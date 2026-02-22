Назавжди 23: поліцейська Вікторія Шпилька загинула внаслідок теракту у Львові. ФОТОрепортаж

Під час нічного теракту у Львові загинула поліцейська Вікторія Шпилька. Їй назавжди 23.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Патрульної поліції.

Що про загиблу відомо?

Як зазначається, дівчина з Волині, яка згодом разом із батьками переїхала до Херсона. Вона обрала шлях служіння людям - закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ і стала до лав патрульної поліції. Спершу Херсонщина, з 2023 року Львівщина.

Вікторія Шпилька
"Колеги згадують її як чуйну, світлу й щиру. Вона вміла підтримати, вислухати, знайти тепле слово навіть у найважчий день. Ніколи не скаржилася, натомість усміхалася і йшла на зміну, бо знала, що її чекають люди. Вірна Присязі. Справедлива. З глибоким відчуттям обов’язку", - йдеться у повідомленні.

Восени минулого року вона одружилася. Її чоловік також патрульний. Вони разом служили, мріяли, разом будували своє майбутнє.

Сьогодні це майбутнє обірване. Й за сухими рядками невимовний біль батьків, коханого, друзів, колег. Невідповіді на повідомлення. Неповернення додому. Немає слів, які могли б це вгамувати.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали у Львові: є загиблі та поранені правоохоронці, Садовий заявив про теракт.
  • За оновленою інформацією, загинула 23-річна поліцейська, поранені 24 людини, є важкі.

Топ коментарі
Щирі співчуття рідним і близьким. Це горе всієї України.
22.02.2026 09:28 Відповісти
Тяжка втрата,біль і горе рідним і близьким . 23 роки--життя ще і не почалося, а ворог його знищив.
22.02.2026 09:37 Відповісти
Гинуть кращі! Молодь! Смерть ворогам! Героям Слава та вічна пам'ять!
22.02.2026 09:41 Відповісти
😥
22.02.2026 09:47 Відповісти
Пам'ятатимемо. Помстимося.
22.02.2026 09:50 Відповісти
кому ти помстисся,дитино? там де ти живеш,мабуть,натовпами ходять російські попи зі своїми православнутими-легальні агенти і коректувальники рашки,а ти "мстися" не їм а на форумі....мовчало б уже.....
22.02.2026 10:18 Відповісти
Кацапи "в своєму репертуарі"... Адже ще в "брєжнєвські" часи, один з керівників КДБ, сказав на розширеній нараді армійців та КДБістів: "У військовому плані, ми з НАТО не справимся - залишається ТЕРОР... ".
Сьогодні - та сама картина - з нашими ЗСУ справиться не здатні - тому зайнялися терором мирного населення...
22.02.2026 09:55 Відповісти
Нужно зеркально отвечать.
22.02.2026 10:30 Відповісти
І чим, тоді, ми від кацапів, будемо відрізняится? Наявністю "Тризуба" і "вишиванки?
Коли, в 1943-му, Черчілю принесли, на підпис, бюджет, на 1944-й, вій з ним ознаймився і запитав, чи не можна десь щось "урізать", щоб було більше коштів, на армію, йому запропонували урізать витрати на культуру... Черчіль відповів : "Ні! Це саме те, за що ми воюємо...".
22.02.2026 11:00 Відповісти
чим, тоді, ми від кацапів, будемо відрізняится?
Не знаєш чим ? Тим , що правда за нами !
А кацапів перемогти можна лише посіявши в них страх перед українцями .
22.02.2026 13:13 Відповісти
А як твоя "правда" знищить ворога? Приведу приклад:
Ти знаєш, скільки бере пального, один танк? Десь тону- півтори...
Скільки везе пального паливозаправник на базі КамАЗа? 10 тон...
Один удар ФПВ-дрона - і рота танкова (10 танків), стоять непорушно... А непорушні танки не тільки воювать не можуть, але й стають непорушними цілями...
Це називається "ефективністю ведення бойових дій"...
Те саме стосується і удару ФПВ, по вантажівці з ************...
Що дасть "посіяний тобою "страх", який не приносить суттєвої шкоди можливості ведення бойових дій, протвником?
22.02.2026 13:31 Відповісти
Молода жінка тільки житти чому ? а якісь виродок який вчинив злочин чекає винагороду.
22.02.2026 09:59 Відповісти
Ось до чого призводить панькання зі "знедоленими" але нахабними і агресивними ухилянтами,коли нам з усіх телеграмів показують т.з. бусифікацію. але ніхто не каже,що ухилянти це кормова база кацапських спецслужб для диверсій,терору,коректування ударів!!! Зрозуміло,що це влаштоване ухилянтами,мабуть,не місцевими а "знедоленими" біженцями з юго-востока....
22.02.2026 10:16 Відповісти
100 %
22.02.2026 12:22 Відповісти
какие ухилянты шизоид, то женщина терракт устроила, вернись в палату😄
22.02.2026 13:10 Відповісти
кацап,я не розумію твою хрюканину,це в тебе такий язик?
22.02.2026 19:51 Відповісти
опять выпустили?
22.02.2026 20:33 Відповісти
Хтось потужно провтичів теракт. Той, хто зараз слідство веде.
22.02.2026 10:29 Відповісти
Ждуни узькощелепні розсосались по всьому заходу України,чекають,гадять,саботують і ненавидять.
22.02.2026 10:30 Відповісти
Такого "гнидоття" вистачало тут і до "повномасштабки"... Перли нахабно, і кричали, що "Нам все далжны!!!". Привезли ми яеось, матір дружини, на томографію. Вона паралізована,(інсульт). Так одна "данбасітка" верещала, щоб її "без очереди, прапустили" - "Мы же беженцы!".
22.02.2026 13:05 Відповісти
Боже яка гарна дитина. Співчуття батькам, чоловікові. Дуже дуже шкода 😞
22.02.2026 10:37 Відповісти
більше схоже на битовуху
22.02.2026 10:58 Відповісти
сумно...але повна некомпетентість поліції вражає.....приїхали як на виставу.....купа машин...ходять телефонують......це якийсь треш.....
22.02.2026 11:52 Відповісти
це ваша суб"єктивна думка...
22.02.2026 12:39 Відповісти
Ага....відео подивись спочатку геній...
22.02.2026 16:57 Відповісти
схоже не виконання ст.24/2 закону про поліцію пагано впливають на її підготовку....
23.02.2026 09:50 Відповісти
Вічна пам'ять
22.02.2026 12:27 Відповісти
 
 