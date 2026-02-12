Рашисти випустили 24 "Іскандери" та понад 200 БпЛА: ППО знешкодила 213 цілей

У ніч на 12 лютого російські випустили по Україні понад 20 ракет, більшість з яких балістичні, а також понад 200 БпЛА.

Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

Так, окупанти атакували 24 балістичними ракетами Іскандер-М/С-300 із Брянської, Воронезької, Ростовської обл. – РФ, ТОТ Криму, керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Донецької обл.

А також 219 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово – РФ., Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Близько 150 із них – "шахеди".

Основними напрямками удару були - Київ, Харків, Дніпро, Одеса.

Як відпрацювала ППО?

Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 213 повітряних цілей:

15 балістичних ракет Іскандер-М/С-300;

1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;

197 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання 9 ракет та 19 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 14 локаціях.

Наразі ворожа атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

