Важно провести трехстороннюю встречу с Путиным и Трампом, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский объяснил важность трехсторонней встречи лидеров Украины, США и РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в интервью AFP.
Подробности
"Путин говорит с Трампом о чем-то, и мы потом получаем информацию от США. Точно так же мы отвечаем США, а они передают информацию русским. Американцы делают важное дело, создавая эту атмосферу, но за счет чего?
За счет своей силы, а также за счет того, что они находят слова к русским и к украинцам. Вопрос в том, что в этот момент мы реально не получаем четкой информации друг от друга. Мы завтра можем встретиться и понять, что война вот, а вот где окончание. А можем встретиться и понять, что война не закончена, что русские ждут просто, пока Трамп", - пояснил он.
Президент отметил, что такие вещи должны обсуждаться на уровне лидеров.
"Вопрос не может быть для русских, у которых миллионы квадратных километров земель, у них не может быть вопроса в 5 тыс. То, как иногда партнеры поднимают вопрос: "Ну окей, поменяйте 5 тыс. на 5 тыс.".
Это не об этом. Не может быть, что вопрос о квадратных километрах. Это о другом для страны, которая имеет миллионы, и Путин не был на всех квадратных километрах своего государства, чтобы иметь еще какие-то 5 800, на которых он также никогда не будет", - добавил Зеленский.
Что предшествовало?
- Ранее спецпредставитель Трампа Уиктофф заявил, что саммит между Зеленским и Путиным может состояться уже через 3 недели. Трамп может присоединиться
В очі подивитись ще раз ?
Вперше і востаннє голобородько зустрівся з ху#лом у Парижі, 9 грудня 2019 року, на на саміті "нормандської четвірки". Саме тоді, зазирнувши в пусті очі зеленого непорозуміння, ху#ло остаточно вирішило готуватися до повномасштабного вторгнення.
крісло , поки Україна є ,
а то він сильно намагається
домовитися з цими вибл@дками , як поскоріше капітулювати !!
Послухавши частинку записів НАБУ, де члени банди і оточення Голобородько спілкуються між собою виключно на російській мові, і епізоди формування "двушки" на москву, а також ведення діамантового бізнесу на росії до кінця 2024 року, то постає просте і логічне запитання: " А являються ворогами українські євреї-мародери міндічі і цукермани(гаманці Голобородька) російському єврею абрамовичу(гаманцю пуйла)???