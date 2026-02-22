Момент закладання вибухівки у сміттєвий бак у Львові та затримання підозрюваної. ВIДЕО

У мережі опублікували кадри, на яких зафіксовано закладання бомби в сміттєвий бак у Львові 33-річною жінкою, підозрюваною у тероризмі.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, підозрювана виявилася жителькою Рівненщини.

Її затримали в прикордонній зоні міста Старий Самбір.

Слідство встановило, що теракт готувався за вказівкою російських спецслужб.

Також зазначалося, що жінці загрожує довічне позбавлення волі.

"Поліція спільно із СБУ затримали ймовірну підривницю львівських правоохоронців. Тривають подальші оперативні заходи та слідчі дії. Встановлюємо інших осіб, причетних до скоєння цього злочину. Поранено 25 людей. На даний момент у медзакладах перебувають 11 осіб. Шестеро правоохоронців - у тяжкому стані.

Поліцейські щодня і щоночі виїжджають на виклики, не знаючи, що на них чекає. Але поспішають на допомогу, бо захист людей для них - головне завдання.

Вдячний усій команді правоохоронців, яка працює над розкриттям і розслідуванням цього злочину. Винні повинні постати перед судом та отримати справедливе покарання за вчинене", - інформує голова МВС Ігор Клименко у телеграм-каналі.

Топ коментарі
+24
Клименко «забув» доповісти Українцям, про затримання учасників замовного убивства з керівництва МВС і НацПолу в Черкаській області м, Корсуня, що дали команлхду убивати Захисника України, Сергія Русінова!! Сценарій убивства мусорами Ветерана війни точно, як і убивство Сашка Білого! Теж носилися-гадили мусора з наркотою-зброєю, щоб себе відбілити!!
А Клименко і Виговський, щось дико петляють, як і генпрокурор щодо кабміндічів!?!?!?
Мо, чекають на зустрічі з Захисниками Украни, як ригоАНАЛЬНІ у 2013-14 роках беркутня з мусорами???? А потім, усі поховалися по підвалах…
22.02.2026 15:50 Відповісти
+20
такому непотребу тільки смертна кара)))
22.02.2026 15:17 Відповісти
+20
Так співпало, що камера навпроти смітника. І проїжджаюче авто не налякало "терористикиню"🤔
22.02.2026 15:21 Відповісти
Жахливо те, що при наявності стількох камер, відео з яких повинні моніторити й відслідковувати подібні речі, коли закладається в урни схожі речі, людей на вулицях правоохоронців все рівно відбуваються такі речі. Навіть не уявляю що вона могла приперти туди більші заряди й вони спрацювали, де контрдиверсійна робота, чим взагалі там займалися відповідні служби, нехай розкажуть.
23.02.2026 15:09 Відповісти
