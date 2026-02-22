Момент закладання вибухівки у сміттєвий бак у Львові та затримання підозрюваної. ВIДЕО
У мережі опублікували кадри, на яких зафіксовано закладання бомби в сміттєвий бак у Львові 33-річною жінкою, підозрюваною у тероризмі.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, підозрювана виявилася жителькою Рівненщини.
Її затримали в прикордонній зоні міста Старий Самбір.
Слідство встановило, що теракт готувався за вказівкою російських спецслужб.
Також зазначалося, що жінці загрожує довічне позбавлення волі.
Деталі
"Поліція спільно із СБУ затримали ймовірну підривницю львівських правоохоронців. Тривають подальші оперативні заходи та слідчі дії. Встановлюємо інших осіб, причетних до скоєння цього злочину. Поранено 25 людей. На даний момент у медзакладах перебувають 11 осіб. Шестеро правоохоронців - у тяжкому стані.
Поліцейські щодня і щоночі виїжджають на виклики, не знаючи, що на них чекає. Але поспішають на допомогу, бо захист людей для них - головне завдання.
Вдячний усій команді правоохоронців, яка працює над розкриттям і розслідуванням цього злочину. Винні повинні постати перед судом та отримати справедливе покарання за вчинене", - інформує голова МВС Ігор Клименко у телеграм-каналі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А Клименко і Виговський, щось дико петляють, як і генпрокурор щодо кабміндічів!?!?!?
Мо, чекають на зустрічі з Захисниками Украни, як ригоАНАЛЬНІ у 2013-14 роках беркутня з мусорами???? А потім, усі поховалися по підвалах…