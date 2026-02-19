Мобилизованный, который ушел в СОЧ, планировал убить чиновника госучреждения в Кропивницком, - СБУ. ФОТО
В центре Кропивницкого предотвратили убийство чиновника одного из государственных учреждений, отвечающего за оборонную подготовку населения в Кировоградской области.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, агент ФСБ пытался выследить чиновника и взорвать его с помощью самодельной бомбы возле местного кафе.
Злоумышленника задержали "на горячем", когда тот проводил доразведку на месте запланированного теракта и "отчитался" куратору от ФСБ о готовности к совершению взрыва.
Кто работал на врага?
Вражеское задание выполнял 27-летний мобилизованный, который самовольно покинул воинскую часть ВСУ и скрывался на территории Кировоградской области.
В Telegram-каналах, ища "легкие заработки", мужчина попал в поле зрения сотрудника ФСБ, личность которого уже установили контрразведчики СБУ.
"По указанию российского спецслужбиста он начал следить за руководителем областного учреждения, чтобы определить оптимальное время и место для его ликвидации. Для этого агент изучал распорядок дня потенциальной жертвы, основные локации ее пребывания и маршруты передвижения по улицам города.
После ежедневных разведвылазок фигурант отправил в ФСБ координаты кафе, мимо которого проходил чиновник. В дальнейшем агент должен был получить от рашистов инструкцию на изготовление самодельного взрывного устройства (СВУ) для закладки и дистанционного подрыва", - говорится в сообщении.
У задержанного изъят смартфон с доказательствами работы на врага.
В настоящее время ему сообщено о подозрении в государственной измене. Он находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Звідки ви такі дебіли беретеся, мізків нуль, а щось вирішуєте.
Навіть якщо мобілізувати всю ТЦК + поліцію то це буде капля в морі від потреби.
Треба погодитись, що кацапське ІПСО перемагає в Україні.
Якщо так піде далі, тоді дійсно за "самцямями" з села Мамалиги приїдуть "загороджувальні" загони із бурятів, і верескливих бабів закидають гранатами в підвалах як це робили кацапи в Чечні.
ТЦК - это уже клеймо на всю жизнь."(с)