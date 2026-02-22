Теракт у Львові: загинула 23-річна поліцейська, поранені 24 людини, деякі у важкому стані (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Внаслідок теракту у Львові одна людина загинула, кількість потерпілих встановлюється.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури області.
Деталі
За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом терористичного акту, що заподіяв тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 258 КК України).
За оперативною інформацією, о 00:30 на номер "102" надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вул. Данилишина, 20 у Львові.
Після прибуття на місце події екіпажу патрульної поліції пролунав вибух. Коли прибув другий екіпаж - стався ще один вибух.
Загинула 23-річна поліцейська
Попередньо встановлено, що загинула 23-річна поліцейська. Пошкоджено патрульний автомобіль, а також цивільний транспортний засіб. Кількість потерпілих встановлюється.
На місце події скеровано карети швидкої медичної допомоги, працює слідчо-оперативна група. Прокурори на місці фіксують докази кримінального правопорушення.
Досудове розслідування здійснює Управління СБУ у Львівській області.
Обставини події встановлюються.
Оновлена інформація
За даними Нацполіції, попередньо встановлено, що детонували саморобні вибухові пристрої. Унаслідок вибухів загинула 23-річна поліцейська. Пошкоджено службовий автомобіль патрульної поліції та цивільний транспортний засіб. Поранені ще 24 людини.
Як інформує голова Львівської ОВА Максим Козицький, деякі з постраждалих перебувають у важкому стані. Лікарі роблять усе можливе, щоб врятувати їх.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали у Львові: є загиблі та поранені правоохоронці, Садовий заявив про теракт.
