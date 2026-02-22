Теракт во Львове: 12 раненых - в больницах, двое - в очень тяжелом состоянии, - Садовый

12 человек, пострадавших от теракта во Львове, находятся в больницах, двое из них - в очень тяжелом состоянии.

Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.

Теракт во Львове

"Хочу озвучить два факта, чтобы закрыть рты всем ботам и остановить любые размышления в этом направлении. Первое. Все пострадавшие - служащие, прибывшие на вызов. Кроме одного подростка, который живет рядом. Второе. Это - не "бизнес-разборки". Это вражеская спецоперация, цель которой - убить как можно больше правоохранителей. Прошу СБУ учесть мнения всех комментаторов. Если отбросить ботофермы, там есть немало интересных аккаунтов", - отметил Садовый.

После теракта во Львове задержаны несколько человек

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко ранее сообщил о деталях расследования теракта во Львове.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале.

"Не все сейчас можно говорить публично. Задержаны несколько человек, и в рамках необходимой процессуальной работы будут выяснены все факты. Впоследствии правоохранители предоставят больше информации обществу. Спасибо всем, кто помогает защищать наше государство, наших людей", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что взрывы прогремели во Львове: есть погибшие и раненые правоохранители, Садовый заявил о теракте.

По обновленной информации, погибла 23-летняя полицейская, ранены 24 человека, есть тяжелораненые.

Впоследствии стало известно, что задержана подозреваемая в организации теракта во Львове.

