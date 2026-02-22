Після теракту у Львові затримано кілька осіб, - Зеленський

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів про деталі розслідування теракту у Львові.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Які деталі розповів Зеленський?

"Не все зараз можна говорити публічно. Затримані кілька осіб, і в рамках необхідної процесуальної роботи будуть з’ясовані всі факти. Згодом правоохоронці нададуть більше інформації суспільству. Дякую всім, хто допомагає захищати нашу державу, наших людей", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали у Львові: є загиблі та поранені правоохоронці, Садовий заявив про теракт.

За оновленою інформацією, загинула 23-річна поліцейська, поранені 24 людини, є важкі.

Згодом стало відомо, що затримано підозрювану в організації теракту у Львові.

