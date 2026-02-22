Назавжди 23: поліцейська Вікторія Шпилька загинула внаслідок теракту у Львові. ФОТОрепортаж
Під час нічного теракту у Львові загинула поліцейська Вікторія Шпилька. Їй назавжди 23.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Патрульної поліції.
Що про загиблу відомо?
Як зазначається, дівчина з Волині, яка згодом разом із батьками переїхала до Херсона. Вона обрала шлях служіння людям - закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ і стала до лав патрульної поліції. Спершу Херсонщина, з 2023 року Львівщина.
"Колеги згадують її як чуйну, світлу й щиру. Вона вміла підтримати, вислухати, знайти тепле слово навіть у найважчий день. Ніколи не скаржилася, натомість усміхалася і йшла на зміну, бо знала, що її чекають люди. Вірна Присязі. Справедлива. З глибоким відчуттям обов’язку", - йдеться у повідомленні.
Восени минулого року вона одружилася. Її чоловік також патрульний. Вони разом служили, мріяли, разом будували своє майбутнє.
Сьогодні це майбутнє обірване. Й за сухими рядками невимовний біль батьків, коханого, друзів, колег. Невідповіді на повідомлення. Неповернення додому. Немає слів, які могли б це вгамувати.
Що передувало?
Сьогодні - та сама картина - з нашими ЗСУ справиться не здатні - тому зайнялися терором мирного населення...
Коли, в 1943-му, Черчілю принесли, на підпис, бюджет, на 1944-й, вій з ним ознаймився і запитав, чи не можна десь щось "урізать", щоб було більше коштів, на армію, йому запропонували урізать витрати на культуру... Черчіль відповів : "Ні! Це саме те, за що ми воюємо...".
Не знаєш чим ? Тим , що правда за нами !
А кацапів перемогти можна лише посіявши в них страх перед українцями .
Ти знаєш, скільки бере пального, один танк? Десь тону- півтори...
Скільки везе пального паливозаправник на базі КамАЗа? 10 тон...
Один удар ФПВ-дрона - і рота танкова (10 танків), стоять непорушно... А непорушні танки не тільки воювать не можуть, але й стають непорушними цілями...
Це називається "ефективністю ведення бойових дій"...
Те саме стосується і удару ФПВ, по вантажівці з ************...
Що дасть "посіяний тобою "страх", який не приносить суттєвої шкоди можливості ведення бойових дій, протвником?