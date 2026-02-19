Мобілізований, який пішов у СЗЧ, планував убити посадовця держустанови у Кропивницькому, - СБУ. ФОТО
У центрі Кропивницького запобігли вбивству посадовця однієї із державних установ, що відповідає за оборонну підготовку населення на Кіровоградщині.
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, агент ФСБ намагався вистежити посадовця і підірвати його за допомогою саморобної бомби біля місцевого кафе.
Зловмисника затримали "на гарячому", коли той проводив дорозвідку на місці запланованого теракту і "прозвітував" куратору від ФСБ про готовність до вчинення вибуху.
Хто працював на ворога?
Вороже завдання виконував 27-річний мобілізований, який самовільно залишив військову частину ЗСУ та переховувався на території Кіровоградщини.
У Telegram-каналах, шукаючи "легкі заробітки", чоловік потрапив у поле зору співробітника ФСБ, особу якого вже встановили контррозвідники СБУ.
"За вказівкою російського спецслужбіста він почав стежити за керівником обласного закладу, щоб визначити оптимальні час та місце для його ліквідації. Для цього агент вивчав розпорядок дня потенційної жертви, основні локації її перебування та маршрути переміщення по вулицях міста.
Після щоденних розвідвилазок фігурант відправив до фсб координати кафе, біля якого проходив посадовець. Надалі агент мав отримати від рашистів інструкцію на виготовлення саморобного вибухового пристрою (СВП) для закладки та дистанційного підриву", - йдеться в повідомленні.
У затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.
Наразі йому повідомлено про підозру у державній зраді. Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
