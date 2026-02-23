Ми можемо перевести нашу армію з мобілізації на контракти, якщо Європа допоможе, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський припустив, що Україна може перевести армію з мобілізації на контракти, але для цього має бути фінансова допомога від Європи.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю BBC, передає Цензор.НЕТ.

Він зауважив, що є держави, які дають достатньо допомоги Україні, а є ті, хто дає дуже мало.

"А є ще й ті, хто блокує допомогу. Цим країнам достатньо було б і нічого не робити, а вони, навпаки, роблять погане. Тобто чи загалом достатньо фінансування? Ні. Але Європа в більшості своїй за Україну й допомагає українцям. Це правда. Чи нам потрібно більше? Сто відсотків, бо ми не маємо однакової кількості зброї з Російською Федерацією", - пояснив він.

"А коли ми говоримо про людей, то тут європейці можуть допомогти, якщо ми переведемо нашу армію – або коли ми переведемо нашу армію – з мобілізації на контракти. Те саме, що робить Путін. Він платить кожній людині гроші за контракт. Ми також хочемо, але в нас недостатньо коштів. Ось де європейці можуть допомогти. Ось цю програму європейці поки що не фінансують", - додав Зеленський.

