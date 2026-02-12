Рашисти випустили 24 "Іскандери" та понад 200 БпЛА: ППО знешкодила 213 цілей

У ніч на 12 лютого російські випустили по Україні понад 20 ракет, більшість з яких балістичні, а також понад 200 БпЛА.

Подробиці

Так, окупанти атакували 24 балістичними ракетами Іскандер-М/С-300 із Брянської, Воронезької, Ростовської обл. – РФ, ТОТ Криму, керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Донецької обл.

А також 219 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово – РФ., Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Близько 150 із них – "шахеди".

Основними напрямками удару були - Київ, Харків, Дніпро, Одеса.

Як відпрацювала ППО?

Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 213 повітряних цілей:

  • 15 балістичних ракет Іскандер-М/С-300;
  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;
  • 197 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання 9 ракет та 19 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 14 локаціях.

Наразі ворожа атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

обстріл ППО Повітряні сили
Топ коментарі
Головне не бити по моцкві і по бункеру Х'уйла, ато буде ескалація
12.02.2026 09:26 Відповісти
12.02.2026 09:31 Відповісти
А чому б і ні? Подивись що рашисти зробили дрончиками з українських міст. І не потрібно тут гнати пургу що у рашистів моцкву захищає залізний купол. Жодне ППО не справиться з щоденним нальотом сотень дронів і ракет. А у рашистів ракет для ППО залишилось далеко не в тій же кількості як було до війни. Да і тільки на ракетах для ППО можна рашистів розороти ще швидше ніж ударами по НПЗ. Тому що ракети для ППО в три рази дорожчі ніж ракети для ударів по наземних об'єктах
12.02.2026 10:10 Відповісти
Головне не бити по моцкві і по бункеру Х'уйла, ато буде ескалація
12.02.2026 09:26 Відповісти
Дрончиками бити по моцкві і бункеру *****?
12.02.2026 09:59 Відповісти
А чому б і ні? Подивись що рашисти зробили дрончиками з українських міст. І не потрібно тут гнати пургу що у рашистів моцкву захищає залізний купол. Жодне ППО не справиться з щоденним нальотом сотень дронів і ракет. А у рашистів ракет для ППО залишилось далеко не в тій же кількості як було до війни. Да і тільки на ракетах для ППО можна рашистів розороти ще швидше ніж ударами по НПЗ. Тому що ракети для ППО в три рази дорожчі ніж ракети для ударів по наземних об'єктах
12.02.2026 10:10 Відповісти
Ти думаєш що вони наші дрони будуть збивати якимись С-400 ? Для дронів достатньо панциря-с1, яких там докуя. Вартість базової ракети-20 тисяч баксів. Вартість нашого АН-126 "Лютий", що найбільше атакують кацапщину-200 тисяч баксів. То що ти там зібрався дронами атакувати і кому це буде вигідно ?
12.02.2026 12:13 Відповісти
О, тут такі диванні атакуни, що аж страшно.
12.02.2026 12:26 Відповісти
Атакуни постійно відмічаються у коментарях після кожного масованого обстрілу із праведним гнівом "Пліснява зелена, терміново треба зтерти мацкву у пил !!" Заклик правильний і справедливий, нема питань. Але запитуєш їх як це зробити практично, які є пропозиції-а ніяких, це не їх справа. Це ж так просто зробити, щоб мацква опинилася у такому само блекауті, як Київ.
12.02.2026 12:40 Відповісти
Точно. Якість кацапські гандони. Чи просто корисні ідіоти.
12.02.2026 13:44 Відповісти
В новинах, де кацапи відхопили черговий населений пункт, диванні експерти завжди обурюються, чому це ми здаємо наші території ворогу. В темах про блекаути вони обурюються, чому електроенергія від аес не доходить у повному обсязі до споживачів, а перетікає в Румунію. В темах, де наші дрони атакують кацапські нпз, вони обурються, що мацква повинна сидіти без світла, а не якісь там бочки палати. Тому що ці експерти завжди краще військових, енергетиків та економістів знають як воювати, як безперебійно доставляти електроенергію до споживачів та як краще розвалити кацапстан. Диван крутіший за будь-який профільний університет чи академію.
12.02.2026 14:05 Відповісти
Результат збиття ворожих цілей добрий і хоч і як завжди ворог завдав біди.
12.02.2026 09:28 Відповісти
ну вони ці іскандери штампують! тупо конвеєром!
12.02.2026 09:30 Відповісти
12.02.2026 09:31 Відповісти
Всього 24 іскандера... Вони не знають, що Голобородько тільки в 2025 році накопичив три тисячі балістичних і крилатих ракет. Я вже мовчу скільки їх зробили в цьому році. А по 7 штук "Фламінго" в день, це виходить не одна сотня. Чекаю, коли Голобородько дасть наказ вдарити всіма цими ракетами по ворогу. Як думаєте, коли це буде? Чи хтось не повірив в обіцянки президента?
12.02.2026 11:32 Відповісти
Дякуємо, рідненькі. Бог у поміч
12.02.2026 11:39 Відповісти
 
 