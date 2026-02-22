После теракта во Львове задержаны несколько человек, - Зеленский

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о деталях расследования теракта во Львове.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Какие детали рассказал Зеленский?

"Не все сейчас можно говорить публично. Задержаны несколько человек, и в рамках необходимой процессуальной работы будут выяснены все факты. Впоследствии правоохранители предоставят больше информации обществу. Спасибо всем, кто помогает защищать наше государство, наших людей", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что взрывы прогремели во Львове: есть погибшие и раненые правоохранители, Садовый заявил о теракте.

По обновленной информации, погибла 23-летняя полицейская, ранены 24 человека, некоторые в тяжелом состоянии.

Впоследствии стало известно, что задержана подозреваемая в организации теракта во Львове.

