Партнери не дають ліцензій на виробництво систем ППО, потрібні хоча б ліцензії на ракети до них, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що наразі Україна зіштовхується з проблемами у забезпеченні роботи ППО, оскільки партнери відмовляються надавати ліцензії на виробництво не лише систем ППО, а й ракет до вже переданих нашій країні систем ППО.
Про це він повідомив під час розмови з BBC, інформує Цензор.НЕТ.
Згоди від партнерів немає
"Сьогодні ППО – найскладніше питання. На жаль, партнери поки що не дають ліцензії, щоб ми самі виробляли, наприклад, системи "Петріот" або виробляли хоча б ракети для тих систем, що в нас уже є. Поки що ми не досягнули успіху в цьому", - констатує глава держави.
Як зробити Україну сильнішою?
Він також порушує питання - як зробити так, щоб Україна була сильнішою в цій війні?
"Все зрозуміло: закрити небо. Якщо цивільні захищені, у нас прикрита спина, люди працюють, діти у школах, економіка працює, є гроші, є податки, які йдуть на фронт. Таким чином ми посилюємо армію. Цього, на жаль, поки що немає. Потрібні ліцензії хоча б на ракети", - резюмує він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нічого не роблять для перемоги....
Федоров обіцяв навчити партнерів робити ППО. 😁
Трамп не дає змоги виробляти ракети до Петріотів!
Як можна бути таким тупим в такому віці? А ще казав що не лох.
Спочатку, особисте збагачення у зеленського, як перед смертю…
И что ты с этой лицензией сделал для изготовления собственной системы ПВО?
Ничего.
Ты не способен изготовить даже то, что уже было.
Имеются перспективные проекты для уничтожения баллистики, которые дешевле систем Patriot и "Праща Давида".
Важными украинскими разработками являются "Кольчуга" для обнаружения целей и "Кильчень" для уничтожения баллистических ракет.
Партнери бачать, що через місяць їх секрети опиняться в кцапів, як проекти ракет, як місце розташування воєнних заводів, як план контрнаступу і вирішили не ділитися зі зрадниками і мародерами своїми секретами.
Для сравнения:
Всем рукастым, у кого есть мастерская или гараж, я могу предоставить полнейшие чертежи горного велосипеда. Могу предоставить технологические карты. Готов подарить велосипед для реинженеринга. Предложение простое. Сделайте в домашних условиях велосипед.
P.S ракетное топливо для "Фламинго" изготавливают в Бельгии.
https://streamable.com/p6yhox
Дивіться, у нас є дрони та ракети - це перше, чим ми займаємося. Друге, чим ми займаємося зараз, це створенням ракети-перехоплювача. Ну, тобто ракети ППО, великої ракети ППО, яка буде здатна перехоплювати балістичні ракети. У нас є ракета і ми запропонували всім: хлопці, беріть нашу ракету,. Вона дуже дешева. Давайте свої радари, тренуйте на наших балістичних ракетах і робіть панеєвропейську систему перехоплювання ракет. Цю ідею, ми пропонуємо всім і кажемо: "От у нас є ракета. Дивіться, ось так вона керується". Отакі алгоритми лежать за її керуванням. Вони відкриті. Ви бачите, ви можете зробити аудіт і побачити, що ми не маємо можливості дистанційно вимкнути. Будь ласка, ми вам надаємо цю ракету, користуйтесь нею. Все. І якщо всі - і радари, і командні центри, і все - буде зроблено на на такій самій ідеології, то це буде прорив у сфері ППО. Стовідсотково.