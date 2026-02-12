Рашисты выпустили 24 "Искандера" и более 200 БПЛА: ПВО обезвредила 213 целей. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 12 февраля россияне выпустили по Украине более 20 ракет, большинство из которых баллистические, а также более 200 БПЛА.
Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, оккупанты атаковали 24 баллистическими ракетами Искандер-М/С-300 из Брянской, Воронежской, Ростовской обл. – РФ, ВОТ Крыма, управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства ВОТ Донецкой обл.
А также 219 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов из направлений: Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск, Шаталово – РФ, Гвардейское – ВОТ АР Крым.
Около 150 из них – "шахеды".
Основными направлениями удара были – Киев, Харьков, Днепр, Одесса.
Как отработала ПВО?
По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 213 воздушных целей:
- 15 баллистических ракет Искандер-М/С-300;
- 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69;
- 197 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.
Зафиксировано попадание 9 ракет и 19 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 14 локациях.
В настоящее время вражеская атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.
