Есть все основания полагать, что теракт во Львове выполнен по заказу России, - Клименко. ФОТОрепортаж
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко срочно прибыл во Львов после получения трагической вести о теракте.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций Нацполиции.
Есть ли российский след?
"Есть все основания считать, что преступление совершено по заказу России. Не впервые враг целенаправленно создает смертельные ловушки для украинских правоохранителей. И использует при этом завербованных наших граждан", - говорится в сообщении.
Клименко заслушал первые результаты расследования. Видео с камер наблюдения позволили быстро отработать маршрут движения подрывницы и зафиксировать сам момент закладки взрывного устройства.
Уже в очередной раз системы видеомониторинга доказывают свою эффективность при расследовании преступлений.
Задержание подрывницы
"Задержать вероятную подрывницу удалось через 10 часов после взрыва", - добавил министр.
Также Клименко навестил в больнице раненых полицейских и нацгвардейцев. Они быстро приехали на помощь после первого взрыва и стали следующими жертвами теракта.
Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Совместная работа правоохранителей над раскрытием преступления продолжается.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что взрывы прогремели во Львове: есть погибшие и раненые правоохранители, Садовый заявил о теракте.
- По обновленной информации, погибла 23-летняя полицейская, ранены 24 человека, некоторые в тяжелом состоянии.
- Впоследствии стало известно, что задержана подозреваемая в организации теракта во Львове.
Виконавиця теракту у Львові сама виготовила вибухівку під керівництвом онлайн-кураторів фсб - затримана у Самборі під час спроби втечі за межі області - https://t.me/VGlagola/14510 пише журналіст Віталій Глагола
За його інформацією, жінку затримали безпосередньо у місті Самбір, коли вона намагалася покинути Львівську область. Це громадянка України, яка приїхала з іншого регіону. Вибухівку, попередньо, вона виготовляла власноруч за чіткими онлайн-інструкціями кураторів фсб, які її завербували. Паралельно слідчі дії тривають ще в одній області за межами Львівщини. Очікую офіційного підтвердження деталей - пише Глагола.