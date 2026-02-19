Мобилизованный, который ушел в СОЧ, планировал убить чиновника госучреждения в Кропивницком, - СБУ. ФОТО

В центре Кропивницкого предотвратили убийство чиновника одного из государственных учреждений, отвечающего за оборонную подготовку населения в Кировоградской области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, агент ФСБ пытался выследить чиновника и взорвать его с помощью самодельной бомбы возле местного кафе.

Злоумышленника задержали "на горячем", когда тот проводил доразведку на месте запланированного теракта и "отчитался" куратору от ФСБ о готовности к совершению взрыва.

Кто работал на врага?

Вражеское задание выполнял 27-летний мобилизованный, который самовольно покинул воинскую часть ВСУ и скрывался на территории Кировоградской области.

В Telegram-каналах, ища "легкие заработки", мужчина попал в поле зрения сотрудника ФСБ, личность которого уже установили контрразведчики СБУ.

"По указанию российского спецслужбиста он начал следить за руководителем областного учреждения, чтобы определить оптимальное время и место для его ликвидации. Для этого агент изучал распорядок дня потенциальной жертвы, основные локации ее пребывания и маршруты передвижения по улицам города.

После ежедневных разведвылазок фигурант отправил в ФСБ координаты кафе, мимо которого проходил чиновник. В дальнейшем агент должен был получить от рашистов инструкцию на изготовление самодельного взрывного устройства (СВУ) для закладки и дистанционного подрыва", - говорится в сообщении.

У задержанного изъят смартфон с доказательствами работы на врага.

В настоящее время ему сообщено о подозрении в государственной измене. Он находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

