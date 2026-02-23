Мы можем перевести нашу армию с мобилизации на контракты, если Европа поможет, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский предположил, что Украина может перевести армию с мобилизации на контракты, но для этого должна быть финансовая помощь от Европы.

Об этом глава государства заявил в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Он отметил, что есть государства, которые оказывают достаточно помощи Украине, а есть те, кто дает очень мало.

"А есть еще и те, кто блокирует помощь. Этим странам достаточно было бы и ничего не делать, а они, наоборот, делают плохое. То есть в целом достаточно ли финансирования? Нет. Но Европа в большинстве своем за Украину и помогает украинцам. Это правда. Нужно ли нам больше? Сто процентов, потому что у нас нет такого же количества оружия, как у Российской Федерации", - пояснил он.

Читайте также: Запад должен сдерживать Россию, а не угождать Путину, - Зеленский

Мобилизация

"А когда мы говорим о людях, то здесь европейцы могут помочь, если мы переведем нашу армию – или когда мы переведем нашу армию – с мобилизации на контракты. То же самое, что делает Путин. Он платит каждому человеку деньги за контракт. Мы также хотим, но у нас недостаточно средств. Вот где европейцы могут помочь. Вот эту программу европейцы пока не финансируют", - добавил Зеленский.

Читайте: Партнеры не дают лицензий на производство систем ПВО, нужны хотя бы лицензии на ракеты к ним, - Зеленский