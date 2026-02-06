УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
16734 відвідувача онлайн
Новини Вироки за державну зраду Воєнні злочини російських окупантів
1 298 6

Державна зрада та воєнні злочини: трьох громадян України засуджено до 15 років, - Офіс Генпрокурора

Трьох осіб засуджено за воєнні злочини і держзраду

Суди ухвалили три обвинувальні вироки у справах про злочини проти національної безпеки України та воєнні злочини. Усі засуджені отримали 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Київ

Так, 63-річну киянку визнано винною у державній зраді (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України).

Встановлено, що з березня по липень 2022 року вона фотографувала місця розташування військової техніки ЗСУ, блокпостів ТрО, об’єктів критичної інфраструктури та інші цивільні й військові об’єкти у Києві та області.

Також читайте: Працював на армію РФ: за держзраду засуджено ексначальника поліції на Куп’янщині, - Офіс Генпрокурора

Фото та координати надсилала цивільному чоловіку, який мешкав у Криму та передавав їх представникам країни-агресорки. Загалом жінка зібрала та передала дані щодо 21 об’єкта. Її затримали біля території однієї з військових частин.

"Ізоляція", Донецьк

У суді доведено вину керівника незаконного місця утримання "Ізоляція".

Встановлено, що у 2014–2019 роках він, будучи учасником терористичної організації та незаконного збройного формування "МДБ ДНР", очолював так званий ізолятор тимчасового утримання. Там незаконно позбавили волі щонайменше 22 цивільних осіб, до яких застосовували катування та примус до виконання робіт воєнного призначення.

Також читайте: ​На сьогодні ідентифікували 211 військовослужбовців ЗС РФ, які вчиняли звірства у Бучі, - Кравченко

Верховний Суд залишив у силі вирок - 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Харків

Також у суді доведено вину мешканки Харкова, яка діяла у складі агентурної мережі головного розвідувального центру збройних сил рф.

Також дивіться: За співпрацю з окупантами до 12 років засуджено колишнього митника з Куп’янська, - ДБР. ФОТО

Вона збирала дані про розташування військових та оборонних об’єктів у Харкові та області, виготовляла відповідні схеми та передавала їх російському куратору.
Її визнано винною у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України) та призначено 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Автор: 

державна зрада (1809) воєнні злочини (1997) Офіс Генпрокурора (3867)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
😨Військовий підірвався на своїй ж вибухівці. Чоловік може бути агентом рф та причетним до серії підпалів в Україні, - «Ваньок» розкрив деякі неочікувані деталі підриву авто в Одесі
• З'ясувалося, що тривалий час чоловік спілкувався з представниками рф, які причетні до підпалів в Одесі та області.
• Ймовірний мотив співпраці з росією - борги та зв'язки з наркозалежними.
• Ще одна версія підриву - росія ліквідувала власного агента.
показати весь коментар
06.02.2026 16:28 Відповісти
А дейнека, єрмак, галущак і так далі вони чому не отримали 15 років за держ зраду???? 🤡🤡🤡
показати весь коментар
06.02.2026 16:35 Відповісти
А ота істота давала присягу на вірність Україні що її звинувачують в державній зраді?. Натомість купа держчиновників які під присягою уникають відповідальності!
показати весь коментар
06.02.2026 16:36 Відповісти
Хочу бачити оманського покидька на лаві підсудних
показати весь коментар
06.02.2026 17:48 Відповісти
а Баканова забули??
показати весь коментар
06.02.2026 19:10 Відповісти
Про нього всі ненароком забули. Навіть його "давній товариш"... жодного разу не згадав.)
показати весь коментар
06.02.2026 19:37 Відповісти
 
 