготовляла відповідні схеми та передавала їх російському куратору.
Її визнано винною у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України) та призначено 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
