УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9768 відвідувачів онлайн
Новини Фото Теракти в Україні
3 568 11

Затримано агентів ФСБ, які готували підрив поліцейських у Херсоні, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки запобігла ще одному теракту у Херсоні. За результатами дій на випередження у місті затримано двох агентів ФСБ, які готували замах на співробітників місцевого підрозділу Національної поліції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що встановило розслідування?

За даними СБУ, на замовлення РФ фігуранти мали підірвати декілька службових авто разом з українськими правоохоронцями. У разі виконання ворожого завдання ФСБ обіцяла агентам "евакуацію" до Росії.

зрадники готували теракт у Херсоні
За матеріалами справи, підготовкою теракту займалися двоє місцевих безробітних, які потрапили до уваги рашистів в одному з проросійських Телеграм-каналів.

"Після вербування вони орендували квартиру поблизу будівлі Нацполіції. Далі агенти облаштували на балконі тимчасового помешкання приховану відеокамеру, яка знімала режимний об’єкт", - йдеться у повідомленні.

Як зловмисники готувалися до теракту?

За допомогою "спостережного пункту" фігуранти відстежували графік роботи поліцейських та їхнє переміщення на службових авто.

Потім агенти мали закласти саморобні вибухові пристрої (СВП) під кузови поліцейського транспорту та дистанційно підірвати його у момент перебування там правоохоронців.

Вибухівку для теракту зловмисники мали виготовити з комплектуючих, які фсб планувало передати їм за допомогою дронів з лівобережжя Херсонщини.

Викриття

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум, задокументували злочини російських агентів і затримали їх в орендованій оселі. При обшуках у затриманих вилучено відеообладнання, ноутбуки та смартфони із доказами роботи на рф.

Також під час розслідування було встановлено, що фігуранти додатково відстежували локації Сил оборони у Херсоні та підшукували нових "кандидатів" у агенти.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Автор: 

СБУ (13777) теракт (1157) Херсон (3813)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Боже, скільки ж ще біо-сміття живе на нашій землі! А тепер спробуйте вгадати - за кого оцей шлак голосував та кого підтримує ще й зараз.
Боже, збережи Україну.
показати весь коментар
13.01.2026 11:23 Відповісти
+3
Виведите этих пиде...тов на улицу , и рассажите людям о том , чем они занимались. Потом отвернитесь и не мешайте.
показати весь коментар
13.01.2026 12:10 Відповісти
+2
Не зрозуміло навіщо фсб вибрало ціллю саме поліціянтів. Бо вони взагалі не становлять загрози для ерефії. Схоже, що т.з. "контррозвідка сбу" замість свого прямого призначення по ліквідації агентів впливу московії на найвищих посадах силових структур України, займається імітацією бурхливої діяльності для виправдання свого існування.
показати весь коментар
13.01.2026 12:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бог не допоможе..
показати весь коментар
13.01.2026 11:28 Відповісти
Коли тобі розвалять кабіну,або відіжмуть мобілу-ти побіжиш до тих же самих "ухилянтів" заяву катати. Ні?
показати весь коментар
13.01.2026 11:55 Відповісти
Вот этих двоих надо связать, подорвать их же взрывчаткой, а фотографию отправить "заказчику".. )
показати весь коментар
13.01.2026 14:23 Відповісти
повесить за яйца!
показати весь коментар
17.01.2026 14:22 Відповісти
"Накрылась премия в квартал..."©
показати весь коментар
19.01.2026 04:02 Відповісти
 
 