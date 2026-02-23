Ми можемо перевести нашу армію з мобілізації на контракти, якщо Європа допоможе, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський припустив, що Україна може перевести армію з мобілізації на контракти, але для цього має бути фінансова допомога від Європи.
Про це глава держави заявив в інтерв'ю BBC, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Він зауважив, що є держави, які дають достатньо допомоги Україні, а є ті, хто дає дуже мало.
"А є ще й ті, хто блокує допомогу. Цим країнам достатньо було б і нічого не робити, а вони, навпаки, роблять погане. Тобто чи загалом достатньо фінансування? Ні. Але Європа в більшості своїй за Україну й допомагає українцям. Це правда. Чи нам потрібно більше? Сто відсотків, бо ми не маємо однакової кількості зброї з Російською Федерацією", - пояснив він.
Мобілізація
"А коли ми говоримо про людей, то тут європейці можуть допомогти, якщо ми переведемо нашу армію – або коли ми переведемо нашу армію – з мобілізації на контракти. Те саме, що робить Путін. Він платить кожній людині гроші за контракт. Ми також хочемо, але в нас недостатньо коштів. Ось де європейці можуть допомогти. Ось цю програму європейці поки що не фінансують", - додав Зеленський.
я скажу вам те саме, що написав вашому однодумцю нижче: я розумію, що цим вашим самообманом керує страх. це нормально.
звідси заклики сорока - п'ятидесятирічних терміново зменшити мобілізаційний вік до 18-ти (в надії, що тоді мобілізацію скасують для них, або її вдасться уникнути через те, що мобілізують достатню кількість молоді);
звідси заклики чоловіків оголосити обов'язкову мобілізацію для жінок (в надії, що таким чином до них чомусь "не дійде хід");
звідси й оце ваше схвалення чергової популістичної заяви зеленського (контрактники убезпечать від мобілізації).
я розумію вас.
ба більше, я розумію навіть зеленського, який всю свою "політичну" кар'єру побудував на популізмі та перекладанні відповідальності й не збирається від цього відмовлятися оскільки інакше просто не знає як.
єдине чого я не розумію, це нестерпне бажання цей страх заперечувати відстоюючи нежиттєздатні конструкції.
Начиная с 2022 периодически вплывает вопрос, зачем генералам в штатных расписаниях 55+ летние бойцы, если на их месте могли бы быть намного более молодые... (учитывая дефицит ресурсов и оружия)
Это можно исправить в любой момент, но почему то не исправляют....
И для того что бы это исправить, нужно несколько простых логических решений ответственных за это лиц.
мені зрозумілий ваш страх, але він не повинен затьмарювати здоровий глузд.
