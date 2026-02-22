Вибухи пролунали у Львові: є загиблі та поранені правоохоронці, Садовий заявив про теракт (оновлено)
У ніч на неділю, 22 лютого, у Львові пролунали вибухи. Є загиблі та поранені правоохоронці. Мер міста Андрій Садовий повідомив про теракт.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Перші деталі
За словами депутата Львівської міської ради Ігоря Зінкевича, вибух стався поблизу ТЦ "Магнус".
"Попередньо, вибух стався у центрі біля Магнусу. Зараз на місці багато правоохоронців. На дорозі лежить тіло людини. Що саме вибухнуло поки невідомо. Багато вибитих вікон та запах гореного", - написав він о 00:44.
Згодом він повідомив, що о 00:43 пролунав ще один вибух.
"Інцидент стався на вулиці Шпитальній поблизу ТЦ "Магнус". Серед постраждалих — працівники поліції, які прибули на місце вибуху, а також, за попередньою інформацією, військовослужбовець Національної гвардії", - написав Зінкевич о 01:10.
Оновлення
У Нацполіції повідомили, що внаслідок вибухів у Львові є загиблі та поранені правоохоронці.
"Вибухи відбулися після прибуття нарядів патрульної поліції на виклик. На місці працюють усі профільні служби. Деталі згодом", - йдеться у повідомленні.
Оновлення
О 01:41 мер Львова Андрій Садовий повідомив про теракт у Львові.
"Львів. Це був теракт. Наразі 14 постраждалих госпіталізовано. Лікарі надають усю необхідну допомогу. Працюють правоохоронці та всі відповідні служби", - написав він.
Доповнюється...
Зняв Малюка поставив якусь шістку на чолі СБУ, результати бачимо у Львові.
Якби на чолі СБУ архангел Михаїл був би, теракти все одно були б.
Тому не потрібно з будь-якого приводу робити висновки типу "Хто всравсь ? Невістка !"
Коли Ваш сусід - Гітлер, то пофіг, як Ваше прізвище (Черчілль, Бенеш чи Лебрен) - на Вас один фіг чекає війна. Інше вже питання, хто і як буде чинити супротив, але війна, теракти і руйнування чекають в такому випадку на всіх без виключення.
Так далеко не виїдеш.
Я дав свою думку на подію, а пан чомусь заістерив ... сумно.
А хто не згодний - той чомусь завжди нєправільний, і його треба лєчіть.
Таке вже було. "Каратєльная мєдіціна" називалось. Пан сумує за тими часами, коли критиків можна було назвати божевільними і відправити у відповідне місце?
Через оголошення про легкі гроші в ТЕЛЕГРАМ знайшли якогось ждуна, безробітного чи студента, який за гроші мати рідну продасть, надали інструкції і організували теракт.
Питання, скільки ще людей має загинути, перж ніж закриють цей ТЕЛЕГРАМ?
Але влада нехоче цього робити бо через нього їм зручно вести свою пропаганду і вихваляти величного з своїма еффективними топменеджараии...