Теракт во Львове: задержанной женщине сообщили о подозрении по двум статьям
33-летней жительнице Костополя Ривненской области сообщили о подозрении в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека, а также в незаконном обращении с оружием.
Об этом заявили в Офисе генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.
В настоящее время с задержанной продолжаются следственные действия. По местам ее проживания и пребывания проведены обыски. Изъяты доказательства противоправной деятельности.
Отмечается, что все неотложные следственные действия осуществляются при участии прокуроров, которые координируют ход расследования.
"Готовится ходатайство в суд об избрании женщине меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что взрывы прогремели во Львове: есть погибшие и раненые правоохранители, Садовый заявил о теракте.
- По обновленной информации, погибла 23-летняя полицейская, ранены 24 человека, есть тяжелые.
- Впоследствии стало известно, что задержана подозреваемая в организации теракта во Львове.
Заборонити продаж сірників, дротів телефонів та батарейок.
По друге, селітру і метизи вона скоріше за все, купувала у різних магазинах. А купити селітру для власної клумби, тут немає нічого дивного
Ви сильно здивуєтесь, з якіх речей можно зробити бомбу при наявності знань у хімії або маючи добру інструкцію.
Ви просто за**етесь все контролювати і при такому контролі прокинитесь у тоталітарній державі
так от, заходиш до "сад, город" купуєш собі міндобрива, які розфсовані у пакети різної ваги та номенклатури (жодного продавця-консультанта поруч) ти нікоому не цікавий, цікавить тіко одне - шоби ти купив
далі йдеш у відділ "вироби з металу" - велика к-сть стендів та стелажів, купа фопів торгує різними товарами, у т.ч. гайками, болтами, шурупами, скобами тощо, які вже є розфасовані у пакети різної ваги або ж набираєш собі окремо такої ваги, як потрібно. покупців у такому відділі купа, продавці-консультанти не встигають навіть голови підняти, консультуючи.
і так далі за списком товарів, з яких виггтовляють свп
до речі, у Львові в епіцентрах саме така картина
так шо "простежити, відпрацювати" покупця то звісна гарна ідея, натомість на практиці реалізувати анреал, у т.ч. з огляду на те, скіко народу робить ремонт, будується та ремонтується
на касі касири теж наймані фопами, а тому їм до дупи, шо ти купуєш та скіко
Ви заїбетесь.
Тому в Сирії, цих вертухаїв на посадах, ЛЮДИ повісили у першу чергу, після втечі асада на мацковію!!
Не думаю, що цей виродок невідомого роду - місцевий.
А тепер, убивцю будуть ще і утримувати за гроші родичів убитих нею Українців!
Якщо глянути на фото підозрюваної зловмисниці, то виникає дивне відчуття фотомонтажу голови Зеленського (до 2022 року) і тулуба якогось підлітка.
Ну тоді це точно правда.
аль-джазіра доволі часто демонструє кадри результатів таких страт
натомість к-сть терактів в Ізраїлі тіко зрістає, як і бажаючих їх здійснити...
наразі превенція терактів дає Ізраїлю більш вагомі результати