Задержаны агенты ФСБ, которые готовили подрыв полицейских в Херсоне, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности предотвратила еще один теракт в Херсоне. По результатам упреждающих действий в городе задержаны два агента ФСБ, которые готовили покушение на сотрудников местного подразделения Национальной полиции.

Что установило расследование?

По данным СБУ, по заказу РФ фигуранты должны были взорвать несколько служебных автомобилей вместе с украинскими правоохранителями. В случае выполнения вражеской задачи ФСБ обещала агентам "эвакуацию" в Россию.











По материалам дела, подготовкой теракта занимались двое местных безработных, которые попали в поле зрения рашистов в одном из пророссийских Telegram-каналов.

"После вербовки они арендовали квартиру вблизи здания Нацполиции. Далее агенты установили на балконе временного жилья скрытую видеокамеру, которая снимала режимный объект", - говорится в сообщении.

Как злоумышленники готовились к теракту?

С помощью "наблюдательного пункта" фигуранты отслеживали график работы полицейских и их перемещение на служебных автомобилях.

Затем агенты должны были заложить самодельные взрывные устройства (СВУ) под кузова полицейского транспорта и дистанционно взорвать его в момент пребывания там правоохранителей.

Взрывчатку для теракта злоумышленники должны были изготовить из комплектующих, которые ФСБ планировало передать им с помощью дронов с левобережья Херсонщины.

Разоблачение

Сотрудники СБУ заблаговременно раскрыли вражеский замысел, задокументировали преступления российских агентов и задержали их в арендованном жилье. При обысках у задержанных изъято видеооборудование, ноутбуки и смартфоны с доказательствами работы на РФ.

Также в ходе расследования было установлено, что фигуранты дополнительно отслеживали локации Сил обороны в Херсоне и подыскивали новых "кандидатов" в агенты.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.