Важливо провести тристоронню зустріч з Путіним і Трампом, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський пояснив важливість тристоронньої зустрічі лідерів України, США та РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив в інтерв'ю AFP.

Подробиці

"Путін говорить з Трампом про щось, і ми потім отримуємо інформацію від США. Так само ми відповідаємо США, а вони передають інформацію рускім. Американці роблять важливе, що вони роблять цю атмосферу, але за рахунок чого? 

За рахунок своєї сили, а також за рахунок того, що вони знаходять слова до рускіх і до українців. Питання в тому, що в цей момент ми реально не отримуємо чіткої інформації один від одного. Ми завтра можемо зустрітись і зрозуміти, що війна ось, а ось де закінчення. А можемо зустрітися і зрозуміти, що війна не закінчена, що рускі чекають просто, поки Трамп", - пояснив він.

Президент зазначив, що такі речі мають обговорюватися на рівні лідерів.

"Питання не може бути для рускіх, які мають мільйони квадратних кілометрів земель, у них не може бути питання в 5 тис. Те, як іноді партнери підіймають питання: "Ну окей, поміняйте 5 тис. на 5 тис.".

Це не про це. Не може бути, що питання про квадратні кілометри. Це про інше для країни, яка має мільйони, і Путін не був на всіх квадратних кілометрах своєї держави, щоб мати ще якісь 5 800, на яких він також ніколи не буде", - додав Зеленський.

Який зміст в з зустрічі з ботоксним ?

В очі подивитись ще раз ?
23.02.2026 11:15 Відповісти
Історична довідка:
Вперше і востаннє голобородько зустрівся з ху#лом у Парижі, 9 грудня 2019 року, на на саміті "нормандської четвірки". Саме тоді, зазирнувши в пусті очі зеленого непорозуміння, ху#ло остаточно вирішило готуватися до повномасштабного вторгнення.
23.02.2026 11:30 Відповісти
Зеленському потрібно покинути і негайно президентське
крісло , поки Україна є ,
а то він сильно намагається
домовитися з цими вибл@дками , як поскоріше капітулювати !!
23.02.2026 11:35 Відповісти
В тому щоб висувати умови за яких вона ніколи не відбудеться.
Та не сміши. Вони тебе нагнуть, як шмаркача.
Це точно.Повториться зустріч с Трамплом у 2025-му,тільки одного покидька-Ді Венса замінить інший - Х@йло.
Та зустрічайся вже а то кожен день ця *******
щоб додавити Україну в 4 руки?
Таки прагне в анус ***** подивитися...
Так тоді ж він був голобородько, а тепер неголене бородько.
Така мова стала в ЗЕленського як в Трампа,ні про що. Може це інфекція чи зараза якась?.Це вже друге бажання у ЗЕлі подивитись в очі пуйлу. В його очах що в його дупі - гівно і гіморой.Трата часу,не більше.Краще б працювали на розвал паРаші разом з Європою,а там би і США приєднались на дільож.Китай само собою.Японія,Фінляндія,Грузія,Україна.
Він ніколи не вмів сформулювати свою думку так, щоб його зрозуміли інші люди, це завжди був "потік свідомості". У Трампа таке порушення пов'язане з похилим віком, а у голобородька - з відсутністю освіти і навичок комунікації з розумною аудиторією. Як був блазнем, що читав заготовлений текст, так ним і залишився.
Мало того, що тупе - ще й падлюче.
Не буде ніякої тристоронньої зустрічі, диктатор ***** рано чи пізно буде знищений і тільки так має бути, а не якась зустріч з вбивцею і диктатором!
Так у нас заборонено зустрічатись з путіним, було ж рішення РНБО чи указ президента. Чи вже не заборонено?
У Зе сім пʼтниць на день !!
За сім років потрібно було б чомусь таки навчитись. Нє?
Ти, зелене падло, хер покажеш? По роялю вдариш? Мерзто тупоголова
За окремі гроші...
Підпирають домовленості в Омані, бо погрожують розповісти правду? Це якби Порошенко їхав на переговори, то ми були б впевнені, що він буде захищати інтереси України. А коли їде на переговори шеф мародерів, то звичайно він буде захищати виключно свої інтереси і інтереси його кодли міндичів, шефірів, цукерманів, шурмів, єрмаків та інших.
Послухавши частинку записів НАБУ, де члени банди і оточення Голобородько спілкуються між собою виключно на російській мові, і епізоди формування "двушки" на москву, а також ведення діамантового бізнесу на росії до кінця 2024 року, то постає просте і логічне запитання: " А являються ворогами українські євреї-мародери міндічі і цукермани(гаманці Голобородька) російському єврею абрамовичу(гаманцю пуйла)???
100% у яблочко ...
Схоже, Зеленський піймав кураж
Накуя і головне - навіщо?
Зеля думає побороти динозаврів "шутками юмора" з Квартальних номерів? Чи що він там буде робити обіцяючи знайти правильний підхід?
Мазохіст прагне компанії двох збоченців одночасно? Шо вони з ним зроблять тільки Епштейн знав.
