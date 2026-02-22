Теракт у Львові: загинула 23-річна поліцейська, поранені 24 людини, деякі у важкому стані (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Внаслідок теракту у Львові одна людина загинула, кількість потерпілих встановлюється.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури області.

Деталі

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом терористичного акту, що заподіяв тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 258 КК України).

За оперативною інформацією, о 00:30 на номер "102" надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вул. Данилишина, 20 у Львові.

Після прибуття на місце події екіпажу патрульної поліції пролунав вибух. Коли прибув другий екіпаж - стався ще один вибух.

Теракт у Львові

Загинула 23-річна поліцейська

Попередньо встановлено, що загинула 23-річна поліцейська. Пошкоджено патрульний автомобіль, а також цивільний транспортний засіб. Кількість потерпілих встановлюється.

На місце події скеровано карети швидкої медичної допомоги, працює слідчо-оперативна група. Прокурори на місці фіксують докази кримінального правопорушення.

Досудове розслідування здійснює Управління СБУ у Львівській області.

Обставини події встановлюються.

Оновлена інформація

За даними Нацполіції, попередньо встановлено, що детонували саморобні вибухові пристрої. Унаслідок вибухів загинула 23-річна поліцейська. Пошкоджено службовий автомобіль патрульної поліції та цивільний транспортний засіб. Поранені ще 24 людини.

Як інформує голова Львівської ОВА Максим Козицький, деякі з постраждалих перебувають у важкому стані. Лікарі роблять усе можливе, щоб врятувати їх.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали у Львові: є загиблі та поранені правоохоронці, Садовий заявив про теракт.

Львів (3285) теракт (1165) Львівська область (2793) Львівський район (274)
Топ коментарі
Кацапський теракт
22.02.2026 08:31
звичайно-і смердюче свиняче рило стирчить саме з кремля...
22.02.2026 08:40
22.02.2026 08:47
Легше всього проблему не бачити ...Голова в пісок і живем далі
22.02.2026 10:34
Ви відстали на де кілька років. Це бачать вже навіть сліпі, та знають глухи. Але зараз нове звучання старого тренду: у всьому винен Порошенко ТЦК. Іньші варіанти причин та розвитку подій не розглядають - може голова заболіти - тут ведь думати треба....
22.02.2026 11:12
Завжди вважав що риба гніє з голови...все шо робилося та робиться в нашій державі ВСЕ ПІД КОНТРОЛЕМ ВЛАДИ ,,,ВСЕ..Як при порошенкові так і пр зеленськму.І корупція і беззаконня .маючи таку купу силових та фіскальних структур і маючи в кожного з них таку підтримку і довіру народу можна було викорінити раз і на завжди а не використовувати це у власних цілях
22.02.2026 12:14
І теж тцк та поліція виконують ту задачу яку їм поставила влада,,і виконують тими методами якими повноваженнями їх влада наділила
22.02.2026 12:17
Цілком і повністью згоден. "В яблучко".
22.02.2026 12:18
Добре шо є ще тут люди розумні
22.02.2026 12:22
якась нескладуха , граблять магазин , а приїхала не служба охорони а патрульні , підробіток в начальства
22.02.2026 14:45
