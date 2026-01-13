Задержаны агенты ФСБ, которые готовили подрыв полицейских в Херсоне, - СБУ. ФОТОрепортаж
Контрразведка Службы безопасности предотвратила еще один теракт в Херсоне. По результатам упреждающих действий в городе задержаны два агента ФСБ, которые готовили покушение на сотрудников местного подразделения Национальной полиции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Что установило расследование?
По данным СБУ, по заказу РФ фигуранты должны были взорвать несколько служебных автомобилей вместе с украинскими правоохранителями. В случае выполнения вражеской задачи ФСБ обещала агентам "эвакуацию" в Россию.
По материалам дела, подготовкой теракта занимались двое местных безработных, которые попали в поле зрения рашистов в одном из пророссийских Telegram-каналов.
"После вербовки они арендовали квартиру вблизи здания Нацполиции. Далее агенты установили на балконе временного жилья скрытую видеокамеру, которая снимала режимный объект", - говорится в сообщении.
Как злоумышленники готовились к теракту?
С помощью "наблюдательного пункта" фигуранты отслеживали график работы полицейских и их перемещение на служебных автомобилях.
Затем агенты должны были заложить самодельные взрывные устройства (СВУ) под кузова полицейского транспорта и дистанционно взорвать его в момент пребывания там правоохранителей.
Взрывчатку для теракта злоумышленники должны были изготовить из комплектующих, которые ФСБ планировало передать им с помощью дронов с левобережья Херсонщины.
Разоблачение
Сотрудники СБУ заблаговременно раскрыли вражеский замысел, задокументировали преступления российских агентов и задержали их в арендованном жилье. При обысках у задержанных изъято видеооборудование, ноутбуки и смартфоны с доказательствами работы на РФ.
Также в ходе расследования было установлено, что фигуранты дополнительно отслеживали локации Сил обороны в Херсоне и подыскивали новых "кандидатов" в агенты.
Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
