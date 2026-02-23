Мы можем перевести нашу армию с мобилизации на контракты, если Европа поможет, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский предположил, что Украина может перевести армию с мобилизации на контракты, но для этого должна быть финансовая помощь от Европы.
Об этом глава государства заявил в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Он отметил, что есть государства, которые оказывают достаточно помощи Украине, а есть те, кто дает очень мало.
"А есть еще и те, кто блокирует помощь. Этим странам достаточно было бы и ничего не делать, а они, наоборот, делают плохое. То есть в целом достаточно ли финансирования? Нет. Но Европа в большинстве своем за Украину и помогает украинцам. Это правда. Нужно ли нам больше? Сто процентов, потому что у нас нет такого же количества оружия, как у Российской Федерации", - пояснил он.
Мобилизация
"А когда мы говорим о людях, то здесь европейцы могут помочь, если мы переведем нашу армию – или когда мы переведем нашу армию – с мобилизации на контракты. То же самое, что делает Путин. Он платит каждому человеку деньги за контракт. Мы также хотим, но у нас недостаточно средств. Вот где европейцы могут помочь. Вот эту программу европейцы пока не финансируют", - добавил Зеленский.
я скажу вам те саме, що написав вашому однодумцю нижче: я розумію, що цим вашим самообманом керує страх. це нормально.
звідси заклики сорока - п'ятидесятирічних терміново зменшити мобілізаційний вік до 18-ти (в надії, що тоді мобілізацію скасують для них, або її вдасться уникнути через те, що мобілізують достатню кількість молоді);
звідси заклики чоловіків оголосити обов'язкову мобілізацію для жінок (в надії, що таким чином до них чомусь "не дійде хід");
звідси й оце ваше схвалення чергової популістичної заяви зеленського (контрактники убезпечать від мобілізації).
я розумію вас.
ба більше, я розумію навіть зеленського, який всю свою "політичну" кар'єру побудував на популізмі та перекладанні відповідальності й не збирається від цього відмовлятися оскільки інакше просто не знає як.
єдине чого я не розумію, це нестерпне бажання цей страх заперечувати відстоюючи нежиттєздатні конструкції.
Начиная с 2022 периодически вплывает вопрос, зачем генералам в штатных расписаниях 55+ летние бойцы, если на их месте могли бы быть намного более молодые... (учитывая дефицит ресурсов и оружия)
Это можно исправить в любой момент, но почему то не исправляют....
И для того что бы это исправить, нужно несколько простых логических решений ответственных за это лиц.
мені зрозумілий ваш страх, але він не повинен затьмарювати здоровий глузд.
І не ***** що ти тут скраю-все ти знав і в курсі!!!
Як же ти зечмо обісрались по життю...
І те, що з 2022 року ти гнида намагаєшся здати Україну *****-навіть не розраховуй чмошних!!!