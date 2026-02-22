РУС
Теракт во Львове: погибла 23-летняя полицейская, ранены 24 человека, есть тяжелые (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате теракта во Львове один человек погиб, количество пострадавших устанавливается.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры области.

Детали

Под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту террористического акта, повлекшего тяжкие последствия (ч. 2 ст. 258 УК Украины).

По оперативной информации, в 00:30 на номер "102" поступило сообщение о проникновении в магазин на ул. Данилишина, 20 во Львове.

После прибытия на место происшествия экипажа патрульной полиции раздался взрыв. По прибытии второго экипажа произошел еще один взрыв.

Читайте также: Мобилизованный, который ушел в СОЧ, планировал убить чиновника госучреждения в Кропивницком, - СБУ. ФОТО

Теракт во Львове

Погибла 23-летняя полицейская

Предварительно установлено, что погибла 23-летняя полицейская. Поврежден патрульный автомобиль, а также гражданское транспортное средство. Количество пострадавших устанавливается.

На место происшествия направлены кареты скорой медицинской помощи, работает следственно-оперативная группа. Прокуроры на месте фиксируют доказательства уголовного правонарушения.

Досудебное расследование проводит Управление СБУ во Львовской области.

Читайте также: Задержаны агенты ФСБ, которые готовили подрыв полицейских в Херсоне, - СБУ. ФОТОрепортаж

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Обновленная информация

По данным Нацполиции, предварительно установлено, что детонировали самодельные взрывные устройства. В результате взрывов погибла 23-летняя полицейская. Поврежден служебный автомобиль патрульной полиции и гражданское транспортное средство. Ранены еще 24 человека.

теракт у Львові
теракт у Львові
теракт у Львові
теракт у Львові

Как сообщает председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное, чтобы спасти их.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что взрывы прогремели во Львове: есть погибшие и раненые правоохранители, Садовый заявил о теракте.

Автор: 

+35
Кацапський теракт
22.02.2026 08:31 Ответить
+28
звичайно-і смердюче свиняче рило стирчить саме з кремля...
22.02.2026 08:40 Ответить
+21
22.02.2026 08:47 Ответить
