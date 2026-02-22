Є всі підстави вважати, що теракт у Львові виконаний на замовлення Росії, - Клименко. ФОТОрепортаж
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко терміново прибув до Львова після отримання трагічної звістки про теракт.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій Нацполіції.
Чи є російський слід?
"Є всі підстави вважати, що злочин виконаний на замовлення Росії. Не вперше ворог цілеспрямовано створює смертельні пастки для українських правоохоронців. І використовує при цьому завербованих наших громадян", - йдеться у повідомленні.
Клименко заслухав перші результати розслідування. Відео з камер спостереження дозволили швидко відпрацювати маршрут руху підривниці та зафіксувати сам момент закладення вибухового пристрою.
Вже вкотре системи відеомоніторингу доводять свою ефективність під час розслідування злочинів.
Затримання підривниці
"Затримати ймовірну підривницю вдалося за 10 годин після підриву", - додав міністр.
Також Клименко провідав у лікарні поранених поліцейських і нацгвардійців. Вони швидко приїхали на допомогу після першого вибуху та стали наступними жертвами теракту.
Усім надається кваліфікована медична допомога.
Спільна робота правоохоронців над розкриттям злочину триває.
Що передувало?
А Клименко і Виговський, щось дико петляють, як і генпрокурор щодо кабміндічів!?!?!?
Мо, чекають на зустрічі з Захисниками Украни, як ригоАНАЛЬНІ у 2013-14 роках беркутня з мусорами???? А потім, усі поховалися по підвалах…
А по тому пацану по вбивству Фаріон,чи є достатні докази,а чи лише далі підстави?
А прес-конференції...
У сім'ї важка втрата, горе, трагедія, у інших боротьба за життя, а ви тут єхидно посміхаєтеся, як то по-кацапськи .....
Хто писав ?
Бог вам судья
то це власне і схоже на дурість. Чому лише "є підстави вважати", а не "всім зрозуміло"? Хто ще окрім кацапів міг замовити? Порошенко? Спецслужби інших країн? Що у Клименка за сумніви?
Так вам зрозумілим буде зміст мого допису, чи ви не здатні цього зрозуміти? І ви точно не Господь, щоб судитинавіть себе, не те, що когось іншого. Амінь.
Бог вам судья.......
Амінь.
не зважайте, залиште без уваги, не пишіть у відповідь, проігноруйте, мовчіть, бо ....
Чи у вас погано з українською мовою? Ви мене справді розізлили.
Виконавиця теракту у Львові сама виготовила вибухівку під керівництвом онлайн-кураторів фсб - затримана у Самборі під час спроби втечі за межі області - https://t.me/VGlagola/14510 пише журналіст Віталій Глагола
За його інформацією, жінку затримали безпосередньо у місті Самбір, коли вона намагалася покинути Львівську область. Це громадянка України, яка приїхала з іншого регіону. Вибухівку, попередньо, вона виготовляла власноруч за чіткими онлайн-інструкціями кураторів фсб, які її завербували. Паралельно слідчі дії тривають ще в одній області за межами Львівщини. Очікую офіційного підтвердження деталей - пише Глагола.