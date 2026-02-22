Теракт во Львове: погибла 23-летняя полицейская, ранены 24 человека, есть тяжелые (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В результате теракта во Львове один человек погиб, количество пострадавших устанавливается.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры области.
Детали
Под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту террористического акта, повлекшего тяжкие последствия (ч. 2 ст. 258 УК Украины).
По оперативной информации, в 00:30 на номер "102" поступило сообщение о проникновении в магазин на ул. Данилишина, 20 во Львове.
После прибытия на место происшествия экипажа патрульной полиции раздался взрыв. По прибытии второго экипажа произошел еще один взрыв.
Погибла 23-летняя полицейская
Предварительно установлено, что погибла 23-летняя полицейская. Поврежден патрульный автомобиль, а также гражданское транспортное средство. Количество пострадавших устанавливается.
На место происшествия направлены кареты скорой медицинской помощи, работает следственно-оперативная группа. Прокуроры на месте фиксируют доказательства уголовного правонарушения.
Досудебное расследование проводит Управление СБУ во Львовской области.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Обновленная информация
По данным Нацполиции, предварительно установлено, что детонировали самодельные взрывные устройства. В результате взрывов погибла 23-летняя полицейская. Поврежден служебный автомобиль патрульной полиции и гражданское транспортное средство. Ранены еще 24 человека.
Как сообщает председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное, чтобы спасти их.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что взрывы прогремели во Львове: есть погибшие и раненые правоохранители, Садовый заявил о теракте.
P.S. а де ті хто верещить - ментів на фронт, вони примазані в тилу. Фронт прийшов до примазаних, радійте
Так же само зручно, як зелені "кацапи" минулого року вбили Парубія - екс-спікера ВР та бувшого коменданта Майдану (вбили одразу ж, щойно знову запахло новим, "картонковим Майданом". Вбили саме тоді, коли Парубій просив про охорону, а "зелені" йому її не надали (чим, фактично, підписалися під його смертю, як мінімум, як співучасники).
не буде нічого
Так, будемо валити воєнних злочинців, та й просто військових. Мирні, хоч і виродки здебільшого, не наша ціль.
На час війни (дії режиму воєнного стану) смертна кара допускається статтею 2 протоколу 6 до Європейської Конвенції про захист прав людини.
чи є це виправданням того, що ввідбувається з державним управлінням після президентських та парламентських виборів 2019-ого?
Стріляти на міці не залежно - воєнком майор ти чи лікар влк, міндіч чи Юзік.
орошенкоТЦК? Тупа скотина просто захотіла трохи "по легкому заработать" - ФСБ вказало на ціль. Ідеології чи "робінгудовщини" тут 0 (нуль). Підар він у в Україні підар.
Ухилєси вибрали Зюзю в 19 році бо вони "усталі ат вайни" якої в очі ніколи не бачили. А тепер їх тягнуть за ноги в буса бо така реальність до якої вони всі спричинились.
Це відбулося під час виклику через пограбування магазину в комендантську годину. Щойно перший наряд прибув на місце, стався вибух. Коли приїхав ще один екіпаж -пролунав другий.
Під час нічного теракту у Львові загинула патрульна Вікторія Шпилька. Їй було 23 роки.
Вона родом із Волині, згодом разом із батьками переїхала до Херсона. Закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ і стала патрульною. Спочатку служила на Херсонщині, з 2023 року - на Львівщині
Доки влада України буде толерантно відноситись до терористів, підривників, коригувальників, паліїв майна, шпигунів .... присуджувати їм мінімальні терміни в не знищувати доти такі акти терористів будуть продовжуватись і все більше рости. Під нас війни за такі дії вирок може бути тільки один ЗНИЩЕННЯ.
Якби це були кацапи то багатолюдних місць у нас достатньо
орошенкоТЦК. Іньші варіанти причин та розвитку подій не розглядають - може голова заболіти - тут ведь думати треба....