УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12170 відвідувачів онлайн
Новини Теракти спецслужб РФ в Україні Теракт у Львові
4 351 124

Зеленський про теракт у Львові: Організація теракту російська, є дані розвідки, що РФ планує й надалі такі напади

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що теракт у Львові організувала Росія. Виконавці теракту були завербовані через Telegram.

Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Загинула поліцейська, 25 людей поранені 

"Сьогодні було кілька доповідей МВС – міністра Ігоря Клименка, інших правоохоронців – по розслідуванню теракту у Львові. Іншу кваліфікацію складно обрати – це був саме теракт, цинічний і жорстокий. Два вибухи, другий тоді, коли на місце прибули екстрені служби. 25 людей поранені. На жаль, одна людина, працівниця поліції, загинула, 23 роки їй було. Мої співчуття рідним та близьким. Зараз усім, хто був поранений, надається допомога. Серед поранених є важкі, лікарі роблять усе можливе, щоб врятувати життя", - сказав глава держави.

Він зазначив, що обставини цього теракту зараз повністю аналізуються. Багато фактів, за словами президента, уже є.

Читайте також: Теракт у Львові: затриманій жінці повідомили про підозру за двома статтями

Виконавці завербовані через телеграм 

"Виконавці були завербовані через телеграм. Організація теракту – російська. МВС, Національна поліція України, Служба безпеки України представлять деталі суспільству", - сказав Зеленський.

Президент доручив пропрацювати такі заходи, таке реагування, щоб унеможливити подібні злочини.

"Вже є певний досвід протидії у наших правоохоронців. Десятки аналогічних ситуацій не допущені. Українські правоохоронці постійно протидіють таким вербовкам", - наголосив очільник держави.

РФ збирається й надалі здійснювати напади

Крім того, Зеленський додав, що "потрібно більше активності та більше залученості самих громад, залученості місцевих керівників, урядових інституцій, усіх, щоб на всіх рівнях зменшувати російські можливості організації терактів та диверсій в українському тилу".

"У нас є дані розвідки, що росіяни збираються й надалі робити такі речі, такі фактично напади на українців. Треба більше захисту для людей", - наголосив глава держави.

Читайте також: Після теракту у Львові затримано кілька осіб, - Зеленський

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали у Львові: є загиблі та поранені правоохоронці, Садовий заявив про теракт.
  • За оновленою інформацією, загинула 23-річна поліцейська, поранені 24 людини, є важкі.
  • Згодом стало відомо, що затримано підозрювану в організації теракту у Львові.
  • Ввечері 22 лютого затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю.

Дивіться також: Є всі підстави вважати, що теракт у Львові виконаний на замовлення Росії, - Клименко. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (27887) Львів (3285) теракт (1165) Telegram (364) Львівська область (2793) Львівський район (274)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
Все як на росії. Вождь за допомогою терактів буде холопів в стойлі тримати
показати весь коментар
22.02.2026 20:52 Відповісти
+20
А це вже дуже цікаво.Слідство закінчилось?Оперативність вражає.Схоже на криваву постанову
показати весь коментар
22.02.2026 20:37 Відповісти
+15
Галичина ''зелених' вишвирне геть разом з їх Вождьом. То вони можуть в Одесі побикувати. Навіть Київ не потягнуть, бо більшість за Кличко. А галичани добре роздивилися, хто такий Голобородько і його оточення.
показати весь коментар
22.02.2026 20:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Пока ***** живёт оно будет убивать украинцев, даже если подпишет мирный договор, все равно будет делать террористические акты, потому шо *****!!!
показати весь коментар
22.02.2026 21:37 Відповісти
Всі новини живуть 1-3 дні, це закон, аксіома. Але, щоб зробити з ************ теракту, разанський сахар проти інтерв'ю залежного, і звинуватити Зе в убивстві своїх граждан, щоб забути інтерв'ю!!! То це ********** штучки!!!
Навіщо ви мені тулете цю ***** чекіську?!
показати весь коментар
23.02.2026 09:42 Відповісти
Ви самі підтвердили-,, Всі новини живуть 1-3 дні, це закон, аксіома.,,А чому це так?Бо їх перебивають більш резонансними новинами.Травень 2022-здача в полон полку Азов.Країна вся кипить і винує в тому Зеленського.Через 3 дні Медведчук дає ,,показання,, на Порошенка(Всі новини живуть 1-3 дні, це закон, аксіома) 21 травня 2023-захоплення Бахмуту і одразу 23 травня рейд РДК в Бєлгородську область (Всі новини живуть 1-3 дні, це закон, аксіома)Так що все робиться штучно щоб новини жили три дні. А ви думаєте що лрьочник Єрмак і шут гороховий Зеленський можуть керувати таким складним організмом як держава без консультацій ззовні.І з точністю повторюють всі дії раннього Путіна-цензура в ЗМІ,вбивство всіх хто насміхався з Зеленського(Фаріон,Парубій),вбивство тих хто несе загрозу їхній монополії на владу,або є небезпечними для них(Монастирський,Да Вінчі,Моджахед).
показати весь коментар
23.02.2026 10:21 Відповісти
Ти ********** прихвостень, допобачення.
показати весь коментар
23.02.2026 11:41 Відповісти
Моя особистість не стосується цієї теми.Ще будуть якісь думки що до моїх аргументів?
показати весь коментар
23.02.2026 11:50 Відповісти
Немає ніяких аргументів, все виковиряно з носа, як це робить *****, в ви його називаєте Путін з великої літери!!!!
показати весь коментар
23.02.2026 11:54 Відповісти
Аваков повернувся?
показати весь коментар
22.02.2026 22:13 Відповісти
Консультує...
показати весь коментар
22.02.2026 22:25 Відповісти
Вони думають, що ми повіримо , що це був теракт ? Чи вони до чогось готуються , і заздалегідь під цей "теракт " , хочуть нас обмежити в правах на свободу слова , мітинги , іі.... ? Схоже на то .
показати весь коментар
22.02.2026 22:44 Відповісти
Щось таке роздуте... Скільки читаю про тих, хто хоче заробити з того телєграма, навіть підлітки підривають, а такого розголосу...Навіть верещучка десь вилізла. На Фаріон і Парубія такої реакції не було. А це ж теракти. Щось занадто.
показати весь коментар
22.02.2026 23:00 Відповісти
так це ж уже було... але якщо теракт до чого тут мвс ,підслідність то не іхня - знову постанова 95 кварталу - неувязочка та й реклама для руки москви - одна баба 25 ментів поклала де ж іх стільки взялося на пограбування однієі крамнички в 1 год ночі? щось тут не те ...
показати весь коментар
23.02.2026 00:18 Відповісти
Тк би ти паскуда коментував мородерство,зраду своїх друзів,яких ти мразота напризначав.
показати весь коментар
23.02.2026 08:11 Відповісти
Вдумайтесь хто у нас при владі.Для того щоб інформаційно перебити інтервю Залужного,принесли в жертву молодих хлопців і дівчат.Тепер ви вже про Залужного не говорите,правда?А я все думав-А якою подією ви переб'єте інтервю Залужного?От Україна і має вже свій ,,Рязанский сахар,,
показати весь коментар
23.02.2026 08:57 Відповісти
Воювати під керівництвом банди мародерів зеленського- це самовбивство.
показати весь коментар
23.02.2026 10:02 Відповісти
Це ж яка потужна розвідка розвідала, що кацап під час війни "і надалі планує такі напади"?
Не та сама, що "розвідала", що операції по вагнерівцях не було?
показати весь коментар
23.02.2026 11:09 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 