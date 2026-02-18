По материалам СБУ осуждены еще 5 предателей, которые воевали против Сил обороны Украины

По доказательной базе военной контрразведки и следователей Службы безопасности 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества получили еще пять предателей, которые воевали против Украины.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Что известно?

Все злоумышленники были взяты в плен во время ожесточенных боев на Покровском, Новопавловском, Северском и Курском направлениях.

Среди осужденных – 32-летний житель Донецка, который сначала присоединился к 112-му стрелковому полку РФ, а затем к отдельному штурмовому отряду рашистов под названием "Шторм".

Находясь в должности командира взвода, он командовал вражеским подразделением во время захвата Первомайского на Покровском направлении. После этого злоумышленник занимался минированием местности на окраинах временно оккупированной общины.

Впоследствии его перебросили в Бахмутский район Донецкой области, где вблизи поселка Нью-Йорк он попал в плен как единственный выживший.

Другой – из города Макеевка, который в рядах 91-го стрелкового полка РФ строил фортификационные сооружения для рашистов в Волновахском районе, а затем воевал против украинских войск вблизи поселка Зеленовка на Новопавловском направлении.

Еще один – 47-летний житель временно оккупированного Севастополя, который уехал в Московскую область, где в военкомате города Одинцово подписал контракт с Минобороны РФ.

После непродолжительного курса подготовки на полигонах предателя назначили стрелком в составе 810-й отдельной бригады морской пехоты страны-агрессора. В рядах вражеского соединения он штурмовал позиции Сил обороны под Суджей на Курском направлении.

Четвертый злоумышленник – 28-летний житель города Щелкино во временно оккупированном Крыму. По материалам дела, он находился в рядах взвода противотанковых ракетных комплексов 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ, в составе которой воевал в Суджанском районе.

Последний – житель Сорокино в Луганской области, который в составе 123-й мотострелковой бригады рашистов обстреливал из артиллерии подразделения Сил обороны вблизи Севера в Донецкой области.

По материалам Службы безопасности суд признал злоумышленников виновными по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

государственная измена, совершенная в условиях военного положения;

коллаборационная деятельность.

