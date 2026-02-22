Теракт у Львові: затриманій жінці повідомили про підозру за двома статтями

33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту у Львові, а також у незаконному поводженні зі зброєю.

Про це заявили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомлено підозру та готується обрання запобіжного заходу

"Підозра ґрунтується на об’єктивних доказах, які вказують на вчинення затриманою теракту, що забрав життя 23-річної поліцейської та призвів до поранення ще понад 20 осіб", — зазначив начальник відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Назар Марків.

Наразі із затриманою тривають слідчі дії. За місцями її проживання та перебування проведено обшуки. Вилучено докази протиправної діяльності.

Зазначається, що всі невідкладні слідчі дії здійснюються за участі прокурорів, які координують хід розслідування.

"Готується клопотання до суду про обрання жінці запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали у Львові: є загиблі та поранені правоохоронці, Садовий заявив про теракт.
  • За оновленою інформацією, загинула 23-річна поліцейська, поранені 24 людини, є важкі.
  • Згодом стало відомо, що затримано підозрювану в організації теракту у Львові.

Та начхати за великим рахунком ,про що повідомили цьому гермафродиту. Чому це взагалі стало можливим? Ось в чому питання.
22.02.2026 20:16 Відповісти
Бо всі спецслужби слідкують за тим, що возить генератори і РЕБи ''ай петрі'' на фронт.
22.02.2026 20:33 Відповісти
Ви з дуба не падали? Тоді потрібно буде всіх будівельників та фермерів з кондитерами чи покупців цукру у магазинах перевіряти, обшукувати, можливо вони роблять бімбу вдома.
Заборонити продаж сірників, дротів телефонів та батарейок.
22.02.2026 21:48 Відповісти
Та начхати за великим рахунком ,про що повідомили цьому гермафродиту. Чому це взагалі стало можливим? Ось в чому питання.
22.02.2026 20:16 Відповісти
Бо всі спецслужби слідкують за тим, що возить генератори і РЕБи ''ай петрі'' на фронт.
22.02.2026 20:33 Відповісти
Забули🤑, щось руками водітєлі з МВС ДБР НАЦПОЛУ ГПУ , про арешт замовника👺 убивства Захисника України, Сергія Русінова??
Украіна і Черкащина чекають‼️‼️‼️‼️🤬🤬🤬
23.02.2026 12:14 Відповісти
Тому що в Україні дуже багато бидлоти різних мастєй, які хочуть бабла пА льохкаму срубіть, а методи їх не цікавлять.
22.02.2026 21:05 Відповісти
Дивує професійна безпорадність поліції. Терористка купує в магазині гайки, цвяхи , селітру, і інші компоненти вибухового пристрою, це нікого не насторожує, а у поліції в магазинах серед продавців -жодного інформатора. При цьому міністрі Клименко відбувається повна професійна деградація особового складу поліції.
22.02.2026 21:09 Відповісти
Ви з дуба не падали? Тоді потрібно буде всіх будівельників та фермерів з кондитерами чи покупців цукру у магазинах перевіряти, обшукувати, можливо вони роблять бімбу вдома.
Заборонити продаж сірників, дротів телефонів та батарейок.
22.02.2026 21:48 Відповісти
З дуба якраз ти впав і, судячи по всьому , на голову. Ну це в твоєму світі жінка купує гайки, цвяхи, селітру і це ва порядку речей. Ну звичайно, жінки тільки те й роблять, що купують гайки, цвяхи і селітру. Невже продавець, який працює на поліцію, не міг би затіяти з нею розмову, мовляв для чого їй стільки і чому не купує її чоловік, ця ж тематика більше мужчин стосується. Продавців залізо-скоб'яних виробів не так вже й багато, щоб їх не проінформувати на рахунок терористів.
22.02.2026 23:42 Відповісти
По перше, дивного тут як раз нічого немає, бо більшість чоловічого населення зараз у армії і жінкам доводиться іноді робити "чоловічі" речі. Ба більше, я іноді даю завдання своїй жінці, що треба купити, щоб коли я приїхав, міг щось полагодити...
По друге, селітру і метизи вона скоріше за все, купувала у різних магазинах. А купити селітру для власної клумби, тут немає нічого дивного

Ви сильно здивуєтесь, з якіх речей можно зробити бомбу при наявності знань у хімії або маючи добру інструкцію.
Ви просто за**етесь все контролювати і при такому контролі прокинитесь у тоталітарній державі
23.02.2026 09:41 Відповісти
Для чого жінці пакет гайок однакового розміру? Я особисто купую ці гайки по декілька штук, а тут жінка купує їх оптом.Для чого їй стільки? Вона має власний машинобудівний завод? Навіть ідіоту це може здатися підозрілим, не те що нормальній людині.. Зрозуміло, що торгові мережі дбають тільки про те, щоб більше продати, але вони живуть в тій же державі, що й потенційні жертви і повинні це розуміти і сприяти поліції.
23.02.2026 13:13 Відповісти
є така мережа в Україні - епіцентр має найменування, як правило величезний тц, у якому велика кількість відділів, при цьому у кожному відділі по кілька фопів торгують продукцією та товарами.
так от, заходиш до "сад, город" купуєш собі міндобрива, які розфсовані у пакети різної ваги та номенклатури (жодного продавця-консультанта поруч) ти нікоому не цікавий, цікавить тіко одне - шоби ти купив
далі йдеш у відділ "вироби з металу" - велика к-сть стендів та стелажів, купа фопів торгує різними товарами, у т.ч. гайками, болтами, шурупами, скобами тощо, які вже є розфасовані у пакети різної ваги або ж набираєш собі окремо такої ваги, як потрібно. покупців у такому відділі купа, продавці-консультанти не встигають навіть голови підняти, консультуючи.
і так далі за списком товарів, з яких виггтовляють свп
до речі, у Львові в епіцентрах саме така картина
так шо "простежити, відпрацювати" покупця то звісна гарна ідея, натомість на практиці реалізувати анреал, у т.ч. з огляду на те, скіко народу робить ремонт, будується та ремонтується
на касі касири теж наймані фопами, а тому їм до дупи, шо ти купуєш та скіко
23.02.2026 10:04 Відповісти
Тобто ви бачите, що гинуть люди в великих кількостях, поліція нічого не робить з того, що повинна робити і це вас влаштовує? Рівно до того момента, поки щось подібне не станеться з вашими рідними. Я уявляю, як ви будете рвати і метати, якщо самі опинитесь в аналогічній ситуації, або ваші рідні.
23.02.2026 13:03 Відповісти
чого ж не робить?
оно щодня на цензорі новини за виявлених найнятих рашистами кацапами та їхнє затримання
фізично нереально біля кожного продавця поставити поліціянта
а от ідея із фінансовою винагородою за здачу фсб-шника - гарна, тіко де тих стіко грошей назбирати?
23.02.2026 13:07 Відповісти
Елементарно, Ватсон. Зробити спеціальний фонд поліції спеціально для таких пожертв, щоб туди вносили гроші всі небайдужі і в першу чергу бізнес, міські власті, які кровно зацікавлені, щоб подібних випадків не було. Це дасть змогу не тільки мінімізувати терористичні дії маргінальних шарів суспільства, а й допоможе звести до нуля зусилля ФСБ Росії.
23.02.2026 13:21 Відповісти
розкрадуть той фонд, елементарно
23.02.2026 13:25 Відповісти
Особиста думка: пропоную вам спробувати відслідковувати всіх, хто купує селітру, цвяхи і гайки.
Ви заїбетесь.
22.02.2026 22:01 Відповісти
Заїбешся ти трупи рахувати, якщо не будеш це робити.
22.02.2026 23:43 Відповісти
до речі, коли кацапи готували вибухи в тц епіцентрах, то виконавців служба божа вирахувала та затримала по листуваннях у баранограмі, а продавці міндобрив та інших складових свп у цих тц навіть уваги не звертали на те, шо та кому вони продають
23.02.2026 10:07 Відповісти
у нас на обычном базаре можно за наличку купить все компоненты причем поскольку нет кассовых аппаратов то вычислить дистанционно такую покупку-нереально. Любые покупки Украинцев должнв быть либо безналом либо кассоывм аппаратом-только так можно отследить подозрительную покупку. Например когда городскй житель не фермер покупает 20 кг селитры
23.02.2026 12:28 Відповісти
Добре уже те, що ви і інші люди починають думати в цьому напрямі. Жаль тільки , що поліція під керівництвом цього тормоза Клименка абсолютно інертна і не виконує свої обов'язки.
23.02.2026 13:06 Відповісти
это должна делать компютерная программа а не человек
23.02.2026 12:29 Відповісти
Не відбувається в вже давно відбулась .....
22.02.2026 23:57 Відповісти
Нужна простая компьютерная программа которая бкудет сигнализировать в СБУ еслли человек в одном месте покупает набор подозрительных предметов. Но это при условии что каждый пррдавец имеет кассовый аппарат. Иначе нет технической возможности это отследить
23.02.2026 12:25 Відповісти
Абсолютно точно. Крім того в воюючій державі давно треба було ввести фільтри, які б відслідковували в інтернеті і в інформаційних потоках ключові слова, пов'язані з тероризмом.
23.02.2026 12:58 Відповісти
які сміфні хомячки
23.02.2026 21:30 Відповісти
Наші правоохоронні органи працюють з принципом "От коли станеться - тоді і відреагуємо! Проведемо розслідування, встановимо винних, притягнемо до відповідальності, порахуємо збитки і т.д". А те, що внаслідок бездіяльності завчасно є люди мертві та у лікарнях - нікого не цікавить. Робота ж зроблена? Так само як Зельц не виконав перед війною прямі свої обовязки - чим міг би завадити початку повномасштабної війни - а зараз він чомусь герой, бо бється з фашистами. Хоча він і його бездіяльність напередодні і запросили війну в Україну(((
22.02.2026 21:11 Відповісти
от скажи, а як мали передбачити, що ця тварина домовиться з кацапами про вчинення теракту і виконає його? якщо не знаєш,ю а ти не знаєш, то не тринди. от скажи, а як крадіжці, ДТП, вбивству по буху, чи ні, ну як? машину часу не придумали, вангувати теж не вміє ніхто, як?
23.02.2026 21:29 Відповісти
Суддівські з адвокатськими, від покійного портнова і татарова, так затягують РОКАМИ розгляд кримінальних справ щодо злочинів мусорів-тітушок-беркутні проти Майданівців!!! Більше 10 років🤑🤑🤑🤑‼️‼️‼️‼️🤬🤬🤬🤬
Тому в Сирії, цих вертухаїв на посадах, ЛЮДИ повісили у першу чергу, після втечі асада на мацковію!!
22.02.2026 21:28 Відповісти
проїпали (с)
23.02.2026 09:48 Відповісти
бо кацапи напали
23.02.2026 21:26 Відповісти
В тому Кaстополі живуть трудяги - поліщуки.
Не думаю, що цей виродок невідомого роду - місцевий.
22.02.2026 20:20 Відповісти
Наркоша
22.02.2026 20:27 Відповісти
Диагноз "наркоша" абсолютно точный: типичный биомусор в спортягах... Очень похожа на уголовную урку-донбассню... Там каждая третья так выглядит...
22.02.2026 21:33 Відповісти
Людині треба було 60 тисяч гривень, Якщо б вона знала, що за інформацію в поліції їй дадуть 120 тисяч і ще й грамоту, стала б вона корячитися на ФСБ. Поліція під керівництвом цього тормоза міністра Клименка деградувала повністю.
23.02.2026 00:04 Відповісти
Эта тупая гопница сядет на пожизненное заключение из-за 1 тысячи 200 евро. Такие деньги она могла бы заработать в соседней Польше за один месяц работы на свиноферме...
23.02.2026 02:36 Відповісти
По хорошому, таких треба без суда і слідства по закону воєнного часу відразу в шлюзи скидувати...
22.02.2026 20:49 Відповісти
Окок за око!
А тепер, убивцю будуть ще і утримувати за гроші родичів убитих нею Українців!
22.02.2026 21:30 Відповісти
Мразота
22.02.2026 21:31 Відповісти
Де і як таких виконавців ворожі спецслужби знаходять і вербують?
Якщо глянути на фото підозрюваної зловмисниці, то виникає дивне відчуття фотомонтажу голови Зеленського (до 2022 року) і тулуба якогось підлітка.

22.02.2026 21:43 Відповісти
Дякую за фото, але схожа більше на родичку Савченко … Як би наказана було дійсно суворим , як страта, можливо зменшилось бажаючих заробляти на життях українців
22.02.2026 23:27 Відповісти
Аде поліція, яка повинна відслідковувати інформаційні потоки? Чому поліція не оголосить, що коли пропонують гроші за теракт, поліція заплатить вдвоє більше і гроші точно знайшлись би на цю справу? Цей тормоз Клименко не зміг докумекати цей варіант? Якби цій новоспеченій терористці в поліції заплатили за інформацію 120 тисяч гривень замість 60 тисяч , що їй запропонувало ФСБ, зрозуміло, що вона б вибрала 120 тисяч. І це не такі великі гроші.
22.02.2026 23:50 Відповісти
старий добрий баранограм
23.02.2026 09:46 Відповісти
100%!!!
22.02.2026 22:31 Відповісти
...https://t.me/pgo_gov_ua/35023 заявили в Офісі генерального прокурора"...
Ну тоді це точно правда.
22.02.2026 22:17 Відповісти
Эта мальчик или дефачка?
22.02.2026 22:43 Відповісти
Раділа тсаріца в ноч толі сина толі доч
22.02.2026 22:50 Відповісти
Эта? 😂
23.02.2026 15:37 Відповісти
Невже це все, щоб закрити телеграм. Це точно не коштує життя молодої дівчини.Нічого не коштує життя. Це нас привчають, що ми ресурс і т.д., а в цивілізованому світі зазвичай так.
22.02.2026 23:27 Відповісти
тому що чьтири рази ухиляння зе привів до влади негідників як він сам і тільки думає як іще побільше вкрасти . Слава ВСУ і Валерію Залужному!!!
23.02.2026 01:17 Відповісти
Наші спецслужби явно не розуміють, які повинні бути методи боротьби з цими місцевими терористами. Треба в камері сізо не публічно накинути шнур з кипятильника, задавить як жабу. Повісить на груди табличку - зрадник. А публічно заявить на всіх медіа, що якісь невідомі особи задушили зрадика. Викласти фото з табличкою. Таких пару історій, бажання підкладать вибухівку зникне.
23.02.2026 08:34 Відповісти
Ізраїль доволі жорстко поводиться із терористами, однією з основних метод є розшук по усьому світу виконавців та організаторів терактів з подальшою фізичною анігіляцією
аль-джазіра доволі часто демонструє кадри результатів таких страт
натомість к-сть терактів в Ізраїлі тіко зрістає, як і бажаючих їх здійснити...
наразі превенція терактів дає Ізраїлю більш вагомі результати
23.02.2026 09:45 Відповісти
Бо протидія тероризму - це зовсім не те, що кошмарити ветеранів війни на догоду мафії.
23.02.2026 10:16 Відповісти
Нажаль дуже багато хохлів-малоросів, яких рашисти можуть використати для терактів. У них так промиті мізки росТБ та вконтактами - однокласниками, що це тупі зомбі. Саме такі й голосують за усіх цих бойко-арахамій й тягнуть у владу всю проросійську погань.
23.02.2026 10:31 Відповісти
Такими нелюдськими методами зелена влада відволікає увагу українців від скандалів, які в останій час накрили ОП.
23.02.2026 11:37 Відповісти
Нужны антитеррорестические заходы. Убрать урны в самых людных местах,обязать всех собственников бизнесов поставить регистраторы с камерами как внутри так и снаружи помещений и желательно соединить их с украинскими интернет серверами на который должен быть прямойвыход СБУ. С помощью интернет- программ отсеживать подозрителное поведение граждан в таких местах и затем сначала охрана предприятия а потом если нужно СБУ-просматривают видео и реагирут. Невозможно заложить взрывчатку такой большой мощности чтобы это было заранее незаметно если-бы было видеонаблюдение. Очевидно что Парашка и далтше будет совершать терракты чтобы напугать мирное население
23.02.2026 12:22 Відповісти
Урни -це не вирішення, бо міста потонуть в смітті. Крім того знайдуть інший спозіб залишати вибухівку, наприклад, під днищем припаркованого автомобіля, тощо. . А от якщо наберуть декілька додаткових операторів для спостереження по відеокамерах, не розоряться на цьому.
23.02.2026 13:27 Відповісти
 
 