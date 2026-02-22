Теракт у Львові: 12 поранених у лікарнях, двоє у дуже важкому стані, - Садовий

12 людей постраждалих від теракту у Львові перебувають у лікарнях, двоє з них - у дуже важкому стані.

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий, інфломує Цензор.НЕТ.

"Хочу озвучити два факти, щоб закрити роти всім ботам і зупинити будь-які роздуми в цьому напрямку. Перше. Усі постраждалі - службовці, які прибули на виклик. Окрім одного підлітка, який живе поруч. Друге. Це не "бізнес-розбірки". Це ворожа спецоперація, мета якої - вбити якомога більше правоохоронців. Прошу СБУ врахувати думки всіх коментаторів. Якщо відкинути ботоферми, там є чимало цікавих акаунтів", - зазначив Садовий. 

Після теракту у Львові затримано кілька осіб

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко раніше доповів про деталі розслідування теракту у Львові.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у телеграм-каналі. 

\"Не все зараз можна говорити публічно. Затримані кілька осіб, і в рамках необхідної процесуальної роботи будуть з’ясовані всі факти. Згодом правоохоронці нададуть більше інформації суспільству. Дякую всім, хто допомагає захищати нашу державу, наших людей", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали у Львові: є загиблі та поранені правоохоронці, Садовий заявив про теракт.
  • За оновленою інформацією, загинула 23-річна поліцейська, поранені 24 людини, є важкі.
  • Згодом стало відомо, що затримано підозрювану в організації теракту у Львові.

Це ворожа спецоперація, мета якої - вбити якомога більше правоохоронців- мабуть в такому випадку теракти були б організовані біля відділень поліції і в години. коли в них якийсь наряд .чи то нарада....???х/зн.
До Зеленского в Украине не было терактов. Превратили страну в черт возьми что.
Садовому неодноразово наголошувалось, щоби прибрав з вулиць Львова всі ті масивні чавунні урни, що є потенційними бойовими оболонками вибухових пристроїв, які він всюди понаставив. Бо, як пам'ятається по публікаціях в ЗМІ, їх вже використовували у якості уражаючих елементів для вчинення терактів, як і у даному випадку.
Однак, зарозумілий голоів Львова усі ці перестороги проігнорував. І, як вбачається, і на цей раз також проігнорує.
Це менти, вони завжди все роблять по ідіотські і в порущення всіх інструкцій
не дивись порносайтів, пітух
А бачу у вас агресію і ненависть.Можете поділитись що вивело вас з рівноваги?Не тримайте в собі.
Ви напевно з тих,що хочуть видати бажане за дійсне?
ой ***
Вибухи у Дніпропетровську 2012 року це до Зеленського, чи ні? Чи для тебе до Зеленського - це до його народження. А все що трапилось після його народження - це його вина?))
Ну вот снова рыги. Короче, говно какое-то.
У 2012 році Зеленський з великою пошаною і за жирні гроші виступав в Сауні перед донецьким бандюком Януковичем і москальським алкоголіком окупантом Мєдвєдєвим.
Янукович, Мєдвєдєв, Зеленський - одна банда - ціль якої - знищити чим більше Українців.
В 2015 в лютому на палаці спорту був теракт. Організатори Двоніков , Башликов та Тетюцький , які у 19 році пішли на обмін. Всі троє були Харківʼянами
2017 р. Вибух у Києві біля телеканалу «Еспресо», в результаті якого поранення отримали депутат Верховної Ради від Радикальної партії Ігор Мосійчук і політолог Віталій Бала, кваліфікували як теракт.
2017 р. Теракт у Києві: загинув полковник української розвідки Максим Шаповал.
2017 р. Підрив автомобіля в центрі Києва з бійцем АТО Махаурі, жінкою та дитиною.
Вам ще потрібні за 2018 та 2019р.?......
Мужиля завалили Альфою без суду, Сашка Білого тєж.
Особа із кликухою з москальського пропагандонского серіалу - ФСБшная консерва. Звичайний карний злочинець. Спокійно собі сиддів рівно на дупі у часи овоча, коли Ураїна була "прохідним двором" для москальских спецслужб.
Виліз після Майдану збирати данину з фермерів. Завалював обвішаний зброєю і "просив" допомогу.
Тай Монастирському в гелікоптер щось підставили,Фаріон вбили зовсім другі люди,а цей тіп що там кратився для відводу очей.
