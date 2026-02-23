РУС
6 568 121

Мы можем перевести нашу армию с мобилизации на контракты, если Европа поможет, - Зеленский

Контракты вместо мобилизации: что предлагает Зеленский?

Президент Владимир Зеленский предположил, что Украина может перевести армию с мобилизации на контракты, но для этого должна быть финансовая помощь от Европы

Об этом глава государства заявил в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Он отметил, что есть государства, которые оказывают достаточно помощи Украине, а есть те, кто дает очень мало.

"А есть еще и те, кто блокирует помощь. Этим странам достаточно было бы и ничего не делать, а они, наоборот, делают плохое. То есть в целом достаточно ли финансирования? Нет. Но Европа в большинстве своем за Украину и помогает украинцам. Это правда. Нужно ли нам больше? Сто процентов, потому что у нас нет такого же количества оружия, как у Российской Федерации", - пояснил он.

Читайте также: Запад должен сдерживать Россию, а не угождать Путину, - Зеленский

Мобилизация

"А когда мы говорим о людях, то здесь европейцы могут помочь, если мы переведем нашу армию – или когда мы переведем нашу армию – с мобилизации на контракты. То же самое, что делает Путин. Он платит каждому человеку деньги за контракт. Мы также хотим, но у нас недостаточно средств. Вот где европейцы могут помочь. Вот эту программу европейцы пока не финансируют", - добавил Зеленский.

Читайте: Партнеры не дают лицензий на производство систем ПВО, нужны хотя бы лицензии на ракеты к ним, - Зеленский

Автор: 

армия (496) Европа (951) Зеленский Владимир (10565) мобилизация (1367)
Топ комментарии
+41
**** зелена, а перестати красти не пробувало?!
показать весь комментарий
23.02.2026 09:16 Ответить
+39
Дегенерат, який розмінував Чонгар, тим самим здавши Маріуполь, Мелітополь, Бердянськ, Нову Каховку й Херсон разом із мешканцями, не давши їм жодного шансу на порятунок, тепер торує шлях до Європи нашими тілами на фронтах?
показать весь комментарий
23.02.2026 09:16 Ответить
+28
На фоні гучних скандалів ти позичив у сірка очі і просиш ще грошей?Таки да-зе король наглості
показать весь комментарий
23.02.2026 09:16 Ответить
Страница 2 из 2
то може просто встановити гідний військових рівень заробітної плати?
я скажу вам те саме, що написав вашому однодумцю нижче: я розумію, що цим вашим самообманом керує страх. це нормально.
звідси заклики сорока - п'ятидесятирічних терміново зменшити мобілізаційний вік до 18-ти (в надії, що тоді мобілізацію скасують для них, або її вдасться уникнути через те, що мобілізують достатню кількість молоді);
звідси заклики чоловіків оголосити обов'язкову мобілізацію для жінок (в надії, що таким чином до них чомусь "не дійде хід");
звідси й оце ваше схвалення чергової популістичної заяви зеленського (контрактники убезпечать від мобілізації).
я розумію вас.
ба більше, я розумію навіть зеленського, який всю свою "політичну" кар'єру побудував на популізмі та перекладанні відповідальності й не збирається від цього відмовлятися оскільки інакше просто не знає як.
єдине чого я не розумію, це нестерпне бажання цей страх заперечувати відстоюючи нежиттєздатні конструкції.
показать весь комментарий
23.02.2026 13:47 Ответить
"гідний військових рівень заробітної плати" - це і контрактна армія. Інше - це фактично ГРАБУНОК українських військових. Усі, хто проти контрактної армії, не хочуть платити податки на неї з багатств (особливо олігархи та їх родичі), шурують в окоп в якості безкштовного ресурсу, якого немає сенсу цінувати через безкоштовність.
показать весь комментарий
23.02.2026 13:54 Ответить
простой вопрос по рациональному расходованию средств (и логики).
Начиная с 2022 периодически вплывает вопрос, зачем генералам в штатных расписаниях 55+ летние бойцы, если на их месте могли бы быть намного более молодые... (учитывая дефицит ресурсов и оружия)
Это можно исправить в любой момент, но почему то не исправляют....
показать весь комментарий
23.02.2026 11:24 Ответить
Бо молоді тікають, а для деяких старих майже пенсіонерів нинішня зарплата - це не погані гроші. Генерали дарованому коню в зуби не дивляться.
показать весь комментарий
23.02.2026 11:30 Ответить
я вам просто привел пример нерационального использования ресурсов (в т.ч. и денег) в ВСУ уже сейчас.
И для того что бы это исправить, нужно несколько простых логических решений ответственных за это лиц.
показать весь комментарий
23.02.2026 11:46 Ответить
З якого дивану ти так легко строчиш? Класно воювати чужими руками, єге ж? Де ти "воюєш"?
показать весь комментарий
23.02.2026 11:15 Ответить
вибачте, я не бачу сенсу з вами спілкуватись.
мені зрозумілий ваш страх, але він не повинен затьмарювати здоровий глузд.
показать весь комментарий
23.02.2026 11:22 Ответить
Прочитай своє повідомлення зверху а потім оце своє і поміркуй про "здоровий глузд"
показать весь комментарий
23.02.2026 11:27 Ответить
Дайте ще грошви! Нам мало!
показать весь комментарий
23.02.2026 11:14 Ответить
Порошенко створив ЗСУ контрактне ,платив хлопцям ,беріг їх, розвивав озбброєння ,а ти па* ло мафіозне міндічне ,розвалив все , а коли у тебе підгорчти стало ,зрозумів ,шо близько той час ,коли тебе порвуть на шматкі , тепер хочеш контрактне ЗСУ ...Су* о🤡 зелена ,ти загубив багато народу , ніхто тобі цього не пробачить !!!! ...
показать весь комментарий
23.02.2026 11:18 Ответить
нічого нового окрім "дайтє дєнєх!"
показать весь комментарий
23.02.2026 11:19 Ответить
За це вже три роки говорили, платіть великі гроші військовим на передку зараз а не великі гробові, що толку військовому з цього?! Військовий повинен цінувати своє життя зараз.
показать весь комментарий
23.02.2026 11:27 Ответить
Держава створила корупційну схему для заробляння частини населення на "ухилянтах" на дармову мобілізацію, це в тисячу раз більше, ніж міндічгейт, замість того, щоб отримувати ці гроші в бюджет і платит достойні гроші захисникам Україна, то на цьому заробляють, ТЦКашники і ВЛКашники з прикордонниками.
показать весь комментарий
23.02.2026 11:35 Ответить
Таке враження , що від постійно виходить з наркозу і щось меле ))))
показать весь комментарий
23.02.2026 11:39 Ответить
Дєньгі давай!
показать весь комментарий
23.02.2026 11:48 Ответить
Ти, зелене *******, і тобі повірять(можливо) коли твої другани і кореша повернуть Україні все, що вони ******** і оприходуавли!!!
І не ***** що ти тут скраю-все ти знав і в курсі!!!
Як же ти зечмо обісрались по життю...
І те, що з 2022 року ти гнида намагаєшся здати Україну *****-навіть не розраховуй чмошних!!!
показать весь комментарий
23.02.2026 14:21 Ответить
Страница 2 из 2
 
 