Ми можемо перевести нашу армію з мобілізації на контракти, якщо Європа допоможе, - Зеленський

Контракти замість мобілізації: що пропонує Зеленський?

Президент Володимир Зеленський припустив, що Україна може перевести армію з мобілізації на контракти, але для цього має бути фінансова допомога від Європи

Про це глава держави заявив в інтерв'ю BBC, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Він зауважив, що є держави, які дають достатньо допомоги Україні, а є ті, хто дає дуже мало.

"А є ще й ті, хто блокує допомогу. Цим країнам достатньо було б і нічого не робити, а вони, навпаки, роблять погане. Тобто чи загалом достатньо фінансування? Ні. Але Європа в більшості своїй за Україну й допомагає українцям. Це правда. Чи нам потрібно більше? Сто відсотків, бо ми не маємо однакової кількості зброї з Російською Федерацією", - пояснив він.

Мобілізація

"А коли ми говоримо про людей, то тут європейці можуть допомогти, якщо ми переведемо нашу армію – або коли ми переведемо нашу армію – з мобілізації на контракти. Те саме, що робить Путін. Він платить кожній людині гроші за контракт. Ми також хочемо, але в нас недостатньо коштів. Ось де європейці можуть допомогти. Ось цю програму європейці поки що не фінансують", - додав Зеленський.

**** зелена, а перестати красти не пробувало?!
23.02.2026 09:16 Відповісти
Дегенерат, який розмінував Чонгар, тим самим здавши Маріуполь, Мелітополь, Бердянськ, Нову Каховку й Херсон разом із мешканцями, не давши їм жодного шансу на порятунок, тепер торує шлях до Європи нашими тілами на фронтах?
23.02.2026 09:16 Відповісти
На фоні гучних скандалів ти позичив у сірка очі і просиш ще грошей?Таки да-зе король наглості
23.02.2026 09:16 Відповісти
то може просто встановити гідний військових рівень заробітної плати?
я скажу вам те саме, що написав вашому однодумцю нижче: я розумію, що цим вашим самообманом керує страх. це нормально.
звідси заклики сорока - п'ятидесятирічних терміново зменшити мобілізаційний вік до 18-ти (в надії, що тоді мобілізацію скасують для них, або її вдасться уникнути через те, що мобілізують достатню кількість молоді);
звідси заклики чоловіків оголосити обов'язкову мобілізацію для жінок (в надії, що таким чином до них чомусь "не дійде хід");
звідси й оце ваше схвалення чергової популістичної заяви зеленського (контрактники убезпечать від мобілізації).
я розумію вас.
ба більше, я розумію навіть зеленського, який всю свою "політичну" кар'єру побудував на популізмі та перекладанні відповідальності й не збирається від цього відмовлятися оскільки інакше просто не знає як.
єдине чого я не розумію, це нестерпне бажання цей страх заперечувати відстоюючи нежиттєздатні конструкції.
23.02.2026 13:47 Відповісти
"гідний військових рівень заробітної плати" - це і контрактна армія. Інше - це фактично ГРАБУНОК українських військових. Усі, хто проти контрактної армії, не хочуть платити податки на неї з багатств (особливо олігархи та їх родичі), шурують в окоп в якості безкштовного ресурсу, якого немає сенсу цінувати через безкоштовність.
23.02.2026 13:54 Відповісти
простой вопрос по рациональному расходованию средств (и логики).
Начиная с 2022 периодически вплывает вопрос, зачем генералам в штатных расписаниях 55+ летние бойцы, если на их месте могли бы быть намного более молодые... (учитывая дефицит ресурсов и оружия)
Это можно исправить в любой момент, но почему то не исправляют....
23.02.2026 11:24 Відповісти
Бо молоді тікають, а для деяких старих майже пенсіонерів нинішня зарплата - це не погані гроші. Генерали дарованому коню в зуби не дивляться.
23.02.2026 11:30 Відповісти
я вам просто привел пример нерационального использования ресурсов (в т.ч. и денег) в ВСУ уже сейчас.
И для того что бы это исправить, нужно несколько простых логических решений ответственных за это лиц.
23.02.2026 11:46 Відповісти
З якого дивану ти так легко строчиш? Класно воювати чужими руками, єге ж? Де ти "воюєш"?
23.02.2026 11:15 Відповісти
вибачте, я не бачу сенсу з вами спілкуватись.
мені зрозумілий ваш страх, але він не повинен затьмарювати здоровий глузд.
23.02.2026 11:22 Відповісти
Прочитай своє повідомлення зверху а потім оце своє і поміркуй про "здоровий глузд"
23.02.2026 11:27 Відповісти
Дайте ще грошви! Нам мало!
23.02.2026 11:14 Відповісти
Порошенко створив ЗСУ контрактне ,платив хлопцям ,беріг їх, розвивав озбброєння ,а ти па* ло мафіозне міндічне ,розвалив все , а коли у тебе підгорчти стало ,зрозумів ,шо близько той час ,коли тебе порвуть на шматкі , тепер хочеш контрактне ЗСУ ...Су* о🤡 зелена ,ти загубив багато народу , ніхто тобі цього не пробачить !!!! ...
23.02.2026 11:18 Відповісти
нічого нового окрім "дайтє дєнєх!"
23.02.2026 11:19 Відповісти
За це вже три роки говорили, платіть великі гроші військовим на передку зараз а не великі гробові, що толку військовому з цього?! Військовий повинен цінувати своє життя зараз.
23.02.2026 11:27 Відповісти
Держава створила корупційну схему для заробляння частини населення на "ухилянтах" на дармову мобілізацію, це в тисячу раз більше, ніж міндічгейт, замість того, щоб отримувати ці гроші в бюджет і платит достойні гроші захисникам Україна, то на цьому заробляють, ТЦКашники і ВЛКашники з прикордонниками.
23.02.2026 11:35 Відповісти
Таке враження , що від постійно виходить з наркозу і щось меле ))))
23.02.2026 11:39 Відповісти
Дєньгі давай!
23.02.2026 11:48 Відповісти
Ти, зелене *******, і тобі повірять(можливо) коли твої другани і кореша повернуть Україні все, що вони ******** і оприходуавли!!!
І не ***** що ти тут скраю-все ти знав і в курсі!!!
Як же ти зечмо обісрались по життю...
І те, що з 2022 року ти гнида намагаєшся здати Україну *****-навіть не розраховуй чмошних!!!
23.02.2026 14:21 Відповісти
