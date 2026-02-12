РУС
Новости
5 119 13

Рашисты выпустили 24 "Искандера" и более 200 БПЛА: ПВО обезвредила 213 целей. ИНФОГРАФИКА

Более двух десятков баллистических ракет и 200 БПЛА: атака 12 февраля

В ночь на 12 февраля россияне выпустили по Украине более 20 ракет, большинство из которых баллистические, а также более 200 БПЛА.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, оккупанты атаковали 24 баллистическими ракетами Искандер-М/С-300 из Брянской, Воронежской, Ростовской обл. – РФ, ВОТ Крыма, управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства ВОТ Донецкой обл.

А также 219 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов из направлений: Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск, Шаталово – РФ, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Около 150 из них – "шахеды".

Основными направлениями удара были – Киев, Харьков, Днепр, Одесса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль: Министерства и власти Киева получили задание относительно защиты энергообъектов

Как отработала ПВО?

По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 213 воздушных целей:

  • 15 баллистических ракет Искандер-М/С-300;
  • 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69;
  • 197 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.

Зафиксировано попадание 9 ракет и 19 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 14 локациях.

В настоящее время вражеская атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

Читайте также: Поручил проработать конкретные решения для усиления защиты объектов инфраструктуры, - Зеленский

обстрел (31819) ПВО (3462) Воздушные силы (2950)
+4
Головне не бити по моцкві і по бункеру Х'уйла, ато буде ескалація
12.02.2026 09:26 Ответить
+4
12.02.2026 09:31 Ответить
+4
А чому б і ні? Подивись що рашисти зробили дрончиками з українських міст. І не потрібно тут гнати пургу що у рашистів моцкву захищає залізний купол. Жодне ППО не справиться з щоденним нальотом сотень дронів і ракет. А у рашистів ракет для ППО залишилось далеко не в тій же кількості як було до війни. Да і тільки на ракетах для ППО можна рашистів розороти ще швидше ніж ударами по НПЗ. Тому що ракети для ППО в три рази дорожчі ніж ракети для ударів по наземних об'єктах
12.02.2026 10:10 Ответить
Дрончиками бити по моцкві і бункеру *****?
12.02.2026 09:59 Ответить
А чому б і ні? Подивись що рашисти зробили дрончиками з українських міст. І не потрібно тут гнати пургу що у рашистів моцкву захищає залізний купол. Жодне ППО не справиться з щоденним нальотом сотень дронів і ракет. А у рашистів ракет для ППО залишилось далеко не в тій же кількості як було до війни. Да і тільки на ракетах для ППО можна рашистів розороти ще швидше ніж ударами по НПЗ. Тому що ракети для ППО в три рази дорожчі ніж ракети для ударів по наземних об'єктах
12.02.2026 10:10 Ответить
Ти думаєш що вони наші дрони будуть збивати якимись С-400 ? Для дронів достатньо панциря-с1, яких там докуя. Вартість базової ракети-20 тисяч баксів. Вартість нашого АН-126 "Лютий", що найбільше атакують кацапщину-200 тисяч баксів. То що ти там зібрався дронами атакувати і кому це буде вигідно ?
12.02.2026 12:13 Ответить
О, тут такі диванні атакуни, що аж страшно.
12.02.2026 12:26 Ответить
Атакуни постійно відмічаються у коментарях після кожного масованого обстрілу із праведним гнівом "Пліснява зелена, терміново треба зтерти мацкву у пил !!" Заклик правильний і справедливий, нема питань. Але запитуєш їх як це зробити практично, які є пропозиції-а ніяких, це не їх справа. Це ж так просто зробити, щоб мацква опинилася у такому само блекауті, як Київ.
12.02.2026 12:40 Ответить
Точно. Якість кацапські гандони. Чи просто корисні ідіоти.
12.02.2026 13:44 Ответить
В новинах, де кацапи відхопили черговий населений пункт, диванні експерти завжди обурюються, чому це ми здаємо наші території ворогу. В темах про блекаути вони обурюються, чому електроенергія від аес не доходить у повному обсязі до споживачів, а перетікає в Румунію. В темах, де наші дрони атакують кацапські нпз, вони обурються, що мацква повинна сидіти без світла, а не якісь там бочки палати. Тому що ці експерти завжди краще військових, енергетиків та економістів знають як воювати, як безперебійно доставляти електроенергію до споживачів та як краще розвалити кацапстан. Диван крутіший за будь-який профільний університет чи академію.
12.02.2026 14:05 Ответить
Результат збиття ворожих цілей добрий і хоч і як завжди ворог завдав біди.
12.02.2026 09:28 Ответить
ну вони ці іскандери штампують! тупо конвеєром!
12.02.2026 09:30 Ответить
12.02.2026 09:31 Ответить
Всього 24 іскандера... Вони не знають, що Голобородько тільки в 2025 році накопичив три тисячі балістичних і крилатих ракет. Я вже мовчу скільки їх зробили в цьому році. А по 7 штук "Фламінго" в день, це виходить не одна сотня. Чекаю, коли Голобородько дасть наказ вдарити всіма цими ракетами по ворогу. Як думаєте, коли це буде? Чи хтось не повірив в обіцянки президента?
12.02.2026 11:32 Ответить
Дякуємо, рідненькі. Бог у поміч
12.02.2026 11:39 Ответить
 
 