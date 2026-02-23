Партнери не дають ліцензій на виробництво систем ППО, потрібні хоча б ліцензії на ракети до них, - Зеленський

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що наразі Україна зіштовхується з проблемами у забезпеченні роботи ППО, оскільки партнери відмовляються надавати ліцензії на виробництво не лише систем ППО, а й ракет до вже переданих нашій країні систем ППО.

Про це він повідомив під час розмови з BBC, інформує Цензор.НЕТ.

Згоди від партнерів немає

"Сьогодні ППО – найскладніше питання. На жаль, партнери поки що не дають ліцензії, щоб ми самі виробляли, наприклад, системи "Петріот" або виробляли хоча б ракети для тих систем, що в нас уже є. Поки що ми не досягнули успіху в цьому", - констатує глава держави.

Як зробити Україну сильнішою?

Він також порушує питання - як зробити так, щоб Україна була сильнішою в цій війні?

"Все зрозуміло: закрити небо. Якщо цивільні захищені, у нас прикрита спина, люди працюють, діти у школах, економіка працює, є гроші, є податки, які йдуть на фронт. Таким чином ми посилюємо армію. Цього, на жаль, поки що немає. Потрібні ліцензії хоча б на ракети", - резюмує він.

Топ коментарі
Ага,розігналися партнери.Через день весь тепроцес буде на столі в кремлі
23.02.2026 08:34 Відповісти
Ішак свідомо і надалі шукає "винуватців" своєї безтолковості.
23.02.2026 08:35 Відповісти
Кляті партнери.
Нічого не роблять для перемоги....
23.02.2026 08:37 Відповісти
А можливо і вся лінія по виготовленню
А може шурма, міндіч з шиферами та єрмаком якось Західних Партнерів обдурять, через шлахмбауми ???
Передоз
Сто пудів.
Федоров обіцяв навчити партнерів робити ППО. 😁
це на яких розумовідсталих розраховано? системи "Patriot" це пейсате хоче виробляте?🤣🤣🤣
На тих 100% з 73%
На ********* та ім подібних розумово відсталих у розвітку персонажив з бадьорих лав мудрага наріду.
Без Ишака Артем давно бы производил свои ракеты!
А колись свої ЗРК в розробці були. Не підкажеш, де поділись? Не під асфальтом раптом?
Це починалось ще при гниді Кучмі та патентованому крадії Кузьмуку. ЗРК "Славутичь". За ТТХ планувався шось на кшталт гібриду С 300 та Петріота. ПівденьМАШ було призначено як головне підприємство. Шалені гроши вбухали в НІОКР и та ОКРИ жодний з яких не було втіленно у метал навіть макету.
У нас була розробка ЗРК малого радіусу - те, що треба проти ішакєдов.
Ну, до цього я відношення не мав. А на кількох нарадах шодо того "Славутича" був присутній.
В тому лісі де міліард дерев .
Після Двушечєк на Мааскву тобі хіба що хєр дадуть лизнуть, і то не факт
нюхнкть
Нормальні такі хотелки - 'самостійно' виробляти європейські системи ппо на заводах в європі (не у нас же під обстрілами) і за гроші 'партнерів'. І обов'язково мати собі непоганий % з усього цього)))
Знову - перепсоналізовані звинувачення....

Трамп не дає змоги виробляти ракети до Петріотів!
"*неперсоналізовані" - так правильно
Мені цікаво, дітей йому теж хтось інший зробив, чи все таки сам навчився?
Як можна бути таким тупим в такому віці? А ще казав що не лох.
За то Богдана спитайте.
Ішак-рогоносець,потужно звучить .Тут навіть експертиза ДНК зайва
Та тебе ж дай,ты и это *****...ш или русня *******.
Це ніякі не партнери, володю! Це - відверто ворожа адміністрація США на чолі з рудим гандоном, яка спить і бачить, щоб Україна здалася на милість росії вкупі з США!
О! Справжній живий зелібоба в коментарях)
Схоже, з будуна не на той сайт зайшов😁
Тихо не зпугніть його 😸. Давайте поспостерігаємо😸
«Час захисту нашої держави, захист нашого народу. Особисте - на потім», - заявив Зеленський». 18 лютого було оприлюднено інтерв'ю ексголовкома ЗСУ ....
Спочатку, особисте збагачення у зеленського, як перед смертю…
У тебя была лицензия на президентство на 5 лет
И что ты с этой лицензией сделал для изготовления собственной системы ПВО?
Ничего.
Ты не способен изготовить даже то, что уже было.
Имеются перспективные проекты для уничтожения баллистики, которые дешевле систем Patriot и "Праща Давида".
Важными украинскими разработками являются "Кольчуга" для обнаружения целей и "Кильчень" для уничтожения баллистических ракет.
Докерувались, домарафонились, допотужничали та дохайпувались. Це починають виявлятися наслідки "квартальної" дипломатії. Сьогодні оди співає, а завтра починає шипіти і покусувати,то Європу, то Америку. Не все подобається, що роблять союзники та партнери, але він й досі не зрозумів, чи не хоче зрозуміти, що це ми до них ідемо з простягнутою рукою, а не навпаки.
Робить все, аби припинили допомогу. Згідно вказівок хазяїв із кремля. Які його на цей пост і протягли. Нічого нового чи дивного.
А випуск ракет налагодиш поруч з фламінгами?
Вова, у тебе таке обличчя шо нихто тобі ті ліцензіі не даст. Бо ти вже ФлаМіндічів 3000 виробив та двушечек на москву навідправляв. Лейтенант Баканов тому свідок. Якого все ні як знайти не можуть.
Партнери свої системи ППО створювали для захисту своїх держав і людей. Голобородько мав всі можливості за 7 років створити нашу, українську систему ППО. Але він цього не робив, а знищив те, що до нього напрацювала влада Порошенка.
Партнери бачать, що через місяць їх секрети опиняться в кцапів, як проекти ракет, як місце розташування воєнних заводів, як план контрнаступу і вирішили не ділитися зі зрадниками і мародерами своїми секретами.
Через місяць? Через годину)
Сейчас,с шашлычником и корешком Миндича буду весь переговоры про лицензии на производство оружия.
Тінь єрмачка не покидає найвеличнішого .
шоб міндіч з фаєрпоїнтом озолотився
Нужны лицензии хотя бы на ракеты", Источник: https://censor.net/ru/n3601923
Для сравнения:
Всем рукастым, у кого есть мастерская или гараж, я могу предоставить полнейшие чертежи горного велосипеда. Могу предоставить технологические карты. Готов подарить велосипед для реинженеринга. Предложение простое. Сделайте в домашних условиях велосипед.
P.S ракетное топливо для "Фламинго" изготавливают в Бельгии.
Ми не є членами жодного союзу тому ліцензій не буде
партнери не дають тобі зеленськиц ,бо по цим лізензіям, зброя буде робитеся в московії ,🤡 йди па* ло у відставку !!!...
Схоже, що хтось передивився коміксів про Залізну людину у яких Тоні Старк в підвалі із сміття зібрав високотехнолгічну броню та енергетичний реактор.
Гловний конструктор FP5 ("Фламінго") про розробку власної системи ППО



https://streamable.com/p6yhox

Дивіться, у нас є дрони та ракети - це перше, чим ми займаємося. Друге, чим ми займаємося зараз, це створенням ракети-перехоплювача. Ну, тобто ракети ППО, великої ракети ППО, яка буде здатна перехоплювати балістичні ракети. У нас є ракета і ми запропонували всім: хлопці, беріть нашу ракету,. Вона дуже дешева. Давайте свої радари, тренуйте на наших балістичних ракетах і робіть панеєвропейську систему перехоплювання ракет. Цю ідею, ми пропонуємо всім і кажемо: "От у нас є ракета. Дивіться, ось так вона керується". Отакі алгоритми лежать за її керуванням. Вони відкриті. Ви бачите, ви можете зробити аудіт і побачити, що ми не маємо можливості дистанційно вимкнути. Будь ласка, ми вам надаємо цю ракету, користуйтесь нею. Все. І якщо всі - і радари, і командні центри, і все - буде зроблено на на такій самій ідеології, то це буде прорив у сфері ППО. Стовідсотково.
