Навсегда 23: полицейская Виктория Шпилька погибла в результате теракта во Львове. ФОТОрепортаж
Во время ночного теракта во Львове погибла полицейская Виктория Шпилька. Ей навсегда 23.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Патрульной полиции.
Что известно о погибшей?
Как отмечается, девушка из Волыни, которая впоследствии вместе с родителями переехала в Херсон. Она выбрала путь служения людям - окончила Львовский государственный университет внутренних дел и стала в ряды патрульной полиции. Сначала Херсонщина, с 2023 года Львовщина.
"Коллеги вспоминают ее как чуткую, светлую и искреннюю. Она умела поддержать, выслушать, найти теплое слово даже в самый тяжелый день. Никогда не жаловалась, а улыбалась и шла на смену, потому что знала, что ее ждут люди. Верна Присяге. Справедливая. С глубоким чувством долга", - говорится в сообщении.
Осенью прошлого года она вышла замуж. Ее муж также патрульный. Они вместе служили, мечтали, вместе строили свое будущее.
Сегодня это будущее оборвано. И за сухими строчками невыразимая боль родителей, любимого, друзей, коллег. Отсутствие ответов на сообщения. Невозвращение домой. Нет слов, которые могли бы это успокоить.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что взрывы прогремели во Львове: есть погибшие и раненые правоохранители, Садовый заявил о теракте.
- По обновленной информации, погибла 23-летняя полицейская, ранены 24 человека, есть тяжелые.
Сьогодні - та сама картина - з нашими ЗСУ справиться не здатні - тому зайнялися терором мирного населення...
Коли, в 1943-му, Черчілю принесли, на підпис, бюджет, на 1944-й, вій з ним ознаймився і запитав, чи не можна десь щось "урізать", щоб було більше коштів, на армію, йому запропонували урізать витрати на культуру... Черчіль відповів : "Ні! Це саме те, за що ми воюємо...".
Не знаєш чим ? Тим , що правда за нами !
А кацапів перемогти можна лише посіявши в них страх перед українцями .
Ти знаєш, скільки бере пального, один танк? Десь тону- півтори...
Скільки везе пального паливозаправник на базі КамАЗа? 10 тон...
Один удар ФПВ-дрона - і рота танкова (10 танків), стоять непорушно... А непорушні танки не тільки воювать не можуть, але й стають непорушними цілями...
Це називається "ефективністю ведення бойових дій"...
Те саме стосується і удару ФПВ, по вантажівці з ************...
Що дасть "посіяний тобою "страх", який не приносить суттєвої шкоди можливості ведення бойових дій, протвником?