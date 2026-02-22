РУС
4 099 44

Есть все основания полагать, что теракт во Львове выполнен по заказу России, - Клименко. ФОТОрепортаж

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко срочно прибыл во Львов после получения трагической вести о теракте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций Нацполиции.

Есть ли российский след?

"Есть все основания считать, что преступление совершено по заказу России. Не впервые враг целенаправленно создает смертельные ловушки для украинских правоохранителей. И использует при этом завербованных наших граждан", - говорится в сообщении.

Клименко заслушал первые результаты расследования. Видео с камер наблюдения позволили быстро отработать маршрут движения подрывницы и зафиксировать сам момент закладки взрывного устройства.

Читайте также: Навсегда 23: полицейская Виктория Шпилька погибла в результате теракта во Львове. ФОТОрепортаж

Уже в очередной раз системы видеомониторинга доказывают свою эффективность при расследовании преступлений.

Задержание подрывницы

"Задержать вероятную подрывницу удалось через 10 часов после взрыва", - добавил министр.

Также Клименко навестил в больнице раненых полицейских и нацгвардейцев. Они быстро приехали на помощь после первого взрыва и стали следующими жертвами теракта.

Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь. 

Совместная работа правоохранителей над раскрытием преступления продолжается.

Что предшествовало?

Автор: 

+6
Якійсь гамадрил
22.02.2026 13:58 Ответить
+6
На Гадю трохи схожа...
22.02.2026 14:15 Ответить
+5
У Львові був "Пентагон" - штаб Прикарпатського військового округу, найпотужнішого округу у СССР. Скільки у Львів законсервованої агентури? Прийнято вважати що Львів найпатріотичніше місто України... Не той є Львів насправді.
22.02.2026 13:26 Ответить
Кляті москалі!
22.02.2026 13:18 Ответить
Клименко «забув» доповісти Українцям, про затримання учасників замовного убивства з керівництва МВС і НацПолу в Черкаській області м, Корсуня, що дали команлхду убивати Захисника України, Сергія Русінова!! Сценарій убивства мусорами Ветерана війни точно, як і убивство Сашка Білого! Теж носилися-гадили мусора з наркотою-зброєю, щоб себе відбілити!!
А Клименко і Виговський, щось дико петляють, як і генпрокурор щодо кабміндічів!?!?!?
Мо, чекають на зустрічі з Захисниками Украни, як ригоАНАЛЬНІ у 2013-14 роках беркутня з мусорами???? А потім, усі поховалися по підвалах…
22.02.2026 15:02 Ответить
Правоохоронців на фронт у повному складі, вони в тилу безпорадні та безглузді як і їх міністр
22.02.2026 15:33 Ответить
Та ладно, зараз нам тут розкажуть, що всьо нє так однозначно, рано русню обвінять, сначала надо найті заказчіков срєді своіх.
22.02.2026 13:21 Ответить
Якщо взяли двох з шести,то мали би бути якісь зізнання,докази,а не лише є підстави.
А по тому пацану по вбивству Фаріон,чи є достатні докази,а чи лише далі підстави?
А прес-конференції...
22.02.2026 13:22 Ответить
Ні, блін, Порошенко замовив. Або спецслужби Малих Зондських островів.
22.02.2026 13:22 Ответить
А як тобі така версія - про замовників з зеленої банди?
22.02.2026 13:40 Ответить
Дуже малоймовірно. Я швидше повірю у зелений слід у справі Фаріон. Легше і безпечніше скоїти замах на якусь публічну особу. Це ьбільш безпечно для виконання, а ефект той самий.
22.02.2026 14:16 Ответить
За оновленою інформацією, загинула 23-річна поліцейська, поранені 24 людини, є дуже важкі поранені. Джерело: https://censor.net/ua/p3601817
У сім'ї важка втрата, горе, трагедія, у інших боротьба за життя, а ви тут єхидно посміхаєтеся, як то по-кацапськи .....
22.02.2026 20:22 Ответить
Це з чого я насміхаюся? Можете привести цитату, де я насміхаюся із жертв теракту? Чи у вас погано з українською мовою? Ви мене справді розізлили.
показать весь комментарий
22.02.2026 22:20 Ответить
У Львові був "Пентагон" - штаб Прикарпатського військового округу, найпотужнішого округу у СССР. Скільки у Львів законсервованої агентури? Прийнято вважати що Львів найпатріотичніше місто України... Не той є Львів насправді.
22.02.2026 13:26 Ответить
так це було в 90-х, потім штаб Західного ОК! Чи не в курсі...?
22.02.2026 13:30 Ответить
Нікалай, заспокойся. Твоя параноя не заразна поза ×уйлостаном.
22.02.2026 13:39 Ответить
Але то ХУЦПА.
Є суттєві розбіжності в менталитеті оегіонів але кількість зрадників завжди середньостатистична в цілому..
22.02.2026 15:12 Ответить
22.02.2026 13:26 Ответить
А це москаль чи москалька, так добре зроблений грим.
22.02.2026 13:32 Ответить
Чимось на нашого Буншу голобородьку схожа...
22.02.2026 13:33 Ответить
Якійсь гамадрил
22.02.2026 13:58 Ответить
На Гадю трохи схожа...
22.02.2026 14:15 Ответить
яущо добавити "патла на макітру" , то на родичку "безмозгої " тьфу ти плять "безкутної" з ВЗРади буде подібна....
22.02.2026 14:36 Ответить
То не москалі то наша самбірчанка .
22.02.2026 13:28 Ответить
стара самбірчанка чи нова, калинівська?
22.02.2026 13:31 Ответить
А цього я не знаю
22.02.2026 13:34 Ответить
Є Самбір!
Є Старий Самбір!
Є місто-супутник поряд, Калинів, був....раніше...
А тепер там Новий Калинів...
22.02.2026 13:44 Ответить
Чи ти москаль?
22.02.2026 13:51 Ответить
А ти нев'їбенний патріот що всіх записує в москалі .
22.02.2026 14:13 Ответить
Вгадав - даю перепустки "москаль - не москаль"
22.02.2026 14:17 Ответить
https://t.me/smolii_ukraine/138436 Андрій Смолій:

Виконавиця теракту у Львові сама виготовила вибухівку під керівництвом онлайн-кураторів фсб - затримана у Самборі під час спроби втечі за межі області - https://t.me/VGlagola/14510 пише журналіст Віталій Глагола

За його інформацією, жінку затримали безпосередньо у місті Самбір, коли вона намагалася покинути Львівську область. Це громадянка України, яка приїхала з іншого регіону. Вибухівку, попередньо, вона виготовляла власноруч за чіткими онлайн-інструкціями кураторів фсб, які її завербували. Паралельно слідчі дії тривають ще в одній області за межами Львівщини. Очікую офіційного підтвердження деталей - пише Глагола.
22.02.2026 14:39 Ответить
У Самборі є пункту пропуску на кордоні???
22.02.2026 14:41 Ответить
ще не вистачало, щоб затримали на самому переході пропускного пункту...
22.02.2026 15:09 Ответить
Самбір тепер - районний центр трьох колишніх районів. Тому у Самбірському районі переходи до Польщі є, а от у самому місті Самборі звичайно нема.
22.02.2026 22:23 Ответить
"Затримати ймовірну підривницю вдалося за 10 годин після підриву", - додав міністр. Джерело: https://censor.net/ua/p3601842, а повинні були затримати не пізніше ніж за 10 годин до підриву.
22.02.2026 13:32 Ответить
Класично теракти проводять в людних місцях: метро, торгові центри, пішохідні зони з великим скупченням громадян, навчальні заклади, популярні заклади громадського харчування, - для максимальної кількості жертв. А тут щось зовсім інше було.
22.02.2026 13:45 Ответить
немає такого розуміння "класично" .Терористичний акт - це застосування зброї, вчинення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%85 вибуху, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%B0%D0%BB підпалу чи інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров'я людини або заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших тяжких наслідків, якщо такі дії були вчинені з метою порушення громадської безпеки, залякування населення,
22.02.2026 14:42 Ответить
Ви можете мати і окрему особисту точку зору.
22.02.2026 16:16 Ответить
Якщо б Ви зрозуміли мій допис, то саме (((Класично теракти проводять в людних місцях)) є особисто Вашою точкою зору...
22.02.2026 16:45 Ответить
Та я зрозумів вашу думку. Цілком пристойна версія. У інших людей можуть бути ще якісь свої міркування.
22.02.2026 17:12 Ответить
что с Монастырским, кто взорвал?
22.02.2026 14:27 Ответить
пілот в тумані пішов на горку - фігура пілотажу"!
22.02.2026 14:31 Ответить
Навіщо кацапам підривати невеличкий магазин -де логіка ? Ми нарешті дізнаємся чий то магазин ??
22.02.2026 15:09 Ответить
Евакуаційні поїзди нехай би відвідував. Іноді і там його співробітники бувають пасажирами.
22.02.2026 15:35 Ответить
ні, ні. не поспішайте так одразу звинувачувати кацапів. трішечки напружтеся та дотумкайте, що це був Порошенко
22.02.2026 16:31 Ответить
А ЗАКАЗ МОНАСТЫРСКОГО !!!???
22.02.2026 17:17 Ответить
 
 