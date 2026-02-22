Є всі підстави вважати, що теракт у Львові виконаний на замовлення Росії, - Клименко. ФОТОрепортаж

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко терміново прибув до Львова після отримання трагічної звістки про теракт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій Нацполіції.

Чи є російський слід?

"Є всі підстави вважати, що злочин виконаний на замовлення Росії. Не вперше ворог цілеспрямовано створює смертельні пастки для українських правоохоронців. І використовує при цьому завербованих наших громадян", - йдеться у повідомленні.

Клименко заслухав перші результати розслідування. Відео з камер спостереження дозволили швидко відпрацювати маршрут руху підривниці та зафіксувати сам момент закладення вибухового пристрою.

Вже вкотре системи відеомоніторингу доводять свою ефективність під час розслідування злочинів.









Затримання підривниці

"Затримати ймовірну підривницю вдалося за 10 годин після підриву", - додав міністр.

Також Клименко провідав у лікарні поранених поліцейських і нацгвардійців. Вони швидко приїхали на допомогу після першого вибуху та стали наступними жертвами теракту.

Усім надається кваліфікована медична допомога.

Спільна робота правоохоронців над розкриттям злочину триває.

