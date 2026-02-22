Цензор.НЕТ
Є всі підстави вважати, що теракт у Львові виконаний на замовлення Росії, - Клименко. ФОТОрепортаж

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко терміново прибув до Львова після отримання трагічної звістки про теракт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій Нацполіції.

Чи є російський слід?

"Є всі підстави вважати, що злочин виконаний на замовлення Росії. Не вперше ворог цілеспрямовано створює смертельні пастки для українських правоохоронців. І використовує при цьому завербованих наших громадян", - йдеться у повідомленні.

Клименко заслухав перші результати розслідування. Відео з камер спостереження дозволили швидко відпрацювати маршрут руху підривниці та зафіксувати сам момент закладення вибухового пристрою.

Вже вкотре системи відеомоніторингу доводять свою ефективність під час розслідування злочинів.

Затримання підривниці

"Затримати ймовірну підривницю вдалося за 10 годин після підриву", - додав міністр.

Також Клименко провідав у лікарні поранених поліцейських і нацгвардійців. Вони швидко приїхали на допомогу після першого вибуху та стали наступними жертвами теракту.

Усім надається кваліфікована медична допомога. 

Спільна робота правоохоронців над розкриттям злочину триває.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали у Львові: є загиблі та поранені правоохоронці, Садовий заявив про теракт.
  • За оновленою інформацією, загинула 23-річна поліцейська, поранені 24 людини, є важкі.
  • Згодом стало відомо, що затримано підозрювану в організації теракту у Львові.

Якійсь гамадрил
22.02.2026 13:58 Відповісти
На Гадю трохи схожа...
22.02.2026 14:15 Відповісти
У Львові був "Пентагон" - штаб Прикарпатського військового округу, найпотужнішого округу у СССР. Скільки у Львів законсервованої агентури? Прийнято вважати що Львів найпатріотичніше місто України... Не той є Львів насправді.
22.02.2026 13:26 Відповісти
Кляті москалі!
22.02.2026 13:18 Відповісти
Клименко «забув» доповісти Українцям, про затримання учасників замовного убивства з керівництва МВС і НацПолу в Черкаській області м, Корсуня, що дали команлхду убивати Захисника України, Сергія Русінова!! Сценарій убивства мусорами Ветерана війни точно, як і убивство Сашка Білого! Теж носилися-гадили мусора з наркотою-зброєю, щоб себе відбілити!!
А Клименко і Виговський, щось дико петляють, як і генпрокурор щодо кабміндічів!?!?!?
Мо, чекають на зустрічі з Захисниками Украни, як ригоАНАЛЬНІ у 2013-14 роках беркутня з мусорами???? А потім, усі поховалися по підвалах…
22.02.2026 15:02 Відповісти
Правоохоронців на фронт у повному складі, вони в тилу безпорадні та безглузді як і їх міністр
22.02.2026 15:33 Відповісти
Та ладно, зараз нам тут розкажуть, що всьо нє так однозначно, рано русню обвінять, сначала надо найті заказчіков срєді своіх.
22.02.2026 13:21 Відповісти
Якщо взяли двох з шести,то мали би бути якісь зізнання,докази,а не лише є підстави.
А по тому пацану по вбивству Фаріон,чи є достатні докази,а чи лише далі підстави?
А прес-конференції...
22.02.2026 13:22 Відповісти
Ні, блін, Порошенко замовив. Або спецслужби Малих Зондських островів.
22.02.2026 13:22 Відповісти
А як тобі така версія - про замовників з зеленої банди?
22.02.2026 13:40 Відповісти
Дуже малоймовірно. Я швидше повірю у зелений слід у справі Фаріон. Легше і безпечніше скоїти замах на якусь публічну особу. Це ьбільш безпечно для виконання, а ефект той самий.
22.02.2026 14:16 Відповісти
За оновленою інформацією, загинула 23-річна поліцейська, поранені 24 людини, є дуже важкі поранені. Джерело: https://censor.net/ua/p3601817
У сім'ї важка втрата, горе, трагедія, у інших боротьба за життя, а ви тут єхидно посміхаєтеся, як то по-кацапськи .....
22.02.2026 20:22 Відповісти
Це з чого я насміхаюся? Можете привести цитату, де я насміхаюся із жертв теракту? Чи у вас погано з українською мовою? Ви мене справді розізлили.
22.02.2026 22:20 Відповісти
"Ні, блін, хто замовив."
Хто писав ?
Бог вам судья
23.02.2026 17:43 Відповісти
Поясню вам українське значення українських слів, бо бачу що ви не розумієте. Коли чиновник високого рангу пише таку дурницю : Є всі підстави вважати, що теракт у Львові виконаний на замовлення Росії, - Клименко. Джерело: https://censor.net/ua/p3601842
то це власне і схоже на дурість. Чому лише "є підстави вважати", а не "всім зрозуміло"? Хто ще окрім кацапів міг замовити? Порошенко? Спецслужби інших країн? Що у Клименка за сумніви?
Так вам зрозумілим буде зміст мого допису, чи ви не здатні цього зрозуміти? І ви точно не Господь, щоб судитинавіть себе, не те, що когось іншого. Амінь.
23.02.2026 18:39 Відповісти
Я точно не Господь .....
Бог вам судья.......
Амінь.
23.02.2026 19:00 Відповісти
Звичайно. 😊 У вас теж є лише підстави вважати, що теракт замовили кацапи, чи таки впевненість? Не відповідайте. Не повірю. 😊
23.02.2026 19:29 Відповісти
дуже просте українське значення українських слів - Бог вам судья.......
не зважайте, залиште без уваги, не пишіть у відповідь, проігноруйте, мовчіть, бо ....
23.02.2026 20:27 Відповісти
Не можу залишити без уваги кацапське судЬя. В українській мові українці послуговуються українським відповідником - судДя. Тепер зрозуміло, чому вам важко розуміти українську мову. 😊
23.02.2026 20:52 Відповісти
То ви з-за поребрика? Тоді для вас справді актуально збирати подібні настанови. Я б радив ще їх дотримуватись. 😊
23.02.2026 21:15 Відповісти
думати, що дурні поумніють, небезпечна форма оптимізму

Чи у вас погано з українською мовою? Ви мене справді розізлили.
по українськи буде - Ви мене дійсно розлютили.

То ви з-за поребрика?
23.02.2026 21:37 Відповісти
Відносно вашої кацапії - таки так. 😊 І все-таки раджу ачити уеоаїнську, якщо хочете тусуватися на український сайтах. Спеціально для аас:

Так, в українській мові є слово

"розізлили". Це дієслово минулого часу, множини (вони), утворене від інфінітива "розізлити" (доконаний вид, перехідне), що означає викликати в когось злість, роздратування. Слово є нормативним та часто вживаним.
Приклади вживання:
Певно, люди розізлили його в волості своїми позвами.Нерозумними, що тільки розізлили його, словами просила [Рифка] пробачення.

Основні форми дієслова:
Інфінітив: розізлити.Минулий час: розізлив, розізлила, розізлило, розізлили.Теперішній/Майбутній час: розізлю, розізлиш, розізлять.

23.02.2026 22:12 Відповісти
То ви з-за поребрика?
то ви вчитель, або відбились від стада
24.02.2026 08:36 Відповісти
так це було в 90-х, потім штаб Західного ОК! Чи не в курсі...?
22.02.2026 13:30 Відповісти
Нікалай, заспокойся. Твоя параноя не заразна поза ×уйлостаном.
22.02.2026 13:39 Відповісти
Але то ХУЦПА.
Є суттєві розбіжності в менталитеті оегіонів але кількість зрадників завжди середньостатистична в цілому..
22.02.2026 15:12 Відповісти
Так терористка не львівська, а з Волині, її спільниця - з Харкова. Серед жителів Львова терористів не знайшлося все-таки.
24.02.2026 04:33 Відповісти
А це москаль чи москалька, так добре зроблений грим.
22.02.2026 13:32 Відповісти
Чимось на нашого Буншу голобородьку схожа...
22.02.2026 13:33 Відповісти
Якійсь гамадрил
22.02.2026 13:58 Відповісти
На Гадю трохи схожа...
22.02.2026 14:15 Відповісти
яущо добавити "патла на макітру" , то на родичку "безмозгої " тьфу ти плять "безкутної" з ВЗРади буде подібна....
22.02.2026 14:36 Відповісти
То не москалі то наша самбірчанка .
22.02.2026 13:28 Відповісти
стара самбірчанка чи нова, калинівська?
22.02.2026 13:31 Відповісти
А цього я не знаю
22.02.2026 13:34 Відповісти
Є Самбір!
Є Старий Самбір!
Є місто-супутник поряд, Калинів, був....раніше...
А тепер там Новий Калинів...
22.02.2026 13:44 Відповісти
Чи ти москаль?
22.02.2026 13:51 Відповісти
А ти нев'їбенний патріот що всіх записує в москалі .
22.02.2026 14:13 Відповісти
Вгадав - даю перепустки "москаль - не москаль"
22.02.2026 14:17 Відповісти
https://t.me/smolii_ukraine/138436 Андрій Смолій:

Виконавиця теракту у Львові сама виготовила вибухівку під керівництвом онлайн-кураторів фсб - затримана у Самборі під час спроби втечі за межі області - https://t.me/VGlagola/14510 пише журналіст Віталій Глагола

За його інформацією, жінку затримали безпосередньо у місті Самбір, коли вона намагалася покинути Львівську область. Це громадянка України, яка приїхала з іншого регіону. Вибухівку, попередньо, вона виготовляла власноруч за чіткими онлайн-інструкціями кураторів фсб, які її завербували. Паралельно слідчі дії тривають ще в одній області за межами Львівщини. Очікую офіційного підтвердження деталей - пише Глагола.
22.02.2026 14:39 Відповісти
У Самборі є пункту пропуску на кордоні???
22.02.2026 14:41 Відповісти
ще не вистачало, щоб затримали на самому переході пропускного пункту...
22.02.2026 15:09 Відповісти
Самбір тепер - районний центр трьох колишніх районів. Тому у Самбірському районі переходи до Польщі є, а от у самому місті Самборі звичайно нема.
22.02.2026 22:23 Відповісти
"Затримати ймовірну підривницю вдалося за 10 годин після підриву", - додав міністр. Джерело: https://censor.net/ua/p3601842, а повинні були затримати не пізніше ніж за 10 годин до підриву.
22.02.2026 13:32 Відповісти
Класично теракти проводять в людних місцях: метро, торгові центри, пішохідні зони з великим скупченням громадян, навчальні заклади, популярні заклади громадського харчування, - для максимальної кількості жертв. А тут щось зовсім інше було.
22.02.2026 13:45 Відповісти
немає такого розуміння "класично" .Терористичний акт - це застосування зброї, вчинення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%85 вибуху, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%B0%D0%BB підпалу чи інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров'я людини або заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших тяжких наслідків, якщо такі дії були вчинені з метою порушення громадської безпеки, залякування населення,
22.02.2026 14:42 Відповісти
Ви можете мати і окрему особисту точку зору.
22.02.2026 16:16 Відповісти
Якщо б Ви зрозуміли мій допис, то саме (((Класично теракти проводять в людних місцях)) є особисто Вашою точкою зору...
22.02.2026 16:45 Відповісти
Та я зрозумів вашу думку. Цілком пристойна версія. У інших людей можуть бути ще якісь свої міркування.
22.02.2026 17:12 Відповісти
что с Монастырским, кто взорвал?
22.02.2026 14:27 Відповісти
пілот в тумані пішов на горку - фігура пілотажу"!
22.02.2026 14:31 Відповісти
Навіщо кацапам підривати невеличкий магазин -де логіка ? Ми нарешті дізнаємся чий то магазин ??
22.02.2026 15:09 Відповісти
Евакуаційні поїзди нехай би відвідував. Іноді і там його співробітники бувають пасажирами.
22.02.2026 15:35 Відповісти
ні, ні. не поспішайте так одразу звинувачувати кацапів. трішечки напружтеся та дотумкайте, що це був Порошенко
22.02.2026 16:31 Відповісти
А ЗАКАЗ МОНАСТЫРСКОГО !!!???
22.02.2026 17:17 Відповісти
https://www.facebook.com/reel/739634899167037
