Україна підвищить ефективність ППО, ухваливши нові рішення, - Сирський

Посилення ППО: Сирський розповів про нові рішення

Україна підвищуватиме ефективність протиповітряної оборони. Командування ухвалить необхідні рішення.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

За словами Сирського, стійкість системи ППО залежить, зокрема, від ритмічного постачання засобів ураження, технологізації, ефективних кадрових та управлінських рішень, здатності швидко адаптуватися до нових викликів, відмови від застарілих бюрократичних практик.

"Протягом останніх двох років ефективність ППО тримається на рівні близько 74%. Цей відсоток намагаємось збільшити завдяки інноваціям. Щоденно противник застосовує від 100 до 200 ударних БпЛА типу Shahed та періодично здійснює масовані ракетно-авіаційні удари", - розповів він.

Головком зауважив, що в умовах складної погоди основним і найбільш ефективним засобом залишаються зенітні ракетні війська, які є всепогодними. За сприятливих погодних умов активно залучаються авіація, вертольоти та дрони-перехоплювачі.

"Це дозволяє знищувати 70 відсотків, а подекуди й більше, усіх засобів повітряного нападу", - додав він.

Ефективність ППО

За словами Сирського, наразі триває комплекс організаційних заходів:

  • планується перерозподіл функцій між зенітними ракетними військами та новим родом військ, який відповідатиме за прикриття важливих об’єктів;
  • нарощується чисельність і якість дронів-перехоплювачів;
  • відбувається активна взаємодія з партнерами для вирішення проблеми дефіциту ракет до зенітних ракетних комплексів і винищувальної авіації.

нові рішення ))) ..від руснявого сирка з батьками на паРаші

замість двушечки на маскву полетять десяточки?
12.02.2026 10:56
Саме гарне рішення- на цугундер та ешафот всю цю зелено-зрадницьку шоблу *****,тварі конченні прозасідавшиєся. Рішення вони, суки , на п*ятому році війни приймають.
Не вдалось одразу зеленим покидькам здати країну ворогу в 2022р. завдяки ЗСУ та Залужному і патріотичному народу, так вони кожен день , мразі, разом з русньою, знищують Украіну, іі людей, іі економіку. Кого не зачепи в цьому грьобаному зеленому шапіто- всі пов*язані по самі вуха з рашкою- двушечками, роботою на фсб, тонами золота ,бізнесом, я вже не кажу про родичей, нерухомість, та тотальну космічну корупцію (мабуть на благо Батьківщини, а батьківщина -московія)
Довіри нема до жодної зеленої падли. Поки вони нищать страну- перспективи в нас 0.
І ще раз окремо дякую "мутрому наріду". Сподіваюсь прокляття паде на вашу голову.
12.02.2026 11:46
рішеннями ракети не зіб'єш
12.02.2026 10:57
12.02.2026 11:02
А пан цілий генерал стверджує,, що саме ріщення і є ключ до сильної ППО.
Цікаво, а чому пан генерал так пізно такі чудові і потужні рішення приймає? А раніше не можна було? То на збитки, чи просто на сигареті до того був.
12.02.2026 11:23
які "рішення" ухвалить Україна..?! щоб безугла повернула вилучені в 2019-му клістрони?? чи ще є щось??
12.02.2026 10:57
Британія виділить Україні ще 500 млн фунтів на посилення ППО
12.02.2026 10:59
Спочатку Сирський розформовує МВГ і відправляє в штурмовики, а потім говорить про нові рішення і посилення..
12.02.2026 10:59
та це ж і є "нові рішення".. руснявий сирок просто вже не знає чим ще напаскудити
12.02.2026 11:01
Скільки язиком не матляй, а ефективності від цього нуль! Може, проблема в компетентності Верховного головнокомандувача та головнокомандувача?
12.02.2026 11:03
Все у майбутньому часі, обіцянки-цяцянки.
12.02.2026 11:05
ППО, покращись, аць-два!
12.02.2026 11:07
результат цих рішень скоро побачимо
12.02.2026 11:07
О, так це виявляється нам невистачає нових рішень. Не комплексів ППО, не протиракет, не дронів-перехоплювачів, не людей в мобільних группах, а нових рішень!
12.02.2026 11:08
треба просто перестати... не приймати рішення
12.02.2026 11:12
"А ви, як не сідайте, Все в музиканти не годіться."
12.02.2026 11:14
Скільки живу не знав, що ухваленням нових рішень(болтологієжю) система ППО в рази стає кращою. Можливо тоді потрібно більше провести селекторів і Ставок і відосиків Верховним?
12.02.2026 11:17
Тобто ці рішення ще тільки колись будуть прийняті в ще невідомо які напевно! Але Зелю він влаштовує, бо в нього не такі високі рейтинги, як були у Залужного. Спецом тримає кацапа-зрадника на посаді ГК, який відверто і неприкрито шкодить Україні своїми військовими авантюрами і розвалом роботи ППО!
12.02.2026 11:18
Переставим кроваті!
12.02.2026 11:19
зберемо стопітсоту нараду, накажемо стрілочників та доповімо що рішення узгоджені, готуємо нові наради та нові потужні рішення...
12.02.2026 11:20
А раньше шо не было такой задачи??
12.02.2026 11:21
Хто заважав виконувати все те, про що він наговорив на початку статті?
12.02.2026 11:22
невже ракети будемо випускати для петріотів та іріс-т?
12.02.2026 11:34
Залужный воевал и освобождал Украину, а не ****** каждый день. А этот совковый хенерал не воюет, а за кресло держится. При нем штаб его жополизов больше чем пехоты на передке и большинство перекладывает бумажки и получает ордена и медали.
12.02.2026 11:41
4 роки війни,терору,знищення інфраструктури і Україна тільки тепер прийме рішення, щоб підвищити ефективність ППО.Не знаєш чи сміятись,чи плакати? Треба було 4 роки війни,знищень,вбивств щоб посилювати ППО.Пане генерал бери за жабри,за яблучка Верховного,хай не буде статистом і працює на збільшенні систем протиповітряної оборони,ракет,а то він вже зібрався експортувати дрони перехоплювачі,коли в прифронтових містах взагалі нічого або майже нічого не збивається.
12.02.2026 11:45
После этого пэтриоты начнут сами размножаться, в ракеты почковаться в три раза быстрее. )
12.02.2026 11:54
Ппо ставай краЩЕ! РАЗ, ДВА!!
12.02.2026 12:04
тупий і бездарний керівник вміє тільки дупу лизати зеленому мерзотникові
12.02.2026 12:06
Шахеди та інший дроново-ракетний непотріб практично безкарно залітає в Україну через Сумську, Чернігівську, Харківську області і потім розлітається всюди. ОВА не можуть, а може і не хочуть займатись цією проблемою, вважаючи, що це не їх діло.І так частково і є, але на цю проблему плюють і в ОВА, і в МО, і у президента, а потім гоняють за шахедами на F16, або витрачають на них дефіцитні ракети. Дуже мало використовуються дрони-перехоплювачі в прифронтових областях, строчать з кулеметів, з результативністю близько до нуля, мобільні группи. Тому висять над Сумами рашистські розвідникі цілими днями, нагло кружляють шахеди, гербери, молнії, роздумуючи куди летіти далі. Рішення лежать на поверхні, якщо хтось надумає цю проблему вирішувать, а не займатись конферансом війни, та ударів ворога.
12.02.2026 12:10
Лохторату зайде, рейтинги на першому місці!
12.02.2026 12:14
Кто то верит этому дженералю с родителями заложниками в рашке?
12.02.2026 12:20
Тепер "штурмовиків" переведуть у ППО?)
12.02.2026 12:23
Крім рішень і обіцянок від цієї влади більше нічого не буде.
12.02.2026 12:31
Два варіанти. Тупа брехня, для спроби відмазати Зельону владу. А другий варіант - До тепер тупо нічого не працювало роками, і всіх це влаштовувало, поки Зеленскому не стрілило в голову прозріння, що треба покращити. Який реальний?
12.02.2026 15:25
 
 