Затримано підозрювану в організації теракту у Львові, - Клименко. ВIДЕО
Правоохоронці сьогодні вранці затримали підозрювану, причетну до виконання теракту у Львові.
Про це під час брифінгу у Львові повідомив голова МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
5 хвилин тому ми затримали в одному із райцентрів Львівської області саме виконавицю", - уточнив він.
"Поліція спільно із СБУ затримали ймовірну підривницю львівських правоохоронців. Тривають подальші оперативні заходи та слідчі дії. Встановлюємо інших осіб, причетних до скоєння цього злочину. Поранено 25 людей. На даний момент у медзакладах перебувають 11 осіб. Шестеро правоохоронців - у тяжкому стані.
Поліцейські щодня і щоночі виїжджають на виклики, не знаючи, що на них чекає. Але поспішають на допомогу, бо захист людей для них - головне завдання.
Вдячний усій команді правоохоронців, яка працює над розкриттям і розслідуванням цього злочину. Винні повинні постати перед судом та отримати справедливе покарання за вчинене", - інформує Клименко у телеграм-каналі.
"Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів про затримання особи, яка підозрюється у вчиненні терористичного акту у Львові. Двадцять п’ять людей поранено, одна людина загинула. Мої співчуття рідним... Слідству надано всі необхідні ресурси. Тривають необхідні процесуальні дії із затриманою. Міністерство внутрішніх справ інформуватиме про всі необхідні деталі. Дякую всім, хто допомагає!", - пише у телеграм-каналі президент Володимир Зеленський.
Оновлена інформація
Як інформує Офіс генпрокурора, у Львові затримали жінку, причетну до скоєння теракту.
За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратура триває досудове розслідування за фактом вибухів у Львів, що сталися під час виїзду екіпажів Патрульної поліції на повідомлення про проникнення до магазину на вул. Данилишина, 20.
"Правоохоронці затримали жінку, громадянку України, яка може бути причетною до скоєння теракту. Триває встановлення можливих інших причетних осіб", - йдеться у повідомленні.
Проводяться невідкладні слідчі дії.
Своєю чергою, перший заступник начальника управління СБУ у Львівській області полковник Олексій Голобородько зазначив, що вже проведені усі процесуальні заходи в одній з областей нашої держави.
"Проводимо додатковий комплекс заходів, щоб притягнути до відповідальності ту особу, яка безпосередньо діяла на території Львівщини", - додав він.
Що передувало?
Виконавиця теракту у Львові сама виготовила вибухівку під керівництвом онлайн-кураторів фсб - затримана у Самборі під час спроби втечі за межі області - https://t.me/VGlagola/14510 пише журналіст Віталій Глагола
За його інформацією, жінку затримали безпосередньо у місті Самбір, коли вона намагалася покинути Львівську область. Це громадянка України, яка приїхала з іншого регіону. Вибухівку, попередньо, вона виготовляла власноруч за чіткими онлайн-інструкціями кураторів фсб, які її завербували. Паралельно слідчі дії тривають ще в одній області за межами Львівщини. Очікую офіційного підтвердження деталей - пише Глагола.
