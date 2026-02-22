Вибухи пролунали у Львові: є загиблі та поранені правоохоронці, Садовий заявив про теракт (оновлено)

Фото: тг Ігоря Зінкевича

У ніч на неділю, 22 лютого, у Львові пролунали вибухи. Є загиблі та поранені правоохоронці. Мер міста Андрій Садовий повідомив про теракт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Перші деталі

За словами депутата Львівської міської ради Ігоря Зінкевича, вибух стався поблизу ТЦ "Магнус".

"Попередньо, вибух стався у центрі біля Магнусу. Зараз на місці багато правоохоронців. На дорозі лежить тіло людини. Що саме вибухнуло поки невідомо. Багато вибитих вікон та запах гореного", - написав він о 00:44.

Згодом він повідомив, що о 00:43 пролунав ще один вибух.

"Інцидент стався на вулиці Шпитальній поблизу ТЦ "Магнус". Серед постраждалих — працівники поліції, які прибули на місце вибуху, а також, за попередньою інформацією, військовослужбовець Національної гвардії", - написав Зінкевич о 01:10.

Оновлення

У Нацполіції повідомили, що внаслідок вибухів у Львові є загиблі та поранені правоохоронці.

"Вибухи відбулися після прибуття нарядів патрульної поліції на виклик. На місці працюють усі профільні служби. Деталі згодом", - йдеться у повідомленні.

Оновлення

О 01:41 мер Львова Андрій Садовий повідомив про теракт у Львові.

"Львів. Це був теракт. Наразі 14 постраждалих госпіталізовано. Лікарі надають усю необхідну допомогу. Працюють правоохоронці та всі відповідні служби", - написав він.

Читайте також: Готував подвійний теракт на Львівщині: російського агента засуджено до 15 років за ґратами, - СБУ

Доповнюється...