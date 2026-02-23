Важно провести трехстороннюю встречу с Путиным и Трампом, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский объяснил важность трехсторонней встречи лидеров Украины, США и РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в интервью AFP.

Подробности

"Путин говорит с Трампом о чем-то, и мы потом получаем информацию от США. Точно так же мы отвечаем США, а они передают информацию русским. Американцы делают важное дело, создавая эту атмосферу, но за счет чего?

За счет своей силы, а также за счет того, что они находят слова к русским и к украинцам. Вопрос в том, что в этот момент мы реально не получаем четкой информации друг от друга. Мы завтра можем встретиться и понять, что война вот, а вот где окончание. А можем встретиться и понять, что война не закончена, что русские ждут просто, пока Трамп", - пояснил он.

Президент отметил, что такие вещи должны обсуждаться на уровне лидеров.

"Вопрос не может быть для русских, у которых миллионы квадратных километров земель, у них не может быть вопроса в 5 тыс. То, как иногда партнеры поднимают вопрос: "Ну окей, поменяйте 5 тыс. на 5 тыс.".

Это не об этом. Не может быть, что вопрос о квадратных километрах. Это о другом для страны, которая имеет миллионы, и Путин не был на всех квадратных километрах своего государства, чтобы иметь еще какие-то 5 800, на которых он также никогда не будет", - добавил Зеленский.

Что предшествовало?

Ранее спецпредставитель Трампа Уиктофф заявил, что саммит между Зеленским и Путиным может состояться уже через 3 недели. Трамп может присоединиться

