Есть все основания полагать, что теракт во Львове выполнен по заказу России, - Клименко. ФОТОрепортаж

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко срочно прибыл во Львов после получения трагической вести о теракте.

Есть ли российский след?

"Есть все основания считать, что преступление совершено по заказу России. Не впервые враг целенаправленно создает смертельные ловушки для украинских правоохранителей. И использует при этом завербованных наших граждан", - говорится в сообщении.

Клименко заслушал первые результаты расследования. Видео с камер наблюдения позволили быстро отработать маршрут движения подрывницы и зафиксировать сам момент закладки взрывного устройства.

Уже в очередной раз системы видеомониторинга доказывают свою эффективность при расследовании преступлений.









Задержание подрывницы

"Задержать вероятную подрывницу удалось через 10 часов после взрыва", - добавил министр.

Также Клименко навестил в больнице раненых полицейских и нацгвардейцев. Они быстро приехали на помощь после первого взрыва и стали следующими жертвами теракта.

Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Совместная работа правоохранителей над раскрытием преступления продолжается.

Что предшествовало?