После теракта во Львове задержаны несколько человек, - Зеленский
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о деталях расследования теракта во Львове.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Какие детали рассказал Зеленский?
"Не все сейчас можно говорить публично. Задержаны несколько человек, и в рамках необходимой процессуальной работы будут выяснены все факты. Впоследствии правоохранители предоставят больше информации обществу. Спасибо всем, кто помогает защищать наше государство, наших людей", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что взрывы прогремели во Львове: есть погибшие и раненые правоохранители, Садовый заявил о теракте.
- По обновленной информации, погибла 23-летняя полицейская, ранены 24 человека, некоторые в тяжелом состоянии.
- Впоследствии стало известно, что задержана подозреваемая в организации теракта во Львове.
Думаю що воно дуже багато може розповісти)))
Я розумію що ти зляякалося.
Але ти трішки прорахувалося, я під цим прапорцем з весни 2017 року.
Тому точно не міг голосувати за Зеленського.
А ще я маю УБД, бо трішки таки повоював, 30 перших місяців невійноньки.
А у тебе чмо є УБД?
Напиши вже що тебе мамця на війноньку не пустила)))
справжню сутність людини, її наміри та характер слід оцінювати не за словами, а за конкретними вчинками, результатами діяльності та наслідками її дій...ХТО У СВІТІ НА ПРОТЯЗІ СОТЕНЬ РОКІВ ЗАЙМАЄТЬСЯ ТЕРАКТАМИ, ВБИВСТВОМ .ОКУПАЦІЄЮ ,КРОВОПРОЛИТТЯМ...???https://www.bible.com/uk/bible/186/MAT.7.16.UBIO
-Третина житлового фонду у Львові за радянських часів складалась із КЕЧ (Квартирно-експлуатаційних частин). Основне їх розташтування по вул. Стрийській, Науковій та Володимира Великого (був. Артема).
Ще один район компактного поселення військових, в основному відставників, розташован в районі вулиці Дністерської. На відміну від Стрийської, де проживають більш молодші (за віком) військові, на Дністерській живє старше покоління офіцерів Радянської Армії, які ностальгують за СРСР. Багато з них вперто не бажають переходити на державну мову. Особливо це стосується побутового рівня.
Нещодавно я віз одного полковника у відставці разом з дружиною на вокзал і ця стара маразматичка з гордістю заявила, що 60 років проживання у Львові вона "розговаривает только на русском языке и переходить на бандеровский язык не собирается".
Також у Львові жило багато генералів у відставці, які жили по вул. Івана Франка напроти Стрийського парку. Тут вони мешкали у віллах, збудованних за австрійсько-польскі часи для заможних львівян, здебільшого польського походження. Що сталося з власниками цих будинків, догадайтеся самі.
Там же, на вул Франка, напроти ********* Музея І.Франка, було службове житло Командувача Прикарпатським Військовим округом.
Відшукайте в інтернеті звичайне бабисько із Шахтарського, що на Дніпропетровщині. В цьому відео вона звинувачує Україну і Майдан, в не пуйло. Поруч немає вулиці,та вона плаче і плюється отрутою прораганди на Україну.
зараз ні в чому не можна бути впевненим
тоді опозорився тільки Клименко