12 лет тюрьмы получил предатель, работавший в "МВД РФ" во время оккупации Купянска

По доказательной базе Службы безопасности 12 лет тюрьмы получил еще один коллаборационист, который работал на рашистов в период оккупации части Харьковской области в 2022 году.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины

Что известно?

Осужденным является 51-летний техник Купянского райотдела полиции, который после захвата громады добровольно устроился в созданное врагом "управление МВД РФ".

После назначения "старшиной группы тылового обеспечения" он помогал оккупантам обустраивать "рабочие места" в захваченных админзданиях.

Установлено, что злоумышленник занимался восстановлением электричества и телефонной связи, а также участвовал в настройке компьютерной сети по "стандартам" страны-агрессора.

Дополнительно он устанавливал сигнализацию на внешнем периметре захваченного здания и внутри помещений.

После освобождения громады злоумышленник около года не выходил из собственной квартиры, чтобы не "попадаться на глаза" и избежать наказания.

Однако такая конспирация ему не помогла. Сотрудники СБУ все равно установили местонахождение фигуранта и задержали его.

По материалам Службы безопасности суд признал его виновным в коллаборационной деятельности.

После отбытия 12 лет заключения ему будет запрещено еще в течение 10 лет занимать какие-либо должности в органах государственной власти, местного самоуправления и органах, предоставляющих публичные услуги.

