12 років тюрми отримав зрадник, який працював в "МВС РФ" під час окупації Куп’янська

За доказовою базою Служби безпеки 12 років ув’язнення отримав ще один колаборант, який працював на рашистів у період окупації частини Харківської області у 2022 році.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Засудженим є 51-річний технік Куп’янського райвідділу поліції, який після захоплення громади добровільно влаштувався до створеного ворогом "управління МВС РФ".

Після призначення "старшиною групи тилового забезпечення" він допомагав окупантам облаштовувати "робочі місця" в захоплених адмінбудівлях.

Встановлено, що зловмисник займався відновленням електрики і телефонного зв’язку, а також брав участь у налаштуванні комп’ютерної мережі за "стандартами" країни-агресора.

Додатково він встановлював сигналізацію на зовнішньому периметрі захопленої будівлі та всередині приміщень.

Після звільнення громади зловмисник близько року не виходив з власної квартири, щоб не "потрапляти на очі" та уникнути покарання.

Однак, така конспірація йому не допомогла. Співробітники СБУ все одно встановили місцезнаходження фігуранта і затримали.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав його винним у колабораційній діяльності.

Після відбуття 12 років ув’язнення йому буде заборонено ще протягом 10 років обіймати будь-які посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та органах, що надають публічні послуги.

