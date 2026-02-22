Задержана подозреваемая в организации теракта во Львове, - Клименко. ВИДЕО

Правоохранители сегодня утром задержали подозреваемую, причастную к совершению теракта во Львове.

Об этом во время брифинга во Львове сообщил глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

5 минут назад мы задержали в одном из райцентров Львовской области именно исполнительницу", - уточнил он.

"Полиция совместно с СБУ задержали вероятную подрывницу львовских правоохранителей. Продолжаются дальнейшие оперативные меры и следственные действия. Устанавливаем других лиц, причастных к совершению этого преступления. Ранены 25 человек. На данный момент в медучреждениях находятся 11 человек. Шесть правоохранителей - в тяжелом состоянии.

Полицейские каждый день и ночью выезжают на вызовы, не зная, что их ждет. Но спешат на помощь, потому что защита людей для них – главная задача.

Благодарен всей команде правоохранителей, работающей над раскрытием и расследованием этого преступления. Виновные должны предстать перед судом и получить справедливое наказание за совершенное", - сообщает Клименко в телеграмм-канале.

"Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил о задержании лица, подозреваемого в совершении террористического акта во Львове. Двадцать пять человек ранены, один человек погиб. Мои соболезнования родным... Следствию предоставлены все необходимые ресурсы. Продолжаются необходимые процессуальные действия с задержанной. Министерство внутренних дел будет информировать обо всех необходимых деталях. Спасибо всем, кто помогает!", - пишет в телеграм-канале президент Владимир Зеленский.

Обновленная информация

Как сообщает Офис генпрокурора, во Львове задержали женщину, причастную к совершению теракта.

Под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры продолжается досудебное расследование по факту взрывов во Львове, произошедших во время выезда экипажей патрульной полиции на сообщение о проникновении в магазин на ул. Данилишина, 20.

"Правоохранители задержали женщину, гражданку Украины, которая может быть причастна к совершению теракта. Продолжается установление возможных других причастных лиц", - говорится в сообщении.

Проводятся неотложные следственные действия.

В свою очередь, первый заместитель начальника управления СБУ во Львовской области полковник Алексей Голобородько отметил, что уже проведены все процессуальные мероприятия в одной из областей нашего государства.

"Проводим дополнительный комплекс мер, чтобы привлечь к ответственности того человека, который непосредственно действовал на территории Львовщины", - добавил он.

Что предшествовало?