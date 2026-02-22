Теракт у Львові: 12 поранених у лікарнях, двоє у дуже важкому стані, - Садовий
12 людей постраждалих від теракту у Львові перебувають у лікарнях, двоє з них - у дуже важкому стані.
Про це повідомив міський голова Андрій Садовий, інфломує Цензор.НЕТ.
Теракт у Львові
"Хочу озвучити два факти, щоб закрити роти всім ботам і зупинити будь-які роздуми в цьому напрямку. Перше. Усі постраждалі - службовці, які прибули на виклик. Окрім одного підлітка, який живе поруч. Друге. Це не "бізнес-розбірки". Це ворожа спецоперація, мета якої - вбити якомога більше правоохоронців. Прошу СБУ врахувати думки всіх коментаторів. Якщо відкинути ботоферми, там є чимало цікавих акаунтів", - зазначив Садовий.
Після теракту у Львові затримано кілька осіб
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко раніше доповів про деталі розслідування теракту у Львові.
Про це президент Володимир Зеленський повідомив у телеграм-каналі.
\"Не все зараз можна говорити публічно. Затримані кілька осіб, і в рамках необхідної процесуальної роботи будуть з’ясовані всі факти. Згодом правоохоронці нададуть більше інформації суспільству. Дякую всім, хто допомагає захищати нашу державу, наших людей", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
2017 р. Теракт у Києві: загинув полковник української розвідки Максим Шаповал.
2017 р. Підрив автомобіля в центрі Києва з бійцем АТО Махаурі, жінкою та дитиною.
Вам ще потрібні за 2018 та 2019р.?......
Однак, зарозумілий голоів Львова усі ці перестороги проігнорував. І, як вбачається, і на цей раз також проігнорує.