Теракт во Львове: задержанной женщине сообщили о подозрении по двум статьям

33-летней жительнице Костополя Ривненской области сообщили о подозрении в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека, а также в незаконном обращении с оружием.

Об этом заявили в Офисе генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В настоящее время с задержанной продолжаются следственные действия. По местам ее проживания и пребывания проведены обыски. Изъяты доказательства противоправной деятельности.

Отмечается, что все неотложные следственные действия осуществляются при участии прокуроров, которые координируют ход расследования.

"Готовится ходатайство в суд об избрании женщине меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", - говорится в сообщении.