Затримано підозрювану в організації теракту у Львові, - Клименко. ВIДЕО

Правоохоронці сьогодні вранці затримали підозрювану, причетну до виконання теракту у Львові.

Про це під час брифінгу у Львові повідомив голова МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

5 хвилин тому ми затримали в одному із райцентрів Львівської області саме виконавицю", - уточнив він.

"Поліція спільно із СБУ затримали ймовірну підривницю львівських правоохоронців. Тривають подальші оперативні заходи та слідчі дії. Встановлюємо інших осіб, причетних до скоєння цього злочину. Поранено 25 людей. На даний момент у медзакладах перебувають 11 осіб. Шестеро правоохоронців - у тяжкому стані.

Поліцейські щодня і щоночі виїжджають на виклики, не знаючи, що на них чекає. Але поспішають на допомогу, бо захист людей для них - головне завдання.

Вдячний усій команді правоохоронців, яка працює над розкриттям і розслідуванням цього злочину. Винні повинні постати перед судом та отримати справедливе покарання за вчинене", - інформує Клименко у телеграм-каналі.

"Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів про затримання особи, яка підозрюється у вчиненні терористичного акту у Львові. Двадцять п’ять людей поранено, одна людина загинула. Мої співчуття рідним... Слідству надано всі необхідні ресурси. Тривають необхідні процесуальні дії із затриманою. Міністерство внутрішніх справ інформуватиме про всі необхідні деталі. Дякую всім, хто допомагає!", - пише у телеграм-каналі президент Володимир Зеленський.

Оновлена інформація

Як інформує Офіс генпрокурора, у Львові затримали жінку, причетну до скоєння теракту.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратура триває досудове розслідування за фактом вибухів у Львів, що сталися під час виїзду екіпажів Патрульної поліції на повідомлення про проникнення до магазину на вул. Данилишина, 20.

"Правоохоронці затримали жінку, громадянку України, яка може бути причетною до скоєння теракту. Триває встановлення можливих інших причетних осіб", - йдеться у повідомленні.

Проводяться невідкладні слідчі дії.

Своєю чергою, перший заступник начальника управління СБУ у Львівській області полковник Олексій Голобородько зазначив, що вже проведені усі процесуальні заходи в одній з областей нашої держави.

"Проводимо додатковий комплекс заходів, щоб притягнути до відповідальності ту особу, яка безпосередньо діяла на території Львівщини", - додав він.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали у Львові: є загиблі та поранені правоохоронці, Садовий заявив про теракт.
  • За оновленою інформацією, загинула 23-річна поліцейська, поранені 24 людини, є важкі.

Невідомих злочинців знаходять одразу, ніби вони чекають за парканом щоб їх упіймали.
А відомі швидко втікають за кордон.
22.02.2026 11:14 Відповісти
Центр міста...комендантська година...Львів на розслабоні...війна за 1000км...
22.02.2026 10:59 Відповісти
Цікаво інше, якщо тільки поранених вже 24, то скільки ж їх туди приїхало? На яку подію приїжджає три десятки поліцейських?
22.02.2026 11:19 Відповісти
Теж про це подумала. Фото трохи дивне. Поруч жодного оперативника, руки вільні, навіть не за спиною, не кажучи вже про наручники...Може й злочинниця, а може якусь бомжиху з підвалу витягли. Вже нічого не дивує.
22.02.2026 11:50 Відповісти
Да бомжи первые террористы.
22.02.2026 11:31 Відповісти
Це ж клон Савченко!
23.02.2026 09:46 Відповісти
зараз ера відеокамер, сховатися майже неможливо, істоті найнятій для одноразового використання - взагалі неможливо, і це добре, в умовах війни нехай точок спостереження буде якнайбільше, після війни будемо розбиратися, де вони повинні бути, а де порушують приватний простір
22.02.2026 11:33 Відповісти
Приватний сектор - у вас в хаті, при умові що вікна занавішані занавісками.
Все решта - не має ніякої приватності.
22.02.2026 11:46 Відповісти
Мутна якась історія , починаючи з "теракту" під час комендантської години,коли найменше мішеней і спланованого на одну категорію а зараз і оцїєю підозрюваною .
22.02.2026 11:34 Відповісти
Наполягою і кричу---змінити деякі статті ККУ--ввести (тимчасово) смертну кару в тих впадках де є хоть одна смерть і до "довічного" винуватцям терактів і учасника диверсійних груп. Іде війна фашисти застосовують всі методи знищення України,а ми ,пробачте, "соплі жуємо" Влада боїться прийняти зміни карного кодексу,бо багато хто з влади підпаде під цю статтю.
22.02.2026 11:36 Відповісти
Чодовий інфопривід щоб перебити інтервю Залужного.Дали зробити щоб потім зловити?
22.02.2026 11:36 Відповісти
а що в тому інтерв'ю буде щось цікаво-викривальне ?
22.02.2026 11:48 Відповісти
Одразу видно виборця Зе.Чув дзвін-не знаю де він.
22.02.2026 12:03 Відповісти
а ви чий виборець ? і чи повідомив вас ваш кандидат що велика війна почнеться 24 лютого ?
22.02.2026 12:11 Відповісти
За 200м від мого будинку, весь січень 2022 р йшла військова техніка з місця базування механізованої бригади. Далі її бачили повантаженою на вагони, рухалась в східному напрямку. Значить хтось її готував до бою.
22.02.2026 14:32 Відповісти
хтось ......
22.02.2026 14:35 Відповісти
Так,але ти забула що цей хтось зняв бригади з Чонгару і Поліського напрямку і напрявляв на Бомбас.І цей хтось нам говорив що повномаштабного вторгнення не буде,буде незначна заворушка на сході України.
22.02.2026 20:01 Відповісти
Залужний таке говорив? Коли?
23.02.2026 13:22 Відповісти
Ви пропонуєте відповісти на ваше питання коли я не почув відповідь на моє питання?
22.02.2026 20:10 Відповісти
ну якщо було запитання , то в кінці речення має бути знак питання . ні ?
22.02.2026 22:49 Відповісти
Наприклад, офіційне звинувачення голобородька у саботажі оборони країни.
22.02.2026 12:32 Відповісти
підскажіть будь ласка хто командував військом з 21 року ?
22.02.2026 14:12 Відповісти
Огляд від ШІ

У мирний час загальне керівництво Збройними силами України (ЗСУ) здійснює Президент України як
Верховний Головнокомандувач ЗСУ (наразі - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Володимир Зеленський).
22.02.2026 20:05 Відповісти
https://www.google.com/search?q=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&oq=%D1%85%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B0%D1%94+%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8+%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F+%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%97&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQABjvBTIHCAIQABjvBTIHCAMQABjvBTIHCAQQABjvBTIHCAUQABjvBdIBCTQxNjQ0ajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfDUzkfMJlfGuW-I9iqyD_aAnJSABEB7IPpetgFTkslSTfAPxclGl8HDcJ2_jmsRbn9_XkTOXUjXnzrFo_TOt3UBuLD0tovot74FlSRfjofHhf7prQ7H_W6ceZnHEcEcagwrtJY-37tEMqws8GyIY5MqFajx-CDg279WI0SRH3xX1SAL8vk5OekSmLuuv8wpO_WNZCaEcuFLdheppUACwlLwmFsCRbWT4EYbR2rdakzLo8EoGXVPfvc755ZsmzNMr0-MhHmHEJpUqBTt7I5ZyfwzyCmQISNsHolKu9fZ0A3mudjbFm9W02vsQjUCRxxEx76v-mest4kaioLjHbSpmmpvWj0U0M4UEt5z0fUfnXOd7gdNtmVPzbMP3Y47cGRodUbNLGipz33_KSmOY3FachOUdooiRHlobPhHOVfcLjk&csui=3&ved=2ahUKEwiu4pmk2O2SAxWPQFUIHYIiMVUQgK4QegQIARAB
Президент України
як Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України приймає рішення про застосування Збройних Сил, введення воєнного стану та загальну мобілізацію у разі збройної агресії проти України. Це рішення подається на затвердження до https://www.google.com/search?q=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&oq=%D1%85%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B0%D1%94+%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8+%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F+%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%97&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQABjvBTIHCAIQABjvBTIHCAMQABjvBTIHCAQQABjvBTIHCAUQABjvBdIBCTQxNjQ0ajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfDUzkfMJlfGuW-I9iqyD_aAnJSABEB7IPpetgFTkslSTfAPxclGl8HDcJ2_jmsRbn9_XkTOXUjXnzrFo_TOt3UBuLD0tovot74FlSRfjofHhf7prQ7H_W6ceZnHEcEcagwrtJY-37tEMqws8GyIY5MqFajx-CDg279WI0SRH3xX1SAL8vk5OekSmLuuv8wpO_WNZCaEcuFLdheppUACwlLwmFsCRbWT4EYbR2rdakzLo8EoGXVPfvc755ZsmzNMr0-MhHmHEJpUqBTt7I5ZyfwzyCmQISNsHolKu9fZ0A3mudjbFm9W02vsQjUCRxxEx76v-mest4kaioLjHbSpmmpvWj0U0M4UEt5z0fUfnXOd7gdNtmVPzbMP3Y47cGRodUbNLGipz33_KSmOY3FachOUdooiRHlobPhHOVfcLjk&csui=3&ved=2ahUKEwiu4pmk2O2SAxWPQFUIHYIiMVUQgK4QegQIARAC Верховної Ради України, але заходи з відсічі розпочинаються негайно.-------Я відповів на питання?А так хотілось перевісти стрілки на Залужного,правда?
22.02.2026 20:08 Відповісти
може це запитання ? Я вам без ші відповім . Якщо він це не зробив , то інші хто під ним мали право по Уставу не виконувати злочинні накази . Це по перше . По друге . Згаданий вами військовий , який був призначений на посаду за ПІВ року до великої війни , теж має свої обов'язки , а не тільки тупі виконання . І саме просте , він мав вплив і голос . Голос мала вся опозиція на чолі з людиною в якої зв'язки майже з усією верхушкою Європи і він точно знав і про час і про дату . Але промовчали ВСІ ! І хороші і поганці . Так що не треба тут когось відбілювати . Всі хто торкнувся клаптику гидотної нашої влади , всі замурзані і не важливо на скільки .
22.02.2026 23:09 Відповісти
Має голос?Та йому Грінпоц на Ставці постійно хамив-Валєра,та помовчи вже!!!! І до Сирського-Олександр Станіславович,говоріть. Та хоть має десять голосів,Залужний може говорити свою думку і те що він думає,але рішення ПРИЙМАЄ ВЕРХОВНИЙ ГОЛОВНОКОМАДУВАЧ а головнокомандувач виконує рішення ВЕРХОВНОГО.Тут тобі НАЄВ все пояснить-https://www.youtube.com/watch?v=MoYx15-bpn8
23.02.2026 00:12 Відповісти
Ще раз для тебе-роль Головкома на війні- це роль радника і виконувача волі Верховного Головнокомандувача(Або Ставки Верховного Головнокомандувача)Скаже Верховний-Я підписую капітуляцію щоб зберегти мільйони життів і Головнокомандувач повинен підпорядкуватись його волі як би це йому не подобалось.Бо Верховний стоїть вище нього в військовій іерархії.Перестань філонити і писати фігню вся твоя писанина-це особисто твоя думка без жодної реальної аргументації-------

Головнокомандувач Збройних Сил України підпорядковується
безпосередньо Президентові України (який є Верховним Головнокомандувачем ЗСУ) та Міністру оборони України. Він підзвітний їм з питань досягнення воєнно-стратегічних цілей, підтримання спроможностей військ, а також застосування Збройних Сил---------
23.02.2026 08:49 Відповісти
Ти дурачок?Ти мені якусь статтю про прапор тулиш?-

Стаття 60
https://www.google.com/search?q=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D1%83+%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8+%D0%97%D0%A1%D0%A3&oq=%D1%81%D1%82+60+%D0%A1%D0%92%D0%A1+%D0%97%D0%A1%D0%A3&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgBECEYoAEyBggAEEUYOTIHCAEQIRigAdIBCTQwMzVqMGoxNagCCLACAfEFjIclZs40MUs&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfBR2jJvgMtOOg_po94-uEwRH_W08r11HnoeAPprdUY5Cdh3NO6tT3uhgKX1Mjjpvs034pymObJny0rl_Q_Ti0V0i74t6AkJwwX5f9jtzU0BPlHfOC8gJtSMzJxaHQdArS53mSWVsLd0l_TV8gpFpIOdj_GRvGQzoEkFm6tEytDAERc&csui=3&ved=2ahUKEwjayKXsju-SAxUnFBAIHQW2L5oQgK4QegQIARAB Статуту внутрішньої служби ЗСУ визначає, що https://www.google.com/search?q=%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80&oq=%D1%81%D1%82+60+%D0%A1%D0%92%D0%A1+%D0%97%D0%A1%D0%A3&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgBECEYoAEyBggAEEUYOTIHCAEQIRigAdIBCTQwMzVqMGoxNagCCLACAfEFjIclZs40MUs&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfBR2jJvgMtOOg_po94-uEwRH_W08r11HnoeAPprdUY5Cdh3NO6tT3uhgKX1Mjjpvs034pymObJny0rl_Q_Ti0V0i74t6AkJwwX5f9jtzU0BPlHfOC8gJtSMzJxaHQdArS53mSWVsLd0l_TV8gpFpIOdj_GRvGQzoEkFm6tEytDAERc&csui=3&ved=2ahUKEwjayKXsju-SAxUnFBAIHQW2L5oQgK4QegQIARAC Бойовий Прапор є символом честі, доблесті, слави і зобов'язує військових віддано служити народу, мужньо боронити державу. Він свідчить про належність до ЗСУ, вручається від імені Президента, закріплюється за частиною назавжди, а за втрату прапора командир і винні несуть кримінальну відповідальність.
23.02.2026 09:45 Відповісти
Про ШІ.Ти мені пропонуєш сидіти два дні і читати все законодавство щоб відповісти на бред твого хворої уяви.Я буду користуватись ШІ бо він дає мені можливість мокнути в твоє ж гівно коли ти тільки що наложив.Твій мозок працює як в Криворіжського наркомана-говорить багато,а по суті нічого не зрозуміло.Зе(Єрмак) хотів звільнити Залужного і запхати подалі щоб за нього забули.А з ЗСУ так просто не звільнешся.Так як завдяки ОПІ навели ракету на місце перебування Залужного і в нього є поранення і шкорше всього на основі цього поранення його зробили непридатним(Головне захотіти коли Єрмак просить)А так як у нас МСЕК і ВЛК самі найчесніші організації то зробити справку про непридатність- як тобі згенерувати черговий висер.
23.02.2026 09:56 Відповісти
Ти собі можеш думати що хочеш,хоть вважати себе капінаном Зірки Смерті.Але жодної аргументованої відповіді від тебе не почув.Бо ти є-(від англ. trolling) - розміщення в інтернеті на форумах, у групах новин, у вікі-проектах тощо, провокаційних повідомлень із метою викликати флейм ( суперечка заради суперечки-ред.), конфлікти між учасниками, образи, війну правок, марнослів'я тощо. В інтернет-термінології, «троль» - це людина, яка розміщує брутальні або провокаційні повідомлення, наприклад, у дискусійних форумах, перешкоджає обговоренню, або ображає його учасників».
23.02.2026 10:36 Відповісти
Ти хочеш сказати що Волина знає в яких умовах працював Генштаб Залужного під керівництвом Зеленського?
23.02.2026 11:32 Відповісти
Порошенко вимагав ввести воєнний стан за кілька тижднів до вторгнення. Є відео з Верховної Ради.
23.02.2026 13:26 Відповісти
Шо за бомжара? Клименко на злочинця більше схожий.
22.02.2026 11:44 Відповісти
Що за безпідставні припущення?!?
Де твої докази, що він не злочинець??)
22.02.2026 11:54 Відповісти
Це ж вочевидь, до влади нормальні люди не йдуть.
22.02.2026 17:22 Відповісти
то було не припущення а юридичною мовою "висунення підозри"

а по суті вірно - "офицер должен быть гладко выбрит и слегка пьян", а не навпаки

.
22.02.2026 21:40 Відповісти
Коли вже в Україні заблокують кагебешний телеграм!? Саме там набирають таке лайно для диверсій та терактів. Підпали автівок військових всі через телеграм вербувались .
22.02.2026 11:46 Відповісти
Ви що?Проти незалежних ЗМІ.Ви хочете совок?Інет весь блокувати,як на рашці?Тобі зараз розкажуть подоляцкі ушльопки .
22.02.2026 11:54 Відповісти
Ну, заблокували ж Одноглазників та ВКонтактике. Поволали такі ось про "свободу слова", і нічого - живуть собі.

Не треба плутати свободу слова з ворожою пропагандою. Особливо у воєнний час!
22.02.2026 12:14 Відповісти
Ага, незалежні кацапські ЗМІ.
22.02.2026 18:43 Відповісти
Потрібно йти далі.
Щоб не було потенційних користувачів, які будуть обходити блокування, потрібно всіх громадян посадити заграти.
Так би мовити, превентивні заходи.
Досвід превентивних санцій вже маємо.
Потрібно розвиватися далі.
22.02.2026 11:58 Відповісти
не умнічай,ухилянтсько-ждунська портянка!
22.02.2026 12:03 Відповісти
Ну а як тебе вберегти від вербування??
22.02.2026 13:27 Відповісти
Ага, Кацап Кацапович...
22.02.2026 18:44 Відповісти
Що це за екстрим такий?
Треба лише заблокувати телеграм, як заблокували при Пороху фкантактік, яплакальщік, яндекс та інші кацапсячі помийки. Ніхто не помер від цього горя, нікого не саджали до вʼязниць просто всі забули про їхнє існування.
22.02.2026 12:04 Відповісти
І також вайбер - бацькі лукашенкі, фейсбук, інстаграм і все інше лайно. Через нього можуть вербувати теж. Залишити ДІЮ. І тоді не буде як оркам вербувати терористів.
22.02.2026 13:09 Відповісти
Прикольно, що стільки коміків захищають телеграм. Мабуть жити вже без нього не можуть.
22.02.2026 15:30 Відповісти
Та я не проти.
Просто запропонував більш надійний варіант.
22.02.2026 13:30 Відповісти
Знаю одного, клепав копії брендового одягу. Пробував продавати через фейсбук його банили. Спився, завалив бізнес, дружина з ним розлучилась(через п'янку).
22.02.2026 14:38 Відповісти
А знаю одного, який кожну ніч прокидається, та біжить від молодої дружини в іншу кімнату читати телеграм. Має високий тиск та безмежну тривожність. Молода дружина поки його не кинула, але інфарк може наздогнати. Це мої сусіди.
22.02.2026 15:34 Відповісти
до речі,в таких як Труха,Всевідящєє Око,Україна Он Лайн,Інсайдер ЮА тощо.....до 80% учасників кацапи,які часто видають себе за українців + ухилянти і ждуни. Канали постійно вкидають теми про ТЦК,поліцію,мову,націоналістів тощо і там стоїть суцільна істерика. Причому винна вся Україна ,включно з Зелею,а от про Рашку і Путіна дописувачі мовчать,так наче їх і нема...
22.02.2026 12:01 Відповісти
Ви я бачу в курсі всіх справ.Розкажіть мені про ту справу де футболіст побився з ТЦКшниками.Бо я там нічого щось не зрозумів.Що там було насправді?
22.02.2026 12:05 Відповісти
Теж саме й тут. Винні «вкраінчіки» а про ***** та його орків навіть згадують. Такі українські «патріоти» в кожній темі відкладають одне й те саме лайно під своїми ніками.
22.02.2026 12:07 Відповісти
* навіть не згадують
22.02.2026 12:08 Відповісти
Ага..., знову вам херовий народ попався.
22.02.2026 22:05 Відповісти
Не мені хєровий народ попався, а тим, хто постійно звинувачує українців у тому, що війна почалась. Я такою хєрнею на сайті та в житті не займаюсь.
23.02.2026 09:33 Відповісти
Ніколи. Всі держустанови на тєлєгє. Блина, гарячу воду, показник й тільки через неї передати можна! Раз на місяць її ставлю, передаю показники й видаляю.
22.02.2026 19:35 Відповісти
Якщо це зе спита бомжиха,яка просто копалася у сміттєзбірнику,а справжня завербована...(ви вірите,що вона користується мессенджерами та іншою фігнею??),її та її спільників трошки потримають і обміняють на т.з. наших героїв (правда,нам не кажуть що героїчного вони зробили і чому в полоні,бо справжніх героїв-азовців вже скоро 3,5 роки,як не міняють).
22.02.2026 11:56 Відповісти
Давай адресу- спецслужби будуть й тобі просто на диван доповідати.Ти мабуть "важливе цабе" ...
22.02.2026 16:39 Відповісти
Надя Савченко, это ты что ли?
22.02.2026 11:59 Відповісти
Заступник Львівського СБУ- майбутній президент?
22.02.2026 12:03 Відповісти
..схожа на типового виборця Зєлєнськага
22.02.2026 12:09 Відповісти
це все барига винен
22.02.2026 12:47 Відповісти
Не дуже є довіра до цих"поліцейських"
22.02.2026 12:57 Відповісти
https://t.me/smolii_ukraine/138436 Андрій Смолій:

Виконавиця теракту у Львові сама виготовила вибухівку під керівництвом онлайн-кураторів фсб - затримана у Самборі під час спроби втечі за межі області - https://t.me/VGlagola/14510 пише журналіст Віталій Глагола

За його інформацією, жінку затримали безпосередньо у місті Самбір, коли вона намагалася покинути Львівську область. Це громадянка України, яка приїхала з іншого регіону. Вибухівку, попередньо, вона виготовляла власноруч за чіткими онлайн-інструкціями кураторів фсб, які її завербували. Паралельно слідчі дії тривають ще в одній області за межами Львівщини. Очікую офіційного підтвердження деталей - пише Глагола.
22.02.2026 13:02 Відповісти
чому для таких тварюк до закінчення війни не ввести смертну кару . скільки оцих виродків можна терпіти . загинула поліцейська 23 роки . поранені 25 людей . тій молоденькій поліцейській жити і жити діточок народити а тій істоті дадуть довічне і годуватимуть і доглядатимуть . хоч би падлюці почки в сізо повідбивали щоб кров.ю сцяла і здохла до суду
22.02.2026 13:06 Відповісти
Гюльчатай, пакажи лічіко

22.02.2026 13:07 Відповісти
Це транс? Якщо так, то з ЄС проблем буде маса
22.02.2026 13:32 Відповісти
Може це той ухилянт, що стать змінив, щоб тільки не воювати?
22.02.2026 15:12 Відповісти
ці шузи з лого їїго, чи видали для фотосесії? ))
22.02.2026 17:21 Відповісти
Ну ось. нарешті його знайшли, а то казали що таких не існує!
22.02.2026 17:24 Відповісти
А это точно женщина?
По внешнему виду какой-то самец: надо проверить эту тварь на предмет наличия яиц...
22.02.2026 17:28 Відповісти
Своєю чергою, перший заступник начальника управління СБУ у Львівській області полковник Олексій Голобородько зазначив

Ця людина має бути президентом!!!
22.02.2026 13:10 Відповісти
22.02.2026 13:33 Відповісти
Яка біда, вини не знають що їх чекає кожного дня. То хай ідуть на передову. Там будуть знати, що їх чекає. Кожного дня.
22.02.2026 13:14 Відповісти
100%. Живут в паралельной вселенной походу четвёртый год, еще и за мои налоги. Дурка
22.02.2026 13:18 Відповісти
"Полицейские каждый день и ночью выезжают на вызовы, не зная, что их ждет. Но спешат на помощь, потому что защита людей для них - главная задача"

Может теперь будут набирать компетентных, а не тех кто не знает что их ждет на вызовах во время войны. Булки в тылу расслабили?
22.02.2026 13:17 Відповісти
Дядя Надя якась ((((
22.02.2026 13:25 Відповісти
На любителя :/
22.02.2026 14:39 Відповісти
"Кому і кобила- нєвєста."©
22.02.2026 15:20 Відповісти
Може воно лесбіян?
22.02.2026 19:38 Відповісти
Треба їх водити по місту , в якому вони здійснюють теракти, на повідку, як собак
22.02.2026 13:55 Відповісти
А вот это реально очень креативная идея, уважаемый С.Серов:

водить выродков-террористов на цепи по местам их преступлений.
22.02.2026 17:31 Відповісти
ВАНГУЮ,
організаторів не знайдуть.

А цю затриману взагалі могли використати, як курєра, в темну.
22.02.2026 14:09 Відповісти
Эту тварь надо подорвать на её собственной взрывчатке, око за око..
22.02.2026 14:18 Відповісти
Йди за курсом російського корабля.
Тут водкі нєт.
22.02.2026 14:59 Відповісти
Ооооо...на кого ця маячня розрахована?
22.02.2026 15:04 Відповісти
Особисто я з недовірою відношусь до постів від дописувачів з недавньою реєстрацією, які намагаються виправдати затриманих кацапських прихвоснів.
Думаю, не потрібно пояснювати, чому?
22.02.2026 15:52 Відповісти
на єрмака схожа
22.02.2026 16:39 Відповісти
Савченко? Не по лицю но по шизе.
22.02.2026 17:27 Відповісти
Невже не можна відстежити цих потенційних терористів ще на стадії,коли вони купують компоненти для саморобних вибухових пристроїв? Потрібно працювати з продавцями подібних речовин і пристроїв, щоб вони негайно сповіщали поліцію про підозрілих осіб. Але дивишся на цього небритого міністра і сумніваєшся, чи є в його мозку хоча одна звивина.
22.02.2026 17:36 Відповісти
якщо є люди в коментах, то що з вами, до чого дійшли ? стільки лайна, чи це українці пишуть? стільки експертів і суддів.схаменіться. ворог підступний, віроломний, безсердечний і ниций.
22.02.2026 17:56 Відповісти
килименко скажи це батькам Вікторії.....
22.02.2026 19:15 Відповісти
цікаво хто вона ? що спонукає людей таке робити ???
22.02.2026 19:42 Відповісти
Максим Настя...
22.02.2026 20:58 Відповісти
Навіщо закривати цю огидну морду, хай люди всі бачать
22.02.2026 21:09 Відповісти
