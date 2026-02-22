РУС
Новости Теракты в Украине
11 504 42

Теракт во Львове: задержанной женщине сообщили о подозрении по двум статьям

Теракт во Львове: задержанной женщине объявили подозрение по двум статьям УК

33-летней жительнице Костополя Ривненской области сообщили о подозрении в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека, а также в незаконном обращении с оружием.

Об этом заявили в Офисе генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

В настоящее время с задержанной продолжаются следственные действия. По местам ее проживания и пребывания проведены обыски. Изъяты доказательства противоправной деятельности.

Отмечается, что все неотложные следственные действия осуществляются при участии прокуроров, которые координируют ход расследования.

"Готовится ходатайство в суд об избрании женщине меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что взрывы прогремели во Львове: есть погибшие и раненые правоохранители, Садовый заявил о теракте.
  • По обновленной информации, погибла 23-летняя полицейская, ранены 24 человека, есть тяжелые.
  • Впоследствии стало известно, что задержана подозреваемая в организации теракта во Львове.

Львов (369) теракт (257) подозрение (333) Офис Генпрокурора (1208) Львовская область (477) Львовский район (172)
Та начхати за великим рахунком ,про що повідомили цьому гермафродиту. Чому це взагалі стало можливим? Ось в чому питання.
22.02.2026 20:16 Ответить
+17
Бо всі спецслужби слідкують за тим, що возить генератори і РЕБи ''ай петрі'' на фронт.
22.02.2026 20:33 Ответить
+13
Ви з дуба не падали? Тоді потрібно буде всіх будівельників та фермерів з кондитерами чи покупців цукру у магазинах перевіряти, обшукувати, можливо вони роблять бімбу вдома.
Заборонити продаж сірників, дротів телефонів та батарейок.
22.02.2026 21:48 Ответить
Та начхати за великим рахунком ,про що повідомили цьому гермафродиту. Чому це взагалі стало можливим? Ось в чому питання.
22.02.2026 20:16 Ответить
Бо всі спецслужби слідкують за тим, що возить генератори і РЕБи ''ай петрі'' на фронт.
22.02.2026 20:33 Ответить
Тому що в Україні дуже багато бидлоти різних мастєй, які хочуть бабла пА льохкаму срубіть, а методи їх не цікавлять.
22.02.2026 21:05 Ответить
Дивує професійна безпорадність поліції. Терористка купує в магазині гайки, цвяхи , селітру, і інші компоненти вибухового пристрою, це нікого не насторожує, а у поліції в магазинах серед продавців -жодного інформатора. При цьому міністрі Клименко відбувається повна професійна деградація особового складу поліції.
22.02.2026 21:09 Ответить
Ви з дуба не падали? Тоді потрібно буде всіх будівельників та фермерів з кондитерами чи покупців цукру у магазинах перевіряти, обшукувати, можливо вони роблять бімбу вдома.
Заборонити продаж сірників, дротів телефонів та батарейок.
22.02.2026 21:48 Ответить
З дуба якраз ти впав і, судячи по всьому , на голову. Ну це в твоєму світі жінка купує гайки, цвяхи, селітру і це ва порядку речей. Ну звичайно, жінки тільки те й роблять, що купують гайки, цвяхи і селітру. Невже продавець, який працює на поліцію, не міг би затіяти з нею розмову, мовляв для чого їй стільки і чому не купує її чоловік, ця ж тематика більше мужчин стосується. Продавців залізо-скоб'яних виробів не так вже й багато, щоб їх не проінформувати на рахунок терористів.
22.02.2026 23:42 Ответить
По перше, дивного тут як раз нічого немає, бо більшість чоловічого населення зараз у армії і жінкам доводиться іноді робити "чоловічі" речі. Ба більше, я іноді даю завдання своїй жінці, що треба купити, щоб коли я приїхав, міг щось полагодити...
По друге, селітру і метизи вона скоріше за все, купувала у різних магазинах. А купити селітру для власної клумби, тут немає нічого дивного

Ви сильно здивуєтесь, з якіх речей можно зробити бомбу при наявності знань у хімії або маючи добру інструкцію.
Ви просто за**етесь все контролювати і при такому контролі прокинитесь у тоталітарній державі
23.02.2026 09:41 Ответить
є така мережа в Україні - епіцентр має найменування, як правило величезний тц, у якому велика кількість відділів, при цьому у кожному відділі по кілька фопів торгують продукцією та товарами.
так от, заходиш до "сад, город" купуєш собі міндобрива, які розфсовані у пакети різної ваги та номенклатури (жодного продавця-консультанта поруч) ти нікоому не цікавий, цікавить тіко одне - шоби ти купив
далі йдеш у відділ "вироби з металу" - велика к-сть стендів та стелажів, купа фопів торгує різними товарами, у т.ч. гайками, болтами, шурупами, скобами тощо, які вже є розфасовані у пакети різної ваги або ж набираєш собі окремо такої ваги, як потрібно. покупців у такому відділі купа, продавці-консультанти не встигають навіть голови підняти, консультуючи.
і так далі за списком товарів, з яких виггтовляють свп
до речі, у Львові в епіцентрах саме така картина
так шо "простежити, відпрацювати" покупця то звісна гарна ідея, натомість на практиці реалізувати анреал, у т.ч. з огляду на те, скіко народу робить ремонт, будується та ремонтується
на касі касири теж наймані фопами, а тому їм до дупи, шо ти купуєш та скіко
23.02.2026 10:04 Ответить
Особиста думка: пропоную вам спробувати відслідковувати всіх, хто купує селітру, цвяхи і гайки.
Ви заїбетесь.
22.02.2026 22:01 Ответить
Заїбешся ти трупи рахувати, якщо не будеш це робити.
22.02.2026 23:43 Ответить
до речі, коли кацапи готували вибухи в тц епіцентрах, то виконавців служба божа вирахувала та затримала по листуваннях у баранограмі, а продавці міндобрив та інших складових свп у цих тц навіть уваги не звертали на те, шо та кому вони продають
23.02.2026 10:07 Ответить
Не відбувається в вже давно відбулась .....
22.02.2026 23:57 Ответить
Наші правоохоронні органи працюють з принципом "От коли станеться - тоді і відреагуємо! Проведемо розслідування, встановимо винних, притягнемо до відповідальності, порахуємо збитки і т.д". А те, що внаслідок бездіяльності завчасно є люди мертві та у лікарнях - нікого не цікавить. Робота ж зроблена? Так само як Зельц не виконав перед війною прямі свої обовязки - чим міг би завадити початку повномасштабної війни - а зараз він чомусь герой, бо бється з фашистами. Хоча він і його бездіяльність напередодні і запросили війну в Україну(((
22.02.2026 21:11 Ответить
Суддівські з адвокатськими, від покійного портнова і татарова, так затягують РОКАМИ розгляд кримінальних справ щодо злочинів мусорів-тітушок-беркутні проти Майданівців!!! Більше 10 років🤑🤑🤑🤑‼️‼️‼️‼️🤬🤬🤬🤬
Тому в Сирії, цих вертухаїв на посадах, ЛЮДИ повісили у першу чергу, після втечі асада на мацковію!!
22.02.2026 21:28 Ответить
проїпали (с)
23.02.2026 09:48 Ответить
В тому Кaстополі живуть трудяги - поліщуки.
Не думаю, що цей виродок невідомого роду - місцевий.
22.02.2026 20:20 Ответить
Наркоша
22.02.2026 20:27 Ответить
Диагноз "наркоша" абсолютно точный: типичный биомусор в спортягах... Очень похожа на уголовную урку-донбассню... Там каждая третья так выглядит...
22.02.2026 21:33 Ответить
Людині треба було 60 тисяч гривень, Якщо б вона знала, що за інформацію в поліції їй дадуть 120 тисяч і ще й грамоту, стала б вона корячитися на ФСБ. Поліція під керівництвом цього тормоза міністра Клименка деградувала повністю.
23.02.2026 00:04 Ответить
Эта тупая гопница сядет на пожизненное заключение из-за 1 тысячи 200 евро. Такие деньги она могла бы заработать в соседней Польше за один месяц работы на свиноферме...
23.02.2026 02:36 Ответить
По хорошому, таких треба без суда і слідства по закону воєнного часу відразу в шлюзи скидувати...
22.02.2026 20:49 Ответить
Окок за око!
А тепер, убивцю будуть ще і утримувати за гроші родичів убитих нею Українців!
22.02.2026 21:30 Ответить
Мразота
22.02.2026 21:31 Ответить
Де і як таких виконавців ворожі спецслужби знаходять і вербують?
Якщо глянути на фото підозрюваної зловмисниці, то виникає дивне відчуття фотомонтажу голови Зеленського (до 2022 року) і тулуба якогось підлітка.

22.02.2026 21:43 Ответить
Дякую за фото, але схожа більше на родичку Савченко … Як би наказана було дійсно суворим , як страта, можливо зменшилось бажаючих заробляти на життях українців
22.02.2026 23:27 Ответить
Аде поліція, яка повинна відслідковувати інформаційні потоки? Чому поліція не оголосить, що коли пропонують гроші за теракт, поліція заплатить вдвоє більше і гроші точно знайшлись би на цю справу? Цей тормоз Клименко не зміг докумекати цей варіант? Якби цій новоспеченій терористці в поліції заплатили за інформацію 120 тисяч гривень замість 60 тисяч , що їй запропонувало ФСБ, зрозуміло, що вона б вибрала 120 тисяч. І це не такі великі гроші.
22.02.2026 23:50 Ответить
старий добрий баранограм
23.02.2026 09:46 Ответить
100%!!!
22.02.2026 22:31 Ответить
...https://t.me/pgo_gov_ua/35023 заявили в Офісі генерального прокурора"...
Ну тоді це точно правда.
22.02.2026 22:17 Ответить
Эта мальчик или дефачка?
22.02.2026 22:43 Ответить
Раділа тсаріца в ноч толі сина толі доч
22.02.2026 22:50 Ответить
Невже це все, щоб закрити телеграм. Це точно не коштує життя молодої дівчини.Нічого не коштує життя. Це нас привчають, що ми ресурс і т.д., а в цивілізованому світі зазвичай так.
22.02.2026 23:27 Ответить
тому що чьтири рази ухиляння зе привів до влади негідників як він сам і тільки думає як іще побільше вкрасти . Слава ВСУ і Валерію Залужному!!!
23.02.2026 01:17 Ответить
Наші спецслужби явно не розуміють, які повинні бути методи боротьби з цими місцевими терористами. Треба в камері сізо не публічно накинути шнур з кипятильника, задавить як жабу. Повісить на груди табличку - зрадник. А публічно заявить на всіх медіа, що якісь невідомі особи задушили зрадика. Викласти фото з табличкою. Таких пару історій, бажання підкладать вибухівку зникне.
23.02.2026 08:34 Ответить
Ізраїль доволі жорстко поводиться із терористами, однією з основних метод є розшук по усьому світу виконавців та організаторів терактів з подальшою фізичною анігіляцією
аль-джазіра доволі часто демонструє кадри результатів таких страт
натомість к-сть терактів в Ізраїлі тіко зрістає, як і бажаючих їх здійснити...
наразі превенція терактів дає Ізраїлю більш вагомі результати
23.02.2026 09:45 Ответить
 
 