Важливо провести тристоронню зустріч з Путіним і Трампом, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський пояснив важливість тристоронньої зустрічі лідерів України, США та РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив в інтерв'ю AFP.

"Путін говорить з Трампом про щось, і ми потім отримуємо інформацію від США. Так само ми відповідаємо США, а вони передають інформацію рускім. Американці роблять важливе, що вони роблять цю атмосферу, але за рахунок чого?

За рахунок своєї сили, а також за рахунок того, що вони знаходять слова до рускіх і до українців. Питання в тому, що в цей момент ми реально не отримуємо чіткої інформації один від одного. Ми завтра можемо зустрітись і зрозуміти, що війна ось, а ось де закінчення. А можемо зустрітися і зрозуміти, що війна не закінчена, що рускі чекають просто, поки Трамп", - пояснив він.

Президент зазначив, що такі речі мають обговорюватися на рівні лідерів.

"Питання не може бути для рускіх, які мають мільйони квадратних кілометрів земель, у них не може бути питання в 5 тис. Те, як іноді партнери підіймають питання: "Ну окей, поміняйте 5 тис. на 5 тис.".

Це не про це. Не може бути, що питання про квадратні кілометри. Це про інше для країни, яка має мільйони, і Путін не був на всіх квадратних кілометрах своєї держави, щоб мати ще якісь 5 800, на яких він також ніколи не буде", - додав Зеленський.

Що передувало?

Раніше спецпредставник Трампа Віктофф заявив, що саміт між Зеленським і Путіним може відбутися вже за 3 тижні. Трамп може приєднатися

