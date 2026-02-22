Навсегда 23: полицейская Виктория Шпилька погибла в результате теракта во Львове. ФОТОрепортаж

Во время ночного теракта во Львове погибла полицейская Виктория Шпилька. Ей навсегда 23.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Патрульной полиции.

Что известно о погибшей?

Как отмечается, девушка из Волыни, которая впоследствии вместе с родителями переехала в Херсон. Она выбрала путь служения людям - окончила Львовский государственный университет внутренних дел и стала в ряды патрульной полиции. Сначала Херсонщина, с 2023 года Львовщина.

Виктория Шпилька
"Коллеги вспоминают ее как чуткую, светлую и искреннюю. Она умела поддержать, выслушать, найти теплое слово даже в самый тяжелый день. Никогда не жаловалась, а улыбалась и шла на смену, потому что знала, что ее ждут люди. Верна Присяге. Справедливая. С глубоким чувством долга", - говорится в сообщении.

Осенью прошлого года она вышла замуж. Ее муж также патрульный. Они вместе служили, мечтали, вместе строили свое будущее.

Сегодня это будущее оборвано. И за сухими строчками невыразимая боль родителей, любимого, друзей, коллег. Отсутствие ответов на сообщения. Невозвращение домой. Нет слов, которые могли бы это успокоить.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что взрывы прогремели во Львове: есть погибшие и раненые правоохранители, Садовый заявил о теракте.
  • По обновленной информации, погибла 23-летняя полицейская, ранены 24 человека, есть тяжелые.

Топ комментарии
+48
Щирі співчуття рідним і близьким. Це горе всієї України.
22.02.2026 09:28 Ответить
+26
Тяжка втрата,біль і горе рідним і близьким . 23 роки--життя ще і не почалося, а ворог його знищив.
22.02.2026 09:37 Ответить
+21
Гинуть кращі! Молодь! Смерть ворогам! Героям Слава та вічна пам'ять!
22.02.2026 09:41 Ответить
😥
22.02.2026 09:47 Ответить
Пам'ятатимемо. Помстимося.
22.02.2026 09:50 Ответить
кому ти помстисся,дитино? там де ти живеш,мабуть,натовпами ходять російські попи зі своїми православнутими-легальні агенти і коректувальники рашки,а ти "мстися" не їм а на форумі....мовчало б уже.....
22.02.2026 10:18 Ответить
Кацапи "в своєму репертуарі"... Адже ще в "брєжнєвські" часи, один з керівників КДБ, сказав на розширеній нараді армійців та КДБістів: "У військовому плані, ми з НАТО не справимся - залишається ТЕРОР... ".
Сьогодні - та сама картина - з нашими ЗСУ справиться не здатні - тому зайнялися терором мирного населення...
22.02.2026 09:55 Ответить
Нужно зеркально отвечать.
22.02.2026 10:30 Ответить
І чим, тоді, ми від кацапів, будемо відрізняится? Наявністю "Тризуба" і "вишиванки?
Коли, в 1943-му, Черчілю принесли, на підпис, бюджет, на 1944-й, вій з ним ознаймився і запитав, чи не можна десь щось "урізать", щоб було більше коштів, на армію, йому запропонували урізать витрати на культуру... Черчіль відповів : "Ні! Це саме те, за що ми воюємо...".
22.02.2026 11:00 Ответить
чим, тоді, ми від кацапів, будемо відрізняится?
Не знаєш чим ? Тим , що правда за нами !
А кацапів перемогти можна лише посіявши в них страх перед українцями .
22.02.2026 13:13 Ответить
А як твоя "правда" знищить ворога? Приведу приклад:
Ти знаєш, скільки бере пального, один танк? Десь тону- півтори...
Скільки везе пального паливозаправник на базі КамАЗа? 10 тон...
Один удар ФПВ-дрона - і рота танкова (10 танків), стоять непорушно... А непорушні танки не тільки воювать не можуть, але й стають непорушними цілями...
Це називається "ефективністю ведення бойових дій"...
Те саме стосується і удару ФПВ, по вантажівці з ************...
Що дасть "посіяний тобою "страх", який не приносить суттєвої шкоди можливості ведення бойових дій, протвником?
22.02.2026 13:31 Ответить
Молода жінка тільки житти чому ? а якісь виродок який вчинив злочин чекає винагороду.
22.02.2026 09:59 Ответить
Ось до чого призводить панькання зі "знедоленими" але нахабними і агресивними ухилянтами,коли нам з усіх телеграмів показують т.з. бусифікацію. але ніхто не каже,що ухилянти це кормова база кацапських спецслужб для диверсій,терору,коректування ударів!!! Зрозуміло,що це влаштоване ухилянтами,мабуть,не місцевими а "знедоленими" біженцями з юго-востока....
22.02.2026 10:16 Ответить
100 %
22.02.2026 12:22 Ответить
какие ухилянты шизоид, то женщина терракт устроила, вернись в палату😄
22.02.2026 13:10 Ответить
кацап,я не розумію твою хрюканину,це в тебе такий язик?
22.02.2026 19:51 Ответить
опять выпустили?
22.02.2026 20:33 Ответить
Хтось потужно провтичів теракт. Той, хто зараз слідство веде.
22.02.2026 10:29 Ответить
Ждуни узькощелепні розсосались по всьому заходу України,чекають,гадять,саботують і ненавидять.
22.02.2026 10:30 Ответить
Такого "гнидоття" вистачало тут і до "повномасштабки"... Перли нахабно, і кричали, що "Нам все далжны!!!". Привезли ми яеось, матір дружини, на томографію. Вона паралізована,(інсульт). Так одна "данбасітка" верещала, щоб її "без очереди, прапустили" - "Мы же беженцы!".
22.02.2026 13:05 Ответить
Боже яка гарна дитина. Співчуття батькам, чоловікові. Дуже дуже шкода 😞
22.02.2026 10:37 Ответить
більше схоже на битовуху
22.02.2026 10:58 Ответить
сумно...але повна некомпетентість поліції вражає.....приїхали як на виставу.....купа машин...ходять телефонують......це якийсь треш.....
22.02.2026 11:52 Ответить
це ваша суб"єктивна думка...
22.02.2026 12:39 Ответить
Ага....відео подивись спочатку геній...
22.02.2026 16:57 Ответить
схоже не виконання ст.24/2 закону про поліцію пагано впливають на її підготовку....
23.02.2026 09:50 Ответить
Вічна пам'ять
22.02.2026 12:27 Ответить
 
 