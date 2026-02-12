Україна підвищить ефективність ППО, ухваливши нові рішення, - Сирський

Україна підвищуватиме ефективність протиповітряної оборони. Командування ухвалить необхідні рішення.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

За словами Сирського, стійкість системи ППО залежить, зокрема, від ритмічного постачання засобів ураження, технологізації, ефективних кадрових та управлінських рішень, здатності швидко адаптуватися до нових викликів, відмови від застарілих бюрократичних практик.

"Протягом останніх двох років ефективність ППО тримається на рівні близько 74%. Цей відсоток намагаємось збільшити завдяки інноваціям. Щоденно противник застосовує від 100 до 200 ударних БпЛА типу Shahed та періодично здійснює масовані ракетно-авіаційні удари", - розповів він.

Головком зауважив, що в умовах складної погоди основним і найбільш ефективним засобом залишаються зенітні ракетні війська, які є всепогодними. За сприятливих погодних умов активно залучаються авіація, вертольоти та дрони-перехоплювачі.

"Це дозволяє знищувати 70 відсотків, а подекуди й більше, усіх засобів повітряного нападу", - додав він.

Ефективність ППО

За словами Сирського, наразі триває комплекс організаційних заходів:

планується перерозподіл функцій між зенітними ракетними військами та новим родом військ, який відповідатиме за прикриття важливих об’єктів;

нарощується чисельність і якість дронів-перехоплювачів;

відбувається активна взаємодія з партнерами для вирішення проблеми дефіциту ракет до зенітних ракетних комплексів і винищувальної авіації.

