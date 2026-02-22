Навсегда 23: полицейская Виктория Шпилька погибла в результате теракта во Львове. ФОТОрепортаж

Во время ночного теракта во Львове погибла полицейская Виктория Шпилька. Ей навсегда 23.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Патрульной полиции.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно о погибшей?

Как отмечается, девушка из Волыни, которая впоследствии вместе с родителями переехала в Херсон. Она выбрала путь служения людям - окончила Львовский государственный университет внутренних дел и стала в ряды патрульной полиции. Сначала Херсонщина, с 2023 года Львовщина.











Читайте также: Готовил двойной теракт на Львовщине: российский агент приговорен к 15 годам за решеткой, - СБУ

"Коллеги вспоминают ее как чуткую, светлую и искреннюю. Она умела поддержать, выслушать, найти теплое слово даже в самый тяжелый день. Никогда не жаловалась, а улыбалась и шла на смену, потому что знала, что ее ждут люди. Верна Присяге. Справедливая. С глубоким чувством долга", - говорится в сообщении.

Осенью прошлого года она вышла замуж. Ее муж также патрульный. Они вместе служили, мечтали, вместе строили свое будущее.

Сегодня это будущее оборвано. И за сухими строчками невыразимая боль родителей, любимого, друзей, коллег. Отсутствие ответов на сообщения. Невозвращение домой. Нет слов, которые могли бы это успокоить.

Читайте также: Мобилизованный, который ушел в СОЧ, планировал убить чиновника госучреждения в Кропивницком, - СБУ. ФОТО

Что предшествовало?