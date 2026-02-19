УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11599 відвідувачів онлайн
Новини Фото Теракти в Україні Державна зрада
4 743 15

Мобілізований, який пішов у СЗЧ, планував убити посадовця держустанови у Кропивницькому, - СБУ. ФОТО

У центрі Кропивницького запобігли вбивству посадовця однієї із державних установ, що відповідає за оборонну підготовку населення на Кіровоградщині.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Так, агент ФСБ намагався вистежити посадовця і підірвати його за допомогою саморобної бомби біля місцевого кафе.

Зловмисника затримали "на гарячому", коли той проводив дорозвідку на місці запланованого теракту і "прозвітував" куратору від ФСБ про готовність до вчинення вибуху.

Читайте також: За завданням ворога виготовляла бомби для терактів у Харкові: викрито 17-річну агентку ФСБ, - СБУ. ФОТО

Хто працював на ворога?

Вороже завдання виконував 27-річний мобілізований, який самовільно залишив військову частину ЗСУ та переховувався на території Кіровоградщини.

У Кропивницькому запобігли вбивству посадовця держустанови

У Telegram-каналах, шукаючи "легкі заробітки", чоловік потрапив у поле зору співробітника ФСБ, особу якого вже встановили контррозвідники СБУ.

Також читайте: 12 років тюрми отримав зрадник, який працював в "МВС РФ" під час окупації Куп’янська

"За вказівкою російського спецслужбіста він почав стежити за керівником обласного закладу, щоб визначити оптимальні час та місце для його ліквідації. Для цього агент вивчав розпорядок дня потенційної жертви, основні локації її перебування та маршрути переміщення по вулицях міста.

Після щоденних розвідвилазок фігурант відправив до фсб координати кафе, біля якого проходив посадовець. Надалі агент мав отримати від рашистів інструкцію на виготовлення саморобного вибухового пристрою (СВП) для закладки та дистанційного підриву", - йдеться в повідомленні.

У затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

У Кропивницькому запобігли вбивству посадовця держустанови

Наразі йому повідомлено про підозру у державній зраді. Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також дивіться: Дрони СБУ атакували нафтобазу "Великолукська" у Псковській області РФ, - джерела. ВIДЕО

Автор: 

Кропивницький (375) замах (605) СБУ (13914) державна зрада (1821) Кіровоградська область (666) Кропивницький район (53)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Ухилянт і зрадник Зеля на це заслуговує давно.
показати весь коментар
19.02.2026 12:45 Відповісти
+12
"Украина воюет за то, что бы не стать россией. И если страна скатывается к тому днищу, что Закон - не соблюдается, что Конституция "на паузе" - теряется мотивация и смысл сражаться дальше. Остаются ******* лозунги про "вільну націю" и "рідну землю"... которые 90% нах не всрались,той ефемерной вильнистью можете сраку себе подтереть
ТЦК - это уже клеймо на всю жизнь."(с)
показати весь коментар
19.02.2026 13:17 Відповісти
+10
Ти тупий як російський валянок, у все віриш і відразу влаштовуєш суд «лінчу».
Звідки ви такі дебіли беретеся, мізків нуль, а щось вирішуєте.
показати весь коментар
19.02.2026 12:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зразу на гарячу точку під дулом автомата. І нехай хоч там сконає ця гниль. А батьків показати всьому народу якого виродка виростили
показати весь коментар
19.02.2026 12:42 Відповісти
Ухилянт і зрадник Зеля на це заслуговує давно.
показати весь коментар
19.02.2026 12:45 Відповісти
Ти тупий як російський валянок, у все віриш і відразу влаштовуєш суд «лінчу».
Звідки ви такі дебіли беретеся, мізків нуль, а щось вирішуєте.
показати весь коментар
19.02.2026 12:49 Відповісти
З дивану приємно всіх ставити до стінки
показати весь коментар
19.02.2026 12:53 Відповісти
Цікаво, а що таке «оборонна підготовка населення»?
показати весь коментар
19.02.2026 13:01 Відповісти
Всі хочуть сидіти вдома, а не в окопі.
Навіть якщо мобілізувати всю ТЦК + поліцію то це буде капля в морі від потреби.
Треба погодитись, що кацапське ІПСО перемагає в Україні.
Якщо так піде далі, тоді дійсно за "самцямями" з села Мамалиги приїдуть "загороджувальні" загони із бурятів, і верескливих бабів закидають гранатами в підвалах як це робили кацапи в Чечні.
показати весь коментар
19.02.2026 13:09 Відповісти
"Украина воюет за то, что бы не стать россией. И если страна скатывается к тому днищу, что Закон - не соблюдается, что Конституция "на паузе" - теряется мотивация и смысл сражаться дальше. Остаются ******* лозунги про "вільну націю" и "рідну землю"... которые 90% нах не всрались,той ефемерной вильнистью можете сраку себе подтереть
ТЦК - это уже клеймо на всю жизнь."(с)
показати весь коментар
19.02.2026 13:17 Відповісти
Ну тогда жди в скором времени тцк кацапское
показати весь коментар
19.02.2026 13:36 Відповісти
А вы не заметили,что мужикам вообще не дают право выбора на жизнь?Иди здохни или за одну сторону,или здохнуть за другую.Всё.Выехать,что жить,не дают.Ведь видно же,что идёт намеренная утилизация.
показати весь коментар
19.02.2026 16:02 Відповісти
а що ти пропонуєш, здатися на милість х..лу, ти ж завершуй, а не так наполовину. чи вам підарам за це не платять.
показати весь коментар
21.02.2026 14:32 Відповісти
А можна його підождать десь в Польші? Отож, найвеличніша крахна всесвіту такої можливості не дає. Рабам навіть одного пана на іншого вільно змінити не дає. Перевод з частини в частину тільки з дозволу твого нинішнього рабовласника.
показати весь коментар
20.02.2026 09:36 Відповісти
Дурень ти. В якій країні ти б не був, в разі війни тебе мобілізують і ніхто тебе питати не буде про мотивацію і про твоє трактування конституції і законів. Так було завжди так буде і далі.
показати весь коментар
20.02.2026 11:14 Відповісти
Хотів погостювати в людолова ?
показати весь коментар
19.02.2026 13:50 Відповісти
Йому страшно було воювати, а диверсантом бути не страшно, чи він ідейний, що з колиски неневидів Україну?
показати весь коментар
20.02.2026 03:57 Відповісти
 
 