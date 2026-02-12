Украина повысит эффективность ПВО, приняв новые решения, - Сырский

Украина будет повышать эффективность противовоздушной обороны. Командование примет необходимые решения.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Что известно?

По словам Сырского, устойчивость системы ПВО зависит, в частности, от ритмичных поставок средств поражения, технологизации, эффективных кадровых и управленческих решений, способности быстро адаптироваться к новым вызовам, отказа от устаревших бюрократических практик.

"В течение последних двух лет эффективность ПВО держится на уровне около 74%. Этот процент пытаемся увеличить благодаря инновациям. Ежедневно противник применяет от 100 до 200 ударных БПЛА типа Shahed и периодически наносит массированные ракетно-авиационные удары", - рассказал он.

Главнокомандующий отметил, что в условиях сложной погоды основным и наиболее эффективным средством остаются зенитные ракетные войска, которые являются всепогодными. При благоприятных погодных условиях активно привлекаются авиация, вертолеты и дроны-перехватчики.

"Это позволяет уничтожать 70 процентов, а иногда и больше, всех средств воздушного нападения", - добавил он.

Эффективность ПВО

По словам Сырского, в настоящее время продолжается комплекс организационных мер:

планируется перераспределение функций между зенитными ракетными войсками и новым родом войск, который будет отвечать за прикрытие важных объектов;

наращивается численность и качество дронов-перехватчиков;

происходит активное взаимодействие с партнерами для решения проблемы дефицита ракет для зенитных ракетных комплексов и истребительной авиации.

