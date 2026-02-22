РУС
Новости Теракты в Украине
2 931 21

Теракт во Львове: 12 раненых - в больницах, двое - в очень тяжелом состоянии, - Садовый

Теракт во Львове

12 человек, пострадавших от теракта во Львове, находятся в больницах, двое из них - в очень тяжелом состоянии.

Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.

Теракт во Львове

"Хочу озвучить два факта, чтобы закрыть рты всем ботам и остановить любые размышления в этом направлении. Первое. Все пострадавшие - служащие, прибывшие на вызов. Кроме одного подростка, который живет рядом. Второе. Это - не "бизнес-разборки". Это вражеская спецоперация, цель которой - убить как можно больше правоохранителей. Прошу СБУ учесть мнения всех комментаторов. Если отбросить ботофермы, там есть немало интересных аккаунтов", - отметил Садовый. 

После теракта во Львове задержаны несколько человек

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко ранее сообщил о деталях расследования теракта во Львове.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале. 

"Не все сейчас можно говорить публично. Задержаны несколько человек, и в рамках необходимой процессуальной работы будут выяснены все факты. Впоследствии правоохранители предоставят больше информации обществу. Спасибо всем, кто помогает защищать наше государство, наших людей", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что взрывы прогремели во Львове: есть погибшие и раненые правоохранители, Садовый заявил о теракте.
  • По обновленной информации, погибла 23-летняя полицейская, ранены 24 человека, есть тяжелораненые.
  • Впоследствии стало известно, что задержана подозреваемая в организации теракта во Львове.

Автор: 

взрыв (1347) Львов (369) Садовый Андрей (73) теракт (257) Львовская область (477) Львовский район (172)
Топ комментарии
+7
Це ворожа спецоперація, мета якої - вбити якомога більше правоохоронців- мабуть в такому випадку теракти були б організовані біля відділень поліції і в години. коли в них якийсь наряд .чи то нарада....???х/зн.
показать весь комментарий
22.02.2026 19:38 Ответить
+4
До Зеленского в Украине не было терактов. Превратили страну в черт возьми что.
показать весь комментарий
22.02.2026 19:36 Ответить
+2
О, іноземні експерти вже тут як тут. Але чомусь у Львів показати як треба виїжджати на теракт не поспішають. А без них справа точно не зрушить.
показать весь комментарий
22.02.2026 19:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Це менти, вони завжди все роблять по ідіотські і в порущення всіх інструкцій
показать весь комментарий
22.02.2026 20:20 Ответить
не дивись порносайтів, пітух
показать весь комментарий
22.02.2026 19:47 Ответить
А бачу у вас агресію і ненависть.Можете поділитись що вивело вас з рівноваги?Не тримайте в собі.
показать весь комментарий
22.02.2026 20:15 Ответить
Ви напевно з тих,що хочуть видати бажане за дійсне?
показать весь комментарий
22.02.2026 20:17 Ответить
О, іноземні експерти вже тут як тут. Але чомусь у Львів показати як треба виїжджати на теракт не поспішають. А без них справа точно не зрушить.
показать весь комментарий
22.02.2026 19:32 Ответить
До Зеленского в Украине не было терактов. Превратили страну в черт возьми что.
показать весь комментарий
22.02.2026 19:36 Ответить
ой ***
показать весь комментарий
22.02.2026 19:45 Ответить
Вибухи у Дніпропетровську 2012 року це до Зеленського, чи ні? Чи для тебе до Зеленського - це до його народження. А все що трапилось після його народження - це його вина?))
показать весь комментарий
22.02.2026 19:46 Ответить
Ну вот снова рыги. Короче, говно какое-то.
показать весь комментарий
22.02.2026 19:46 Ответить
У 2012 році Зеленський з великою пошаною і за жирні гроші виступав в Сауні перед донецьким бандюком Януковичем і москальським алкоголіком окупантом Мєдвєдєвим.
Янукович, Мєдвєдєв, Зеленський - одна банда - ціль якої - знищити чим більше Українців.
показать весь комментарий
22.02.2026 20:38 Ответить
В 2015 в лютому на палаці спорту був теракт. Організатори Двоніков , Башликов та Тетюцький , які у 19 році пішли на обмін. Всі троє були Харківʼянами
показать весь комментарий
22.02.2026 19:54 Ответить
2017 р. Вибух у Києві біля телеканалу «Еспресо», в результаті якого поранення отримали депутат Верховної Ради від Радикальної партії Ігор Мосійчук і політолог Віталій Бала, кваліфікували як теракт.
2017 р. Теракт у Києві: загинув полковник української розвідки Максим Шаповал.
2017 р. Підрив автомобіля в центрі Києва з бійцем АТО Махаурі, жінкою та дитиною.
Вам ще потрібні за 2018 та 2019р.?......
показать весь комментарий
22.02.2026 20:09 Ответить
Це ворожа спецоперація, мета якої - вбити якомога більше правоохоронців- мабуть в такому випадку теракти були б організовані біля відділень поліції і в години. коли в них якийсь наряд .чи то нарада....???х/зн.
показать весь комментарий
22.02.2026 19:38 Ответить
Садовому неодноразово наголошувалось, щоби прибрав з вулиць Львова всі ті масивні чавунні урни, що є потенційними бойовими оболонками вибухових пристроїв, які він всюди понаставив. Бо, як пам'ятається по публікаціях в ЗМІ, їх вже використовували у якості уражаючих елементів для вчинення терактів, як і у даному випадку.
Однак, зарозумілий голоів Львова усі ці перестороги проігнорував. І, як вбачається, і на цей раз також проігнорує.
показать весь комментарий
22.02.2026 19:42 Ответить
Мужиля завалили Альфою без суду, Сашка Білого тєж.
показать весь комментарий
22.02.2026 20:03 Ответить
Особа із кликухою з москальського пропагандонского серіалу - ФСБшная консерва. Звичайний карний злочинець. Спокійно собі сиддів рівно на дупі у часи овоча, коли Ураїна була "прохідним двором" для москальских спецслужб.
показать весь комментарий
22.02.2026 20:41 Ответить
Виліз після Майдану збирати данину з фермерів. Завалював обвішаний зброєю і "просив" допомогу.
показать весь комментарий
22.02.2026 23:58 Ответить
Тай Монастирському в гелікоптер щось підставили,Фаріон вбили зовсім другі люди,а цей тіп що там кратився для відводу очей.
показать весь комментарий
22.02.2026 20:18 Ответить
 
 