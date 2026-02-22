Теракт у Львові: 12 поранених у лікарнях, двоє у дуже важкому стані, - Садовий

12 людей постраждалих від теракту у Львові перебувають у лікарнях, двоє з них - у дуже важкому стані.

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий, інфломує Цензор.НЕТ.

Теракт у Львові

"Хочу озвучити два факти, щоб закрити роти всім ботам і зупинити будь-які роздуми в цьому напрямку. Перше. Усі постраждалі - службовці, які прибули на виклик. Окрім одного підлітка, який живе поруч. Друге. Це не "бізнес-розбірки". Це ворожа спецоперація, мета якої - вбити якомога більше правоохоронців. Прошу СБУ врахувати думки всіх коментаторів. Якщо відкинути ботоферми, там є чимало цікавих акаунтів", - зазначив Садовий.

Після теракту у Львові затримано кілька осіб

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко раніше доповів про деталі розслідування теракту у Львові.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у телеграм-каналі.

\"Не все зараз можна говорити публічно. Затримані кілька осіб, і в рамках необхідної процесуальної роботи будуть з’ясовані всі факти. Згодом правоохоронці нададуть більше інформації суспільству. Дякую всім, хто допомагає захищати нашу державу, наших людей", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали у Львові: є загиблі та поранені правоохоронці, Садовий заявив про теракт.

За оновленою інформацією, загинула 23-річна поліцейська, поранені 24 людини, є важкі.

Згодом стало відомо, що затримано підозрювану в організації теракту у Львові.

