Теракт у Львові: затриманій жінці повідомили про підозру за двома статтями
33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту у Львові, а також у незаконному поводженні зі зброєю.
Про це заявили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.
Повідомлено підозру та готується обрання запобіжного заходу
"Підозра ґрунтується на об’єктивних доказах, які вказують на вчинення затриманою теракту, що забрав життя 23-річної поліцейської та призвів до поранення ще понад 20 осіб", — зазначив начальник відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Назар Марків.
Наразі із затриманою тривають слідчі дії. За місцями її проживання та перебування проведено обшуки. Вилучено докази протиправної діяльності.
Зазначається, що всі невідкладні слідчі дії здійснюються за участі прокурорів, які координують хід розслідування.
"Готується клопотання до суду про обрання жінці запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Украіна і Черкащина чекають‼️‼️‼️‼️🤬🤬🤬
Заборонити продаж сірників, дротів телефонів та батарейок.
По друге, селітру і метизи вона скоріше за все, купувала у різних магазинах. А купити селітру для власної клумби, тут немає нічого дивного
Ви сильно здивуєтесь, з якіх речей можно зробити бомбу при наявності знань у хімії або маючи добру інструкцію.
Ви просто за**етесь все контролювати і при такому контролі прокинитесь у тоталітарній державі
так от, заходиш до "сад, город" купуєш собі міндобрива, які розфсовані у пакети різної ваги та номенклатури (жодного продавця-консультанта поруч) ти нікоому не цікавий, цікавить тіко одне - шоби ти купив
далі йдеш у відділ "вироби з металу" - велика к-сть стендів та стелажів, купа фопів торгує різними товарами, у т.ч. гайками, болтами, шурупами, скобами тощо, які вже є розфасовані у пакети різної ваги або ж набираєш собі окремо такої ваги, як потрібно. покупців у такому відділі купа, продавці-консультанти не встигають навіть голови підняти, консультуючи.
і так далі за списком товарів, з яких виггтовляють свп
до речі, у Львові в епіцентрах саме така картина
так шо "простежити, відпрацювати" покупця то звісна гарна ідея, натомість на практиці реалізувати анреал, у т.ч. з огляду на те, скіко народу робить ремонт, будується та ремонтується
на касі касири теж наймані фопами, а тому їм до дупи, шо ти купуєш та скіко
оно щодня на цензорі новини за виявлених найнятих рашистами кацапами та їхнє затримання
заклики до особистого тут не діють
фізично нереально біля кожного продавця поставити поліціянта
а от ідея із фінансовою винагородою за здачу фсб-шника - гарна, тіко де тих стіко грошей назбирати?
Ви заїбетесь.
Тому в Сирії, цих вертухаїв на посадах, ЛЮДИ повісили у першу чергу, після втечі асада на мацковію!!
Не думаю, що цей виродок невідомого роду - місцевий.
А тепер, убивцю будуть ще і утримувати за гроші родичів убитих нею Українців!
Якщо глянути на фото підозрюваної зловмисниці, то виникає дивне відчуття фотомонтажу голови Зеленського (до 2022 року) і тулуба якогось підлітка.
Ну тоді це точно правда.
аль-джазіра доволі часто демонструє кадри результатів таких страт
натомість к-сть терактів в Ізраїлі тіко зрістає, як і бажаючих їх здійснити...
наразі превенція терактів дає Ізраїлю більш вагомі результати