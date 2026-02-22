Теракт во Львове: 12 раненых - в больницах, двое - в очень тяжелом состоянии, - Садовый
12 человек, пострадавших от теракта во Львове, находятся в больницах, двое из них - в очень тяжелом состоянии.
Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.
Теракт во Львове
"Хочу озвучить два факта, чтобы закрыть рты всем ботам и остановить любые размышления в этом направлении. Первое. Все пострадавшие - служащие, прибывшие на вызов. Кроме одного подростка, который живет рядом. Второе. Это - не "бизнес-разборки". Это вражеская спецоперация, цель которой - убить как можно больше правоохранителей. Прошу СБУ учесть мнения всех комментаторов. Если отбросить ботофермы, там есть немало интересных аккаунтов", - отметил Садовый.
После теракта во Львове задержаны несколько человек
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко ранее сообщил о деталях расследования теракта во Львове.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале.
"Не все сейчас можно говорить публично. Задержаны несколько человек, и в рамках необходимой процессуальной работы будут выяснены все факты. Впоследствии правоохранители предоставят больше информации обществу. Спасибо всем, кто помогает защищать наше государство, наших людей", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что взрывы прогремели во Львове: есть погибшие и раненые правоохранители, Садовый заявил о теракте.
- По обновленной информации, погибла 23-летняя полицейская, ранены 24 человека, есть тяжелораненые.
- Впоследствии стало известно, что задержана подозреваемая в организации теракта во Львове.
Янукович, Мєдвєдєв, Зеленський - одна банда - ціль якої - знищити чим більше Українців.
2017 р. Теракт у Києві: загинув полковник української розвідки Максим Шаповал.
2017 р. Підрив автомобіля в центрі Києва з бійцем АТО Махаурі, жінкою та дитиною.
Вам ще потрібні за 2018 та 2019р.?......
Однак, зарозумілий голоів Львова усі ці перестороги проігнорував. І, як вбачається, і на цей раз також проігнорує.