Теракт у Львові: затриманій жінці повідомили про підозру за двома статтями

33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту у Львові, а також у незаконному поводженні зі зброєю.

Про це заявили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомлено підозру та готується обрання запобіжного заходу

"Підозра ґрунтується на об’єктивних доказах, які вказують на вчинення затриманою теракту, що забрав життя 23-річної поліцейської та призвів до поранення ще понад 20 осіб", — зазначив начальник відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Назар Марків.

Наразі із затриманою тривають слідчі дії. За місцями її проживання та перебування проведено обшуки. Вилучено докази протиправної діяльності.

Зазначається, що всі невідкладні слідчі дії здійснюються за участі прокурорів, які координують хід розслідування.

"Готується клопотання до суду про обрання жінці запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали у Львові: є загиблі та поранені правоохоронці, Садовий заявив про теракт.

За оновленою інформацією, загинула 23-річна поліцейська, поранені 24 людини, є важкі.

Згодом стало відомо, що затримано підозрювану в організації теракту у Львові.

