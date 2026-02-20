Готував подвійний теракт на Львівщині: російського агента засуджено до 15 років за ґратами, - СБУ

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років тюрми з конфіскацією майна отримав російський агент, якого викрили у травні 2025 року на Львівщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Підготовка до терактів

Як встановило розслідування, зловмисник виконував замовлення РФ і намагався підірвати блокпост та службове авто Сил оборони у західному регіоні України.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали агента "на гарячому" в готельному номері, де він споряджав саморобні бомби для запланованих терактів.

За матеріалами справи, підготовкою вибухів займався завербований ворогом 33-річний безробітний з Дніпропетровщини. У поле зору рашистів він потрапив, коли шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах.

Після вербування зрадник прибув до Львівської області, оселився в готелі та забрав зі схрону два саморобні вибухові пристрої (СВП). Координати тайника агент месенджером отримав від свого куратора з РФ.

Далі він прибув до тимчасової оселі, щоб доукомплектувати бомби мобільними телефонами для дистанційного підриву.

Встановлено, що російські спецслужбісти планували здійснити активацію СВП через віддалений доступ до обох гаджетів. Для фіксації наслідків вибухів агент мав встановити навпроти місць запланованих терактів приховані відеокамери.

Вирок суду

Під час затримання у зловмисника вилучено дві саморобні бомби та смартфон, з якого він контактував з куратором з РФ.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав агента винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, або вибуховими речовинами).

