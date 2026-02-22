РУС
Задержана подозреваемая в организации теракта во Львове, - Клименко. ВИДЕО

Правоохранители сегодня утром задержали подозреваемую, причастную к совершению теракта во Львове.

Об этом во время брифинга во Львове сообщил глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

5 минут назад мы задержали в одном из райцентров Львовской области именно исполнительницу", - уточнил он.

"Полиция совместно с СБУ задержали вероятную подрывницу львовских правоохранителей. Продолжаются дальнейшие оперативные меры и следственные действия. Устанавливаем других лиц, причастных к совершению этого преступления. Ранены 25 человек. На данный момент в медучреждениях находятся 11 человек. Шесть правоохранителей - в тяжелом состоянии.

Полицейские каждый день и ночью выезжают на вызовы, не зная, что их ждет. Но спешат на помощь, потому что защита людей для них – главная задача.

Благодарен всей команде правоохранителей, работающей над раскрытием и расследованием этого преступления. Виновные должны предстать перед судом и получить справедливое наказание за совершенное", - сообщает Клименко в телеграмм-канале.

виконавиця теракту у Львові

"Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил о задержании лица, подозреваемого в совершении террористического акта во Львове. Двадцать пять человек ранены, один человек погиб. Мои соболезнования родным... Следствию предоставлены все необходимые ресурсы. Продолжаются необходимые процессуальные действия с задержанной. Министерство внутренних дел будет информировать обо всех необходимых деталях. Спасибо всем, кто помогает!", - пишет в телеграм-канале президент Владимир Зеленский.

Обновленная информация

Как сообщает Офис генпрокурора, во Львове задержали женщину, причастную к совершению теракта.

Под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры продолжается досудебное расследование по факту взрывов во Львове, произошедших во время выезда экипажей патрульной полиции на сообщение о проникновении в магазин на ул. Данилишина, 20.

"Правоохранители задержали женщину, гражданку Украины, которая может быть причастна к совершению теракта. Продолжается установление возможных других причастных лиц", - говорится в сообщении.

Проводятся неотложные следственные действия.

В свою очередь, первый заместитель начальника управления СБУ во Львовской области полковник Алексей Голобородько отметил, что уже проведены все процессуальные мероприятия в одной из областей нашего государства.

"Проводим дополнительный комплекс мер, чтобы привлечь к ответственности того человека, который непосредственно действовал на территории Львовщины", - добавил он.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что взрывы прогремели во Львове: есть погибшие и раненые правоохранители, Садовый заявил о теракте.
  • По обновленной информации, погибла 23-летняя полицейская, ранены 24 человека, есть тяжелые.

Львов теракт Львовская область
+45
Невідомих злочинців знаходять одразу, ніби вони чекають за парканом щоб їх упіймали.
А відомі швидко втікають за кордон.
+32
Центр міста...комендантська година...Львів на розслабоні...війна за 1000км...
+31
Цікаво інше, якщо тільки поранених вже 24, то скільки ж їх туди приїхало? На яку подію приїжджає три десятки поліцейських?
Комментировать
Да бомжи первые террористы.
Це ж клон Савченко!
зараз ера відеокамер, сховатися майже неможливо, істоті найнятій для одноразового використання - взагалі неможливо, і це добре, в умовах війни нехай точок спостереження буде якнайбільше, після війни будемо розбиратися, де вони повинні бути, а де порушують приватний простір
Приватний сектор - у вас в хаті, при умові що вікна занавішані занавісками.
Все решта - не має ніякої приватності.
Мутна якась історія , починаючи з "теракту" під час комендантської години,коли найменше мішеней і спланованого на одну категорію а зараз і оцїєю підозрюваною .
Наполягою і кричу---змінити деякі статті ККУ--ввести (тимчасово) смертну кару в тих впадках де є хоть одна смерть і до "довічного" винуватцям терактів і учасника диверсійних груп. Іде війна фашисти застосовують всі методи знищення України,а ми ,пробачте, "соплі жуємо" Влада боїться прийняти зміни карного кодексу,бо багато хто з влади підпаде під цю статтю.
Чодовий інфопривід щоб перебити інтервю Залужного.Дали зробити щоб потім зловити?
а що в тому інтерв'ю буде щось цікаво-викривальне ?
Одразу видно виборця Зе.Чув дзвін-не знаю де він.
а ви чий виборець ? і чи повідомив вас ваш кандидат що велика війна почнеться 24 лютого ?
За 200м від мого будинку, весь січень 2022 р йшла військова техніка з місця базування механізованої бригади. Далі її бачили повантаженою на вагони, рухалась в східному напрямку. Значить хтось її готував до бою.
хтось ......
Так,але ти забула що цей хтось зняв бригади з Чонгару і Поліського напрямку і напрявляв на Бомбас.І цей хтось нам говорив що повномаштабного вторгнення не буде,буде незначна заворушка на сході України.
Ви пропонуєте відповісти на ваше питання коли я не почув відповідь на моє питання?
ну якщо було запитання , то в кінці речення має бути знак питання . ні ?
Наприклад, офіційне звинувачення голобородька у саботажі оборони країни.
підскажіть будь ласка хто командував військом з 21 року ?
Огляд від ШІ

Огляд від ШІ

У мирний час загальне керівництво Збройними силами України (ЗСУ) здійснює Президент України як
Верховний Головнокомандувач ЗСУ (наразі - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Володимир Зеленський).
Огляд від ШІ

https://www.google.com/search?q=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&oq=%D1%85%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B0%D1%94+%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8+%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F+%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%97&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQABjvBTIHCAIQABjvBTIHCAMQABjvBTIHCAQQABjvBTIHCAUQABjvBdIBCTQxNjQ0ajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfDUzkfMJlfGuW-I9iqyD_aAnJSABEB7IPpetgFTkslSTfAPxclGl8HDcJ2_jmsRbn9_XkTOXUjXnzrFo_TOt3UBuLD0tovot74FlSRfjofHhf7prQ7H_W6ceZnHEcEcagwrtJY-37tEMqws8GyIY5MqFajx-CDg279WI0SRH3xX1SAL8vk5OekSmLuuv8wpO_WNZCaEcuFLdheppUACwlLwmFsCRbWT4EYbR2rdakzLo8EoGXVPfvc755ZsmzNMr0-MhHmHEJpUqBTt7I5ZyfwzyCmQISNsHolKu9fZ0A3mudjbFm9W02vsQjUCRxxEx76v-mest4kaioLjHbSpmmpvWj0U0M4UEt5z0fUfnXOd7gdNtmVPzbMP3Y47cGRodUbNLGipz33_KSmOY3FachOUdooiRHlobPhHOVfcLjk&csui=3&ved=2ahUKEwiu4pmk2O2SAxWPQFUIHYIiMVUQgK4QegQIARAB
Президент України
як Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України приймає рішення про застосування Збройних Сил, введення воєнного стану та загальну мобілізацію у разі збройної агресії проти України. Це рішення подається на затвердження до https://www.google.com/search?q=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&oq=%D1%85%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B0%D1%94+%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8+%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F+%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%97&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQABjvBTIHCAIQABjvBTIHCAMQABjvBTIHCAQQABjvBTIHCAUQABjvBdIBCTQxNjQ0ajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfDUzkfMJlfGuW-I9iqyD_aAnJSABEB7IPpetgFTkslSTfAPxclGl8HDcJ2_jmsRbn9_XkTOXUjXnzrFo_TOt3UBuLD0tovot74FlSRfjofHhf7prQ7H_W6ceZnHEcEcagwrtJY-37tEMqws8GyIY5MqFajx-CDg279WI0SRH3xX1SAL8vk5OekSmLuuv8wpO_WNZCaEcuFLdheppUACwlLwmFsCRbWT4EYbR2rdakzLo8EoGXVPfvc755ZsmzNMr0-MhHmHEJpUqBTt7I5ZyfwzyCmQISNsHolKu9fZ0A3mudjbFm9W02vsQjUCRxxEx76v-mest4kaioLjHbSpmmpvWj0U0M4UEt5z0fUfnXOd7gdNtmVPzbMP3Y47cGRodUbNLGipz33_KSmOY3FachOUdooiRHlobPhHOVfcLjk&csui=3&ved=2ahUKEwiu4pmk2O2SAxWPQFUIHYIiMVUQgK4QegQIARAC Верховної Ради України, але заходи з відсічі розпочинаються негайно.-------Я відповів на питання?А так хотілось перевісти стрілки на Залужного,правда?
може це запитання ? Я вам без ші відповім . Якщо він це не зробив , то інші хто під ним мали право по Уставу не виконувати злочинні накази . Це по перше . По друге . Згаданий вами військовий , який був призначений на посаду за ПІВ року до великої війни , теж має свої обов'язки , а не тільки тупі виконання . І саме просте , він мав вплив і голос . Голос мала вся опозиція на чолі з людиною в якої зв'язки майже з усією верхушкою Європи і він точно знав і про час і про дату . Але промовчали ВСІ ! І хороші і поганці . Так що не треба тут когось відбілювати . Всі хто торкнувся клаптику гидотної нашої влади , всі замурзані і не важливо на скільки .
Має голос?Та йому Грінпоц на Ставці постійно хамив-Валєра,та помовчи вже!!!! І до Сирського-Олександр Станіславович,говоріть. Та хоть має десять голосів,Залужний може говорити свою думку і те що він думає,але рішення ПРИЙМАЄ ВЕРХОВНИЙ ГОЛОВНОКОМАДУВАЧ а головнокомандувач виконує рішення ВЕРХОВНОГО.Тут тобі НАЄВ все пояснить-https://www.youtube.com/watch?v=MoYx15-bpn8
Їжаки плакали , кололись , але продовжували їсти кактус ..... Зараз з ранку впаде сльоза від ваших слів . За пів року ДО (!!!) війни призначили Головкомом , дали піднятися рейтингу до небес , потім послом не в Монголію призначили , навіть по ВЛК комісували , щоб Дайнеко за кордон випустив ) і все це в супереч бажанню людини . Йому слова не дають , рота затуляють , не дають стрілять-взрівать ........ а він мовчить , служить і мовчить , обіймається і мовчить , їде дипломатом і мовчить .... Вам самому все це не дивне ? А що , небуло доступу до умовного ≪Гончарєнка≫ , щоб розпатякав все на всю країну ? А через роки всі дізналися що голос у Валєри єсть ... Мені Зеленський по цимбалам , мені боляче що всі ми кожен раз віримо в краще , ліпимо собі кумира , а потім бац ... і майже все так само ...
Ще раз для тебе-роль Головкома на війні- це роль радника і виконувача волі Верховного Головнокомандувача(Або Ставки Верховного Головнокомандувача)Скаже Верховний-Я підписую капітуляцію щоб зберегти мільйони життів і Головнокомандувач повинен підпорядкуватись його волі як би це йому не подобалось.Бо Верховний стоїть вище нього в військовій іерархії.Перестань філонити і писати фігню вся твоя писанина-це особисто твоя думка без жодної реальної аргументації-------

Огляд від ШІ

Головнокомандувач Збройних Сил України підпорядковується
безпосередньо Президентові України (який є Верховним Головнокомандувачем ЗСУ) та Міністру оборони України. Він підзвітний їм з питань досягнення воєнно-стратегічних цілей, підтримання спроможностей військ, а також застосування Збройних Сил---------
показать весь комментарий
а без ші фляга вже свистить ? а чому рапорт на стіл не поклав ? чому не виконав ст 60 СВС ЗСУ ? безхребетний виконавець !? факти в нього !????? які в тебе факти ? наєм з ютуба ? то послухай ≪Волину≫ за Маріуполь . А це ВЛК ? Теж примусили ? А далі до туманного альбіону теж заставили ? Тоді хай молоко п'є за шкідливість .
Ти дурачок?Ти мені якусь статтю про прапор тулиш?-

Огляд від ШІ

Стаття 60
https://www.google.com/search?q=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D1%83+%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8+%D0%97%D0%A1%D0%A3&oq=%D1%81%D1%82+60+%D0%A1%D0%92%D0%A1+%D0%97%D0%A1%D0%A3&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgBECEYoAEyBggAEEUYOTIHCAEQIRigAdIBCTQwMzVqMGoxNagCCLACAfEFjIclZs40MUs&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfBR2jJvgMtOOg_po94-uEwRH_W08r11HnoeAPprdUY5Cdh3NO6tT3uhgKX1Mjjpvs034pymObJny0rl_Q_Ti0V0i74t6AkJwwX5f9jtzU0BPlHfOC8gJtSMzJxaHQdArS53mSWVsLd0l_TV8gpFpIOdj_GRvGQzoEkFm6tEytDAERc&csui=3&ved=2ahUKEwjayKXsju-SAxUnFBAIHQW2L5oQgK4QegQIARAB Статуту внутрішньої служби ЗСУ визначає, що https://www.google.com/search?q=%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80&oq=%D1%81%D1%82+60+%D0%A1%D0%92%D0%A1+%D0%97%D0%A1%D0%A3&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgBECEYoAEyBggAEEUYOTIHCAEQIRigAdIBCTQwMzVqMGoxNagCCLACAfEFjIclZs40MUs&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfBR2jJvgMtOOg_po94-uEwRH_W08r11HnoeAPprdUY5Cdh3NO6tT3uhgKX1Mjjpvs034pymObJny0rl_Q_Ti0V0i74t6AkJwwX5f9jtzU0BPlHfOC8gJtSMzJxaHQdArS53mSWVsLd0l_TV8gpFpIOdj_GRvGQzoEkFm6tEytDAERc&csui=3&ved=2ahUKEwjayKXsju-SAxUnFBAIHQW2L5oQgK4QegQIARAC Бойовий Прапор є символом честі, доблесті, слави і зобов'язує військових віддано служити народу, мужньо боронити державу. Він свідчить про належність до ЗСУ, вручається від імені Президента, закріплюється за частиною назавжди, а за втрату прапора командир і винні несуть кримінальну відповідальність.
дурачком ти родився , бидло тупе . ст 6 ДС ЗСУ . Трохи сплутав . Ти на питання хоч одне відповів ? Дали методичку і допуск до ші то і розум не потрібен ? Хоча якщо його не було , то і ші не допоможе , шилокрут .
Про ШІ.Ти мені пропонуєш сидіти два дні і читати все законодавство щоб відповісти на бред твого хворої уяви.Я буду користуватись ШІ бо він дає мені можливість мокнути в твоє ж гівно коли ти тільки що наложив.Твій мозок працює як в Криворіжського наркомана-говорить багато,а по суті нічого не зрозуміло.Зе(Єрмак) хотів звільнити Залужного і запхати подалі щоб за нього забули.А з ЗСУ так просто не звільнешся.Так як завдяки ОПІ навели ракету на місце перебування Залужного і в нього є поранення і шкорше всього на основі цього поранення його зробили непридатним(Головне захотіти коли Єрмак просить)А так як у нас МСЕК і ВЛК самі найчесніші організації то зробити справку про непридатність- як тобі згенерувати черговий висер.
Шо за бомжара? Клименко на злочинця більше схожий.
Що за безпідставні припущення?!?
Де твої докази, що він не злочинець??)
Це ж вочевидь, до влади нормальні люди не йдуть.
то було не припущення а юридичною мовою "висунення підозри"

а по суті вірно - "офицер должен быть гладко выбрит и слегка пьян", а не навпаки

.
Коли вже в Україні заблокують кагебешний телеграм!? Саме там набирають таке лайно для диверсій та терактів. Підпали автівок військових всі через телеграм вербувались .
показать весь комментарий
22.02.2026 11:46 Ответить
Ви що?Проти незалежних ЗМІ.Ви хочете совок?Інет весь блокувати,як на рашці?Тобі зараз розкажуть подоляцкі ушльопки .
Ну, заблокували ж Одноглазників та ВКонтактике. Поволали такі ось про "свободу слова", і нічого - живуть собі.

Не треба плутати свободу слова з ворожою пропагандою. Особливо у воєнний час!
Ага, незалежні кацапські ЗМІ.
Потрібно йти далі.
Щоб не було потенційних користувачів, які будуть обходити блокування, потрібно всіх громадян посадити заграти.
Так би мовити, превентивні заходи.
Досвід превентивних санцій вже маємо.
Потрібно розвиватися далі.
не умнічай,ухилянтсько-ждунська портянка!
Ну а як тебе вберегти від вербування??
Ага, Кацап Кацапович...
Що це за екстрим такий?
Треба лише заблокувати телеграм, як заблокували при Пороху фкантактік, яплакальщік, яндекс та інші кацапсячі помийки. Ніхто не помер від цього горя, нікого не саджали до вʼязниць просто всі забули про їхнє існування.
І також вайбер - бацькі лукашенкі, фейсбук, інстаграм і все інше лайно. Через нього можуть вербувати теж. Залишити ДІЮ. І тоді не буде як оркам вербувати терористів.
Прикольно, що стільки коміків захищають телеграм. Мабуть жити вже без нього не можуть.
Та я не проти.
Просто запропонував більш надійний варіант.
Знаю одного, клепав копії брендового одягу. Пробував продавати через фейсбук його банили. Спився, завалив бізнес, дружина з ним розлучилась(через п'янку).
А знаю одного, який кожну ніч прокидається, та біжить від молодої дружини в іншу кімнату читати телеграм. Має високий тиск та безмежну тривожність. Молода дружина поки його не кинула, але інфарк може наздогнати. Це мої сусіди.
до речі,в таких як Труха,Всевідящєє Око,Україна Он Лайн,Інсайдер ЮА тощо.....до 80% учасників кацапи,які часто видають себе за українців + ухилянти і ждуни. Канали постійно вкидають теми про ТЦК,поліцію,мову,націоналістів тощо і там стоїть суцільна істерика. Причому винна вся Україна ,включно з Зелею,а от про Рашку і Путіна дописувачі мовчать,так наче їх і нема...
Ви я бачу в курсі всіх справ.Розкажіть мені про ту справу де футболіст побився з ТЦКшниками.Бо я там нічого щось не зрозумів.Що там було насправді?
Теж саме й тут. Винні «вкраінчіки» а про ***** та його орків навіть згадують. Такі українські «патріоти» в кожній темі відкладають одне й те саме лайно під своїми ніками.
* навіть не згадують
Ага..., знову вам херовий народ попався.
Не мені хєровий народ попався, а тим, хто постійно звинувачує українців у тому, що війна почалась. Я такою хєрнею на сайті та в житті не займаюсь.
Ніколи. Всі держустанови на тєлєгє. Блина, гарячу воду, показник й тільки через неї передати можна! Раз на місяць її ставлю, передаю показники й видаляю.
Якщо це зе спита бомжиха,яка просто копалася у сміттєзбірнику,а справжня завербована...(ви вірите,що вона користується мессенджерами та іншою фігнею??),її та її спільників трошки потримають і обміняють на т.з. наших героїв (правда,нам не кажуть що героїчного вони зробили і чому в полоні,бо справжніх героїв-азовців вже скоро 3,5 роки,як не міняють).
Давай адресу- спецслужби будуть й тобі просто на диван доповідати.Ти мабуть "важливе цабе" ...
Надя Савченко, это ты что ли?
Заступник Львівського СБУ- майбутній президент?
..схожа на типового виборця Зєлєнськага
це все барига винен
Не дуже є довіра до цих"поліцейських"
https://t.me/smolii_ukraine/138436 Андрій Смолій:

Виконавиця теракту у Львові сама виготовила вибухівку під керівництвом онлайн-кураторів фсб - затримана у Самборі під час спроби втечі за межі області - https://t.me/VGlagola/14510 пише журналіст Віталій Глагола

За його інформацією, жінку затримали безпосередньо у місті Самбір, коли вона намагалася покинути Львівську область. Це громадянка України, яка приїхала з іншого регіону. Вибухівку, попередньо, вона виготовляла власноруч за чіткими онлайн-інструкціями кураторів фсб, які її завербували. Паралельно слідчі дії тривають ще в одній області за межами Львівщини. Очікую офіційного підтвердження деталей - пише Глагола.
чому для таких тварюк до закінчення війни не ввести смертну кару . скільки оцих виродків можна терпіти . загинула поліцейська 23 роки . поранені 25 людей . тій молоденькій поліцейській жити і жити діточок народити а тій істоті дадуть довічне і годуватимуть і доглядатимуть . хоч би падлюці почки в сізо повідбивали щоб кров.ю сцяла і здохла до суду
Гюльчатай, пакажи лічіко

Це транс? Якщо так, то з ЄС проблем буде маса
Може це той ухилянт, що стать змінив, щоб тільки не воювати?
ці шузи з лого їїго, чи видали для фотосесії? ))
Ну ось. нарешті його знайшли, а то казали що таких не існує!
А это точно женщина?
По внешнему виду какой-то самец: надо проверить эту тварь на предмет наличия яиц...
Своєю чергою, перший заступник начальника управління СБУ у Львівській області полковник Олексій Голобородько зазначив Джерело: https://censor.net/ua/n3601826

Ця людина має бути президентом!!!
показать весь комментарий
Яка біда, вини не знають що їх чекає кожного дня. То хай ідуть на передову. Там будуть знати, що їх чекає. Кожного дня.
100%. Живут в паралельной вселенной походу четвёртый год, еще и за мои налоги. Дурка
"Полицейские каждый день и ночью выезжают на вызовы, не зная, что их ждет. Но спешат на помощь, потому что защита людей для них - главная задача"

Может теперь будут набирать компетентных, а не тех кто не знает что их ждет на вызовах во время войны. Булки в тылу расслабили?
Дядя Надя якась ((((
На любителя :/
"Кому і кобила- нєвєста."©
Може воно лесбіян?
Треба їх водити по місту , в якому вони здійснюють теракти, на повідку, як собак
А вот это реально очень креативная идея, уважаемый С.Серов:

водить выродков-террористов на цепи по местам их преступлений.
ВАНГУЮ,
організаторів не знайдуть.

А цю затриману взагалі могли використати, як курєра, в темну.
Эту тварь надо подорвать на её собственной взрывчатке, око за око..
Йди за курсом російського корабля.
Тут водкі нєт.
Ооооо...на кого ця маячня розрахована?
Особисто я з недовірою відношусь до постів від дописувачів з недавньою реєстрацією, які намагаються виправдати затриманих кацапських прихвоснів.
Думаю, не потрібно пояснювати, чому?
на єрмака схожа
Савченко? Не по лицю но по шизе.
Невже не можна відстежити цих потенційних терористів ще на стадії,коли вони купують компоненти для саморобних вибухових пристроїв? Потрібно працювати з продавцями подібних речовин і пристроїв, щоб вони негайно сповіщали поліцію про підозрілих осіб. Але дивишся на цього небритого міністра і сумніваєшся, чи є в його мозку хоча одна звивина.
якщо є люди в коментах, то що з вами, до чого дійшли ? стільки лайна, чи це українці пишуть? стільки експертів і суддів.схаменіться. ворог підступний, віроломний, безсердечний і ниций.
килименко скажи це батькам Вікторії.....
цікаво хто вона ? що спонукає людей таке робити ???
Максим Настя...
Навіщо закривати цю огидну морду, хай люди всі бачать
