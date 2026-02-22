РУС
6 217 71

После теракта во Львове задержаны несколько человек, - Зеленский

теракт во Львове

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о деталях расследования теракта во Львове.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Какие детали рассказал Зеленский?

"Не все сейчас можно говорить публично. Задержаны несколько человек, и в рамках необходимой процессуальной работы будут выяснены все факты. Впоследствии правоохранители предоставят больше информации обществу. Спасибо всем, кто помогает защищать наше государство, наших людей", - говорится в сообщении.

Читайте также: Есть все основания считать, что теракт во Львове выполнен по заказу России, - Клименко. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что взрывы прогремели во Львове: есть погибшие и раненые правоохранители, Садовый заявил о теракте.
  • По обновленной информации, погибла 23-летняя полицейская, ранены 24 человека, некоторые в тяжелом состоянии.
  • Впоследствии стало известно, что задержана подозреваемая в организации теракта во Львове.

Читайте также: Навсегда 23: полицейская Виктория Шпилька погибла в результате теракта во Львове. ФОТОрепортаж

Автор: 

+15
Я лише в одному впевнений, що саме зеленїй швалі потрібен цей двіж.
22.02.2026 13:52 Ответить
+12
У Львові досить і своїх рідних москалів.Нащадків "освободітєлей" які ще в п"ятидесятих роках розселились у Львові,займаючи центрові квартири.Потім була черга військових відставників,яких селили у Львові при виході на пенсію.Селились цілими сім"ями...Більша частина тих нащадків спилась та збомжувалась,москалі є москалі,але певний відсоток асимілювався,розмовляє на чистім галицьким акценті і приймає активну участь в громадському та бізнесовому житті міста.І там є затяті адепти "рускава міра"...
22.02.2026 13:59 Ответить
+7
А вони і не виїжджали нікуди. Їх в Україні ще дуже багато. Цих падлюк було завезено ще з совєцьких часів, вони тут прижились та дали потомство. На жаль ці тварини швидко плодяться.
22.02.2026 14:08 Ответить
Як москалі могли добратися до Львова попри, те що кордони закриті.
22.02.2026 13:35 Ответить
інфільтрувалися.
22.02.2026 13:37 Ответить
А ви впевнені, що серед затриманих є москалі?
22.02.2026 13:47 Ответить
Я лише в одному впевнений, що саме зеленїй швалі потрібен цей двіж.
22.02.2026 13:52 Ответить
А я впевнений що варто запросити і допитати Марк Крам #550922.
Думаю що воно дуже багато може розповісти)))
22.02.2026 14:00 Ответить
Пітор зелений а за кордоном сидить, цікавий поц. Поки ваш ваван буде при владі в Україні це закрита зона для більшості втікачів, які зараз за кордоном.
22.02.2026 14:05 Ответить
а хто твій ≪ваван≫ ?
22.02.2026 14:15 Ответить
Хто такий Вован? Голобородько. Не чули?
22.02.2026 14:26 Ответить
я ж не у вас запитував .
22.02.2026 14:29 Ответить
порношут , який возомнив з себє полководця, не служивжи ні дня , 4* ний ухилянт ні ухом ні рилом в військовій справі
22.02.2026 14:30 Ответить
ого який потужний наїзд від того у якого теж не прапорець України))
Я розумію що ти зляякалося.
Але ти трішки прорахувалося, я під цим прапорцем з весни 2017 року.
Тому точно не міг голосувати за Зеленського.
А ще я маю УБД, бо трішки таки повоював, 30 перших місяців невійноньки.
А у тебе чмо є УБД?
22.02.2026 18:26 Ответить
Теье, не повинно іпати, що в мене є. Дурень дивись що в тебе є.
22.02.2026 18:31 Ответить
а чому ти так завизжало чмот таким виском?
Напиши вже що тебе мамця на війноньку не пустила)))
22.02.2026 19:04 Ответить
Визжить те чмо, яке нападає і безпідставно когось звинувачує. Вояка всраний з 2017 року проходь мовчечки.
22.02.2026 19:15 Ответить
Ого наскільки потужно твою дупцю підірвало сцикунчику який за 12 років не знайшов причини здобути УБД.
22.02.2026 21:23 Ответить
ти походу також шваль, цей двіж потрібний лише москалям, замутили теракт, людина загинула, купу поранених, а тобі все зелені вижаються...
22.02.2026 14:03 Ответить
Вавсьйомвінаватзєлє-є-є-є-нскій!!!
22.02.2026 14:08 Ответить
так зеленський охороняє зрадників -злочинців 🙃Виявляеться , що СБУ охороняє ваньку Баканова-зрадника , який був звільнен, за держ зраду вжє4 р за рахунки платників податків , а Андрію Парубію було відмовлено , попри погрози
22.02.2026 14:34 Ответить
Першим верещить в натовпі :-"тримай злодія" саме злодюжка.
22.02.2026 14:39 Ответить
Довбойоб, кому потрібна твоя "впевненість"?
22.02.2026 14:26 Ответить
Якщо ми на такій дружнїй хвилі, то тоді - йди нагуй пітор.
22.02.2026 14:27 Ответить
«По їхніх плодах ви пізнаєте їх» - це біблійний вислів з Євангелія від Матвія (7:16), який означає, що
справжню сутність людини, її наміри та характер слід оцінювати не за словами, а за конкретними вчинками, результатами діяльності та наслідками її дій...ХТО У СВІТІ НА ПРОТЯЗІ СОТЕНЬ РОКІВ ЗАЙМАЄТЬСЯ ТЕРАКТАМИ, ВБИВСТВОМ .ОКУПАЦІЄЮ ,КРОВОПРОЛИТТЯМ...???https://www.bible.com/uk/bible/186/MAT.7.16.UBIO
22.02.2026 14:11 Ответить
У Львові досить і своїх рідних москалів.Нащадків "освободітєлей" які ще в п"ятидесятих роках розселились у Львові,займаючи центрові квартири.Потім була черга військових відставників,яких селили у Львові при виході на пенсію.Селились цілими сім"ями...Більша частина тих нащадків спилась та збомжувалась,москалі є москалі,але певний відсоток асимілювався,розмовляє на чистім галицьким акценті і приймає активну участь в громадському та бізнесовому житті міста.І там є затяті адепти "рускава міра"...
22.02.2026 13:59 Ответить
Ця заарештована особа виглядом ****** на прєдставітєля денеер.
22.02.2026 14:02 Ответить
Ви теж не кращий - повелись на провокацію
22.02.2026 15:50 Ответить
наприклад -сімейка Галущенко
22.02.2026 14:36 Ответить
Для довідки:
-Третина житлового фонду у Львові за радянських часів складалась із КЕЧ (Квартирно-експлуатаційних частин). Основне їх розташтування по вул. Стрийській, Науковій та Володимира Великого (був. Артема).
Ще один район компактного поселення військових, в основному відставників, розташован в районі вулиці Дністерської. На відміну від Стрийської, де проживають більш молодші (за віком) військові, на Дністерській живє старше покоління офіцерів Радянської Армії, які ностальгують за СРСР. Багато з них вперто не бажають переходити на державну мову. Особливо це стосується побутового рівня.
Нещодавно я віз одного полковника у відставці разом з дружиною на вокзал і ця стара маразматичка з гордістю заявила, що 60 років проживання у Львові вона "розговаривает только на русском языке и переходить на бандеровский язык не собирается".
Також у Львові жило багато генералів у відставці, які жили по вул. Івана Франка напроти Стрийського парку. Тут вони мешкали у віллах, збудованних за австрійсько-польскі часи для заможних львівян, здебільшого польського походження. Що сталося з власниками цих будинків, догадайтеся самі.
Там же, на вул Франка, напроти ********* Музея І.Франка, було службове житло Командувача Прикарпатським Військовим округом.
22.02.2026 23:22 Ответить
А вони і не виїжджали нікуди. Їх в Україні ще дуже багато. Цих падлюк було завезено ще з совєцьких часів, вони тут прижились та дали потомство. На жаль ці тварини швидко плодяться.
22.02.2026 14:08 Ответить
Агенти ОП, на кшалт єрмака, татарова, петрова, івановаа! боневтік зібрав всіх зрадників, диверсантів, терористів, крадіїв, хабарників під своїм крилом! 🤬
22.02.2026 14:18 Ответить
Через телеграм. В країні Голобородько виростив ціле покоління ''каких разніц'' і їх легко вербує ворог.
Відшукайте в інтернеті звичайне бабисько із Шахтарського, що на Дніпропетровщині. В цьому відео вона звинувачує Україну і Майдан, в не пуйло. Поруч немає вулиці,та вона плаче і плюється отрутою прораганди на Україну.
22.02.2026 14:24 Ответить
Що, вообще ніяк не можно цьому завадити? Людина сидит на контакті, купила кастрюлі та селітру, зробила детонатор, замінувала машини в центрі... Чому здається, сама багата спецслужба в Україні щось не договорює.
22.02.2026 13:38 Ответить
а тут ще кілька осіб, т.е. терористична ячейка....
22.02.2026 13:46 Ответить
Рашка стала на шлях терактів.І нам потрібно до цього готуватись,використовуючи досвід інших країн,зокрема Ізраєлю.При найменшій підозрі дзвонити в поліцію,не залишати без уваги залишені сумки,клунки тощо,але найголовніше - жорстоко карати терористів.Якось дуже гарно виглядають на суді оті всі зрадники та терористи - веселі,відкормлені та наглі...
22.02.2026 13:49 Ответить
А ще страчувати цих підАрів публічно треба.
22.02.2026 14:11 Ответить
Це дієво і ефективно. Але якийсь пітор захоче тебе, любого, правильного, стратити. Як будеш верещати?
22.02.2026 14:23 Ответить
Ці підАри як щури. Може й захоче, але на щастя нормальних людей набагато більше ніж підАрів.
22.02.2026 14:38 Ответить
Ізраїлю? В нас все керівництво з тих меншин. І що вони нам дали? Голобородька', шефірів, міндичів, цукерманів, єрмаків, штурмів та інших. Вони навчили обкрадати українців і при шухері втікати до Ізраїлю.
22.02.2026 14:31 Ответить
Рашисти стояли на цьому шляху все своє існування , теракт з білоруським журналістом Шереметом , теракти з розвідниками , …………
22.02.2026 14:40 Ответить
Як завжди "взяв на особистий контроль" - справа піде по великому колу.... По дуже великому!
22.02.2026 13:58 Ответить
може і теракт відбувся під його контролем
зараз ні в чому не можна бути впевненим
22.02.2026 14:09 Ответить
На методи ***** натякаєш?
22.02.2026 14:12 Ответить
Заблудівшийся кацап, чи просто *********** ботяра?
22.02.2026 15:50 Ответить
А, як тут без ішака. Воно ж "рулить" і напевно дало "доручення", бо не знають що робити.
22.02.2026 14:01 Ответить
https://t.me/voynareal/131607 ⚡️ Момент закладання вибухівки перед терактом у Львові - за вказівкою так званого "куратора" спецслужб рф, підрив здійснила 33-річна мешканка Рівненської області.
22.02.2026 14:01 Ответить
банально в мусорну урну
22.02.2026 14:09 Ответить
Ти і тут успів насрати, ботяра ***********?
22.02.2026 15:56 Ответить
цікаво як Зебіл зі своїми коментами ще не впрягся у розслідування стрілянини на Черкащині ?
тоді опозорився тільки Клименко
22.02.2026 14:08 Ответить
Коли будуть затримані міндіч і шугармен, члєнограй?
22.02.2026 14:11 Ответить
О, знову Найвеличніший Лідор Всесвіту коментує про затримання злочинців? Я не забув, коли вони разом із собаковим проводили брифінг по затриманню Ріфа. Все хоче кудись влізти і пропіарились.
22.02.2026 14:18 Ответить
от тільки , про своїх підручних , 5-6 потужних менеджерів -подельніків : ермака алі-бабу , чеге -вару -чернишова , Сігізмунда-галущенко , шурму , міндіча , цукермана,………. кириленко, трухіна, тимошенко кирилку , мовчить , як риба об лід
22.02.2026 14:45 Ответить
что со снегом в Киеве и туалетами на вокзалах?
22.02.2026 14:25 Ответить
ти шо всрався ?
22.02.2026 14:30 Ответить
ты зеленский? я тебя не спрашивал кто всрался где, это зеленгский доповість
22.02.2026 14:38 Ответить
10 грн шоб покакать
22.02.2026 14:31 Ответить
Санич, дай гороскоп на завтра. І привіт Ванюшє Баканову😁
22.02.2026 14:31 Ответить
Не запобігли цьому теракту, зате типу «зуміли» вберегти «національне надбання на кшалт гордона та золкіна!
22.02.2026 15:29 Ответить
 
 