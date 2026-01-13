Затримано агентів ФСБ, які готували підрив поліцейських у Херсоні, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки запобігла ще одному теракту у Херсоні. За результатами дій на випередження у місті затримано двох агентів ФСБ, які готували замах на співробітників місцевого підрозділу Національної поліції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Що встановило розслідування ?

За даними СБУ, на замовлення РФ фігуранти мали підірвати декілька службових авто разом з українськими правоохоронцями. У разі виконання ворожого завдання ФСБ обіцяла агентам "евакуацію" до Росії.











За матеріалами справи, підготовкою теракту займалися двоє місцевих безробітних, які потрапили до уваги рашистів в одному з проросійських Телеграм-каналів.

"Після вербування вони орендували квартиру поблизу будівлі Нацполіції. Далі агенти облаштували на балконі тимчасового помешкання приховану відеокамеру, яка знімала режимний об’єкт", - йдеться у повідомленні.

Як зловмисники готувалися до теракту?

За допомогою "спостережного пункту" фігуранти відстежували графік роботи поліцейських та їхнє переміщення на службових авто.

Потім агенти мали закласти саморобні вибухові пристрої (СВП) під кузови поліцейського транспорту та дистанційно підірвати його у момент перебування там правоохоронців.

Вибухівку для теракту зловмисники мали виготовити з комплектуючих, які фсб планувало передати їм за допомогою дронів з лівобережжя Херсонщини.

Викриття

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум, задокументували злочини російських агентів і затримали їх в орендованій оселі. При обшуках у затриманих вилучено відеообладнання, ноутбуки та смартфони із доказами роботи на рф.

Також під час розслідування було встановлено, що фігуранти додатково відстежували локації Сил оборони у Херсоні та підшукували нових "кандидатів" у агенти.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.