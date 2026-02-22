Назавжди 23: поліцейська Вікторія Шпилька загинула внаслідок теракту у Львові. ФОТОрепортаж

Під час нічного теракту у Львові загинула поліцейська Вікторія Шпилька. Їй назавжди 23.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Патрульної поліції.

Що про загиблу відомо?

Як зазначається, дівчина з Волині, яка згодом разом із батьками переїхала до Херсона. Вона обрала шлях служіння людям - закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ і стала до лав патрульної поліції. Спершу Херсонщина, з 2023 року Львівщина.











"Колеги згадують її як чуйну, світлу й щиру. Вона вміла підтримати, вислухати, знайти тепле слово навіть у найважчий день. Ніколи не скаржилася, натомість усміхалася і йшла на зміну, бо знала, що її чекають люди. Вірна Присязі. Справедлива. З глибоким відчуттям обов’язку", - йдеться у повідомленні.

Восени минулого року вона одружилася. Її чоловік також патрульний. Вони разом служили, мріяли, разом будували своє майбутнє.

Сьогодні це майбутнє обірване. Й за сухими рядками невимовний біль батьків, коханого, друзів, колег. Невідповіді на повідомлення. Неповернення додому. Немає слів, які могли б це вгамувати.

Що передувало?