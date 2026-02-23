РУС
Встреча Зеленского и Путина
1 686 27

Важно провести трехстороннюю встречу с Путиным и Трампом, - Зеленский

Зеленский объяснил важность встречи с Путиным и Трампом

Президент Владимир Зеленский объяснил важность трехсторонней встречи лидеров Украины, США и РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в интервью AFP.

Подробности

"Путин говорит с Трампом о чем-то, и мы потом получаем информацию от США. Точно так же мы отвечаем США, а они передают информацию русским. Американцы делают важное дело, создавая эту атмосферу, но за счет чего? 

За счет своей силы, а также за счет того, что они находят слова к русским и к украинцам. Вопрос в том, что в этот момент мы реально не получаем четкой информации друг от друга. Мы завтра можем встретиться и понять, что война вот, а вот где окончание. А можем встретиться и понять, что война не закончена, что русские ждут просто, пока Трамп", - пояснил он.

Президент отметил, что такие вещи должны обсуждаться на уровне лидеров.

"Вопрос не может быть для русских, у которых миллионы квадратных километров земель, у них не может быть вопроса в 5 тыс. То, как иногда партнеры поднимают вопрос: "Ну окей, поменяйте 5 тыс. на 5 тыс.".

Это не об этом. Не может быть, что вопрос о квадратных километрах. Это о другом для страны, которая имеет миллионы, и Путин не был на всех квадратных километрах своего государства, чтобы иметь еще какие-то 5 800, на которых он также никогда не будет", - добавил Зеленский.

Что предшествовало?

Який зміст в з зустрічі з ботоксним ?

В очі подивитись ще раз ?
23.02.2026 11:15 Ответить
В тому щоб висувати умови за яких вона ніколи не відбудеться.
23.02.2026 11:35 Ответить
Та не сміши. Вони тебе нагнуть, як шмаркача.
23.02.2026 11:16 Ответить
Це точно.Повториться зустріч с Трамплом у 2025-му,тільки одного покидька-Ді Венса замінить інший - Х@йло.
23.02.2026 12:06 Ответить
Та зустрічайся вже а то кожен день ця *******
23.02.2026 11:21 Ответить
щоб додавити Україну в 4 руки?
23.02.2026 11:23 Ответить
Таки прагне в анус ***** подивитися...
23.02.2026 11:29 Ответить
Історична довідка:
Вперше і востаннє голобородько зустрівся з ху#лом у Парижі, 9 грудня 2019 року, на на саміті "нормандської четвірки". Саме тоді, зазирнувши в пусті очі зеленого непорозуміння, ху#ло остаточно вирішило готуватися до повномасштабного вторгнення.
23.02.2026 11:30 Ответить
Так тоді ж він був голобородько, а тепер неголене бородько.
23.02.2026 13:24 Ответить
Така мова стала в ЗЕленського як в Трампа,ні про що. Може це інфекція чи зараза якась?.Це вже друге бажання у ЗЕлі подивитись в очі пуйлу. В його очах що в його дупі - гівно і гіморой.Трата часу,не більше.Краще б працювали на розвал паРаші разом з Європою,а там би і США приєднались на дільож.Китай само собою.Японія,Фінляндія,Грузія,Україна.
23.02.2026 11:33 Ответить
Він ніколи не вмів сформулювати свою думку так, щоб його зрозуміли інші люди, це завжди був "потік свідомості". У Трампа таке порушення пов'язане з похилим віком, а у голобородька - з відсутністю освіти і навичок комунікації з розумною аудиторією. Як був блазнем, що читав заготовлений текст, так ним і залишився.
23.02.2026 11:44 Ответить
Мало того, що тупе - ще й падлюче.
23.02.2026 13:37 Ответить
Зеленському потрібно покинути і негайно президентське
крісло , поки Україна є ,
а то він сильно намагається
домовитися з цими вибл@дками , як поскоріше капітулювати !!
23.02.2026 11:35 Ответить
Не буде ніякої тристоронньої зустрічі, диктатор ***** рано чи пізно буде знищений і тільки так має бути, а не якась зустріч з вбивцею і диктатором!
23.02.2026 11:37 Ответить
Так у нас заборонено зустрічатись з путіним, було ж рішення РНБО чи указ президента. Чи вже не заборонено?
23.02.2026 11:48 Ответить
У Зе сім пʼтниць на день !!
23.02.2026 11:52 Ответить
За сім років потрібно було б чомусь таки навчитись. Нє?
23.02.2026 11:52 Ответить
Ти, зелене падло, хер покажеш? По роялю вдариш? Мерзто тупоголова
23.02.2026 12:04 Ответить
За окремі гроші...
23.02.2026 15:55 Ответить
Підпирають домовленості в Омані, бо погрожують розповісти правду? Це якби Порошенко їхав на переговори, то ми були б впевнені, що він буде захищати інтереси України. А коли їде на переговори шеф мародерів, то звичайно він буде захищати виключно свої інтереси і інтереси його кодли міндичів, шефірів, цукерманів, шурмів, єрмаків та інших.
Послухавши частинку записів НАБУ, де члени банди і оточення Голобородько спілкуються між собою виключно на російській мові, і епізоди формування "двушки" на москву, а також ведення діамантового бізнесу на росії до кінця 2024 року, то постає просте і логічне запитання: " А являються ворогами українські євреї-мародери міндічі і цукермани(гаманці Голобородька) російському єврею абрамовичу(гаманцю пуйла)???
23.02.2026 12:12 Ответить
100% у яблочко ...
23.02.2026 12:28 Ответить
Схоже, Зеленський піймав кураж
23.02.2026 13:30 Ответить
Накуя і головне - навіщо?
23.02.2026 13:46 Ответить
Зеля думає побороти динозаврів "шутками юмора" з Квартальних номерів? Чи що він там буде робити обіцяючи знайти правильний підхід?
23.02.2026 14:00 Ответить
Мазохіст прагне компанії двох збоченців одночасно? Шо вони з ним зроблять тільки Епштейн знав.
23.02.2026 16:59 Ответить
 
 