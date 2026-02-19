4 743 15

Мобилизованный, который ушел в СОЧ, планировал убить чиновника госучреждения в Кропивницком, - СБУ. ФОТО

В центре Кропивницкого предотвратили убийство чиновника одного из государственных учреждений, отвечающего за оборонную подготовку населения в Кировоградской области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, агент ФСБ пытался выследить чиновника и взорвать его с помощью самодельной бомбы возле местного кафе.

Злоумышленника задержали "на горячем", когда тот проводил доразведку на месте запланированного теракта и "отчитался" куратору от ФСБ о готовности к совершению взрыва.

Кто работал на врага?

Вражеское задание выполнял 27-летний мобилизованный, который самовольно покинул воинскую часть ВСУ и скрывался на территории Кировоградской области.

В Telegram-каналах, ища "легкие заработки", мужчина попал в поле зрения сотрудника ФСБ, личность которого уже установили контрразведчики СБУ.

"По указанию российского спецслужбиста он начал следить за руководителем областного учреждения, чтобы определить оптимальное время и место для его ликвидации. Для этого агент изучал распорядок дня потенциальной жертвы, основные локации ее пребывания и маршруты передвижения по улицам города.

После ежедневных разведвылазок фигурант отправил в ФСБ координаты кафе, мимо которого проходил чиновник. В дальнейшем агент должен был получить от рашистов инструкцию на изготовление самодельного взрывного устройства (СВУ) для закладки и дистанционного подрыва", - говорится в сообщении.

У задержанного изъят смартфон с доказательствами работы на врага.

В настоящее время ему сообщено о подозрении в государственной измене. Он находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ухилянт і зрадник Зеля на це заслуговує давно.
19.02.2026 12:45 Ответить
"Украина воюет за то, что бы не стать россией. И если страна скатывается к тому днищу, что Закон - не соблюдается, что Конституция "на паузе" - теряется мотивация и смысл сражаться дальше. Остаются ******* лозунги про "вільну націю" и "рідну землю"... которые 90% нах не всрались,той ефемерной вильнистью можете сраку себе подтереть
ТЦК - это уже клеймо на всю жизнь."(с)
19.02.2026 13:17 Ответить
Ти тупий як російський валянок, у все віриш і відразу влаштовуєш суд «лінчу».
Звідки ви такі дебіли беретеся, мізків нуль, а щось вирішуєте.
19.02.2026 12:49 Ответить
Зразу на гарячу точку під дулом автомата. І нехай хоч там сконає ця гниль. А батьків показати всьому народу якого виродка виростили
19.02.2026 12:42 Ответить
З дивану приємно всіх ставити до стінки
19.02.2026 12:53 Ответить
Цікаво, а що таке «оборонна підготовка населення»?
19.02.2026 13:01 Ответить
Всі хочуть сидіти вдома, а не в окопі.
Навіть якщо мобілізувати всю ТЦК + поліцію то це буде капля в морі від потреби.
Треба погодитись, що кацапське ІПСО перемагає в Україні.
Якщо так піде далі, тоді дійсно за "самцямями" з села Мамалиги приїдуть "загороджувальні" загони із бурятів, і верескливих бабів закидають гранатами в підвалах як це робили кацапи в Чечні.
19.02.2026 13:09 Ответить
Ну тогда жди в скором времени тцк кацапское
показать весь комментарий
19.02.2026 13:36 Ответить
А вы не заметили,что мужикам вообще не дают право выбора на жизнь?Иди здохни или за одну сторону,или здохнуть за другую.Всё.Выехать,что жить,не дают.Ведь видно же,что идёт намеренная утилизация.
19.02.2026 16:02 Ответить
а що ти пропонуєш, здатися на милість х..лу, ти ж завершуй, а не так наполовину. чи вам підарам за це не платять.
21.02.2026 14:32 Ответить
А можна його підождать десь в Польші? Отож, найвеличніша крахна всесвіту такої можливості не дає. Рабам навіть одного пана на іншого вільно змінити не дає. Перевод з частини в частину тільки з дозволу твого нинішнього рабовласника.
20.02.2026 09:36 Ответить
Дурень ти. В якій країні ти б не був, в разі війни тебе мобілізують і ніхто тебе питати не буде про мотивацію і про твоє трактування конституції і законів. Так було завжди так буде і далі.
20.02.2026 11:14 Ответить
Хотів погостювати в людолова ?
19.02.2026 13:50 Ответить
Йому страшно було воювати, а диверсантом бути не страшно, чи він ідейний, що з колиски неневидів Україну?
20.02.2026 03:57 Ответить
 
 