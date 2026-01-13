Задержаны агенты ФСБ, которые готовили подрыв полицейских в Херсоне, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности предотвратила еще один теракт в Херсоне. По результатам упреждающих действий в городе задержаны два агента ФСБ, которые готовили покушение на сотрудников местного подразделения Национальной полиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что установило расследование?

По данным СБУ, по заказу РФ фигуранты должны были взорвать несколько служебных автомобилей вместе с украинскими правоохранителями. В случае выполнения вражеской задачи ФСБ обещала агентам "эвакуацию" в Россию.

предатели готовили теракт в Херсоне

По материалам дела, подготовкой теракта занимались двое местных безработных, которые попали в поле зрения рашистов в одном из пророссийских Telegram-каналов.

"После вербовки они арендовали квартиру вблизи здания Нацполиции. Далее агенты установили на балконе временного жилья скрытую видеокамеру, которая снимала режимный объект", - говорится в сообщении.

Как злоумышленники готовились к теракту?

С помощью "наблюдательного пункта" фигуранты отслеживали график работы полицейских и их перемещение на служебных автомобилях.

Затем агенты должны были заложить самодельные взрывные устройства (СВУ) под кузова полицейского транспорта и дистанционно взорвать его в момент пребывания там правоохранителей.

Взрывчатку для теракта злоумышленники должны были изготовить из комплектующих, которые ФСБ планировало передать им с помощью дронов с левобережья Херсонщины.

Разоблачение

Сотрудники СБУ заблаговременно раскрыли вражеский замысел, задокументировали преступления российских агентов и задержали их в арендованном жилье. При обысках у задержанных изъято видеооборудование, ноутбуки и смартфоны с доказательствами работы на РФ.

Также в ходе расследования было установлено, что фигуранты дополнительно отслеживали локации Сил обороны в Херсоне и подыскивали новых "кандидатов" в агенты.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Боже, скільки ж ще біо-сміття живе на нашій землі! А тепер спробуйте вгадати - за кого оцей шлак голосував та кого підтримує ще й зараз.
Боже, збережи Україну.
13.01.2026 11:23 Ответить
Бог не допоможе..
13.01.2026 11:28 Ответить
Коли тобі розвалять кабіну,або відіжмуть мобілу-ти побіжиш до тих же самих "ухилянтів" заяву катати. Ні?
13.01.2026 11:55 Ответить
Виведите этих пиде...тов на улицу , и рассажите людям о том , чем они занимались. Потом отвернитесь и не мешайте.
13.01.2026 12:10 Ответить
Не зрозуміло навіщо фсб вибрало ціллю саме поліціянтів. Бо вони взагалі не становлять загрози для ерефії. Схоже, що т.з. "контррозвідка сбу" замість свого прямого призначення по ліквідації агентів впливу московії на найвищих посадах силових структур України, займається імітацією бурхливої діяльності для виправдання свого існування.
13.01.2026 12:20 Ответить
Вот этих двоих надо связать, подорвать их же взрывчаткой, а фотографию отправить "заказчику".. )
13.01.2026 14:23 Ответить
повесить за яйца!
17.01.2026 14:22 Ответить
"Накрылась премия в квартал..."©
19.01.2026 04:02 Ответить
 
 