Вибухи пролунали у Львові: є загиблі та поранені правоохоронці, Садовий заявив про теракт (оновлено)

Вибухи у Львові в ніч на 22 лютого
Фото: тг Ігоря Зінкевича

У ніч на неділю, 22 лютого, у Львові пролунали вибухи. Є загиблі та поранені правоохоронці. Мер міста Андрій Садовий повідомив про теракт.

Перші деталі

За словами депутата Львівської міської ради Ігоря Зінкевича, вибух стався поблизу ТЦ "Магнус".

"Попередньо, вибух стався у центрі біля Магнусу. Зараз на місці багато правоохоронців. На дорозі лежить тіло людини. Що саме вибухнуло поки невідомо. Багато вибитих вікон та запах гореного", - написав він о 00:44.

Згодом він повідомив, що о 00:43 пролунав ще один вибух.

"Інцидент стався на вулиці Шпитальній поблизу ТЦ "Магнус". Серед постраждалих — працівники поліції, які прибули на місце вибуху, а також, за попередньою інформацією, військовослужбовець Національної гвардії", - написав Зінкевич о 01:10. 

Оновлення

У Нацполіції повідомили, що внаслідок вибухів у Львові є загиблі та поранені правоохоронці.

"Вибухи відбулися після прибуття нарядів патрульної поліції на виклик. На місці працюють усі профільні служби. Деталі згодом", - йдеться у повідомленні. 

Оновлення

О 01:41 мер Львова Андрій Садовий повідомив про теракт у Львові.

"Львів. Це був теракт. Наразі 14 постраждалих госпіталізовано. Лікарі надають усю необхідну допомогу. Працюють правоохоронці та всі відповідні служби", - написав він. 

Читайте також: Готував подвійний теракт на Львівщині: російського агента засуджено до 15 років за ґратами, - СБУ

Доповнюється... 

Топ коментарі
Чим менше у рашистів успіхів на фронтах тим більше пакостей вони будуть робити в тилу. Потрібно готуватися до збільшення терактів і заказних вбивств. Тільки або повні ідіоти або зрадники думають що якщо віддати рашистам дамбас і підписати ''мірну угоду'' то вони відстануть від остальної України. Якраз тоді все тільки почнеться. Ціль рашистів блокувати і відірвати Україну від Європи, що вже роблять Орбан і Фіцо і зробити чорною дірою від якої всі будуть відгороджуватися. Тоді буде вам і 800млрд, і план відбудови, і покращення і процвітання і гарантії безпеки
22.02.2026 01:53 Відповісти
Зелений презерватив рулить.
Зняв Малюка поставив якусь шістку на чолі СБУ, результати бачимо у Львові.
22.02.2026 01:31 Відповісти
Це війна, біля кожного стовпа СБУшника, нацгвардійця і поліцейського не поставиш . . .
Якби на чолі СБУ архангел Михаїл був би, теракти все одно були б.
Тому не потрібно з будь-якого приводу робити висновки типу "Хто всравсь ? Невістка !"
22.02.2026 01:37 Відповісти
Пздц 🤬
22.02.2026 01:26 Відповісти
Це наслідки недотримання законів військового періоду. Комендантську годину ніхто не скасовував, але пяний Львів гуляє вночі в центрі якби це був останній день життя. Поліцаї відпочивають після ловлі ухилянтів, військових патрулів немає, хоча на початку війни вони були. Роби що хочеш - ніхто слова не скаже. Мутних і ворожих типів наїхало ціле місто, всюди узка мова. Отака х**ня, малята.
22.02.2026 07:44 Відповісти
То є так, приїджають як на якесь шоу, треба розуміти що любий виклик в любий час доби а тим паче вночі потенціаьна загроза, тому що всі кидаються наввипередки на виклик, й цим скористалися терористи, й на жаль це може повторюватися, тому що відсутня елементарна обережність, наявність зброї й впевненості не відміняє під час війни обережності й пильності.
22.02.2026 10:12 Відповісти
22.02.2026 01:31 Відповісти
22.02.2026 01:37 Відповісти
І взагалі, такі служби як СБУ не можуть залежати від професіоналізму однієї людини. Не голова ж СБУ всюди бігає . . . Малюк пішов, прийшов його зам чи перший зам (тобто його ж по суті команда), решта персоналу залишилися на місцях - і ?
22.02.2026 01:38 Відповісти
А вам не видно що залежать ?
22.02.2026 09:19 Відповісти
Саме тому завод з крупнокаліберних набоїв фсбу прикрило??
22.02.2026 04:36 Відповісти
Ти звідки знаєш державні таємниці?
22.02.2026 05:56 Відповісти
А якби Президентом був ... , то було би те ж саме?
22.02.2026 08:10 Відповісти
Було би теж саме.

Коли Ваш сусід - Гітлер, то пофіг, як Ваше прізвище (Черчілль, Бенеш чи Лебрен) - на Вас один фіг чекає війна. Інше вже питання, хто і як буде чинити супротив, але війна, теракти і руйнування чекають в такому випадку на всіх без виключення.
23.02.2026 11:08 Відповісти
Та да, при Малюку такого ж не було...
22.02.2026 01:49 Відповісти
Треба московію офіційно визнати терористичною країною.
22.02.2026 01:49 Відповісти
Європа пустила рашистських терористів які воювали в Україні і вбивали людей на олімпіаду. І цьому є докази. А ви про те щоб Європа визнала рашистів терористами.
22.02.2026 03:52 Відповісти
22.02.2026 01:53 Відповісти
Ще рано робити висновки стосовно вини мацковитів ... он раніше були вбиті Фаріон та Парубій і судячи по тому , що розслідування ЗЕоргани спустили на гальмах, то скоріш мацковити до цих вбивст непричетні .
22.02.2026 05:57 Відповісти
ОПЗЖ - офіс президента за життя.
22.02.2026 06:26 Відповісти
Так-так, іх там нєт, гражданская вайна, із таганрога віднєй.
22.02.2026 06:43 Відповісти
До чого тут Таганрог? Пан погано спав? В пана видіння краєвидів Таганрогу?
22.02.2026 06:45 Відповісти
І знову нічого кращого, ніж "начепити халат", ви не зробили.
Так далеко не виїдеш.
22.02.2026 06:52 Відповісти
Як не Таганрог, так халат!
Я дав свою думку на подію, а пан чомусь заістерив ... сумно.
22.02.2026 07:24 Відповісти
Ваши думки "чомусь" постійно збігаються з правільнимі.
А хто не згодний - той чомусь завжди нєправільний, і його треба лєчіть.
Таке вже було. "Каратєльная мєдіціна" називалось. Пан сумує за тими часами, коли критиків можна було назвати божевільними і відправити у відповідне місце?
22.02.2026 07:27 Відповісти
Краще "каральна медицина" ніж "каральна мобілізація" ... розміри карання неспівставні!
22.02.2026 08:00 Відповісти
А пан знає, скільки у нас осіб "наказано мобілізацієй за інакомисліє", тобто за політичну критику чинної влади?
22.02.2026 08:11 Відповісти
ви вже мабуть пройшли каральну медицину ... і як воно , нігде не свирбить ?
22.02.2026 08:13 Відповісти
А що ще можна чекати від здичавілої каzапської нечисті.
22.02.2026 02:08 Відповісти
22.02.2026 04:25 Відповісти
у нас вже чотири роки як ***** хоче знищити з карти світу нашу державу . а де ***** ЗАКОНИ ВОЄННОГО ЧАСУ . ДЕ ВОНИ ??? піймають якусь ідейну *****вську про***** яка наводила ракетні удари або ставила відеокамери щоб парашні спецслужби в реальному часі бачили куди рухається наша техніка --- **** 12 років дають . виготовляють якісь виродки бомби щоб людей повбивати --**** 12 років а якщо уб.ють людей то довічно . а чому ми не можемо прийняти ЗАКОН і до закінчення війни ввести смертну кару для тих тварюк . вчора знову теракт у львові і загинули люди . якщо ЄС буде щось триндіти ми скажемо що як тільки війна закінчиться ми той закон скасуємо . можна видати таємний наказ всім спецслужбам не брати тих виродків живими . французи після звільнення від гітлера вішали своїх ****** які обслуговували німців в борделях . а ми тим істотам 12 - 15 років тюрми і років через 10 повиходять
22.02.2026 07:01 Відповісти
Терор має бути на росії але із за нікчемності влади ворог приніс до нас ,ні закрити телеграм канали під час війни ні покарання злочинців яких вербує ворог в умовах війни це має бути смертна кара , а то ніби граются з ними
22.02.2026 07:38 Відповісти
Ну це класична схема теракту організованого спецслужбами рфії.
Через оголошення про легкі гроші в ТЕЛЕГРАМ знайшли якогось ждуна, безробітного чи студента, який за гроші мати рідну продасть, надали інструкції і організували теракт.
Питання, скільки ще людей має загинути, перж ніж закриють цей ТЕЛЕГРАМ?
Але влада нехоче цього робити бо через нього їм зручно вести свою пропаганду і вихваляти величного з своїма еффективними топменеджараии...
22.02.2026 08:07 Відповісти
 
 