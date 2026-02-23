Партнери не дають ліцензій на виробництво систем ППО, потрібні хоча б ліцензії на ракети до них, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що наразі Україна зіштовхується з проблемами у забезпеченні роботи ППО, оскільки партнери відмовляються надавати ліцензії на виробництво не лише систем ППО, а й ракет до вже переданих нашій країні систем ППО.

Про це він повідомив під час розмови з BBC, інформує Цензор.НЕТ.

Згоди від партнерів немає

"Сьогодні ППО – найскладніше питання. На жаль, партнери поки що не дають ліцензії, щоб ми самі виробляли, наприклад, системи "Петріот" або виробляли хоча б ракети для тих систем, що в нас уже є. Поки що ми не досягнули успіху в цьому", - констатує глава держави.

Як зробити Україну сильнішою?

Він також порушує питання - як зробити так, щоб Україна була сильнішою в цій війні?

"Все зрозуміло: закрити небо. Якщо цивільні захищені, у нас прикрита спина, люди працюють, діти у школах, економіка працює, є гроші, є податки, які йдуть на фронт. Таким чином ми посилюємо армію. Цього, на жаль, поки що немає. Потрібні ліцензії хоча б на ракети", - резюмує він.

