Украина повысит эффективность ПВО, приняв новые решения, - Сырский
Украина будет повышать эффективность противовоздушной обороны. Командование примет необходимые решения.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
По словам Сырского, устойчивость системы ПВО зависит, в частности, от ритмичных поставок средств поражения, технологизации, эффективных кадровых и управленческих решений, способности быстро адаптироваться к новым вызовам, отказа от устаревших бюрократических практик.
"В течение последних двух лет эффективность ПВО держится на уровне около 74%. Этот процент пытаемся увеличить благодаря инновациям. Ежедневно противник применяет от 100 до 200 ударных БПЛА типа Shahed и периодически наносит массированные ракетно-авиационные удары", - рассказал он.
Главнокомандующий отметил, что в условиях сложной погоды основным и наиболее эффективным средством остаются зенитные ракетные войска, которые являются всепогодными. При благоприятных погодных условиях активно привлекаются авиация, вертолеты и дроны-перехватчики.
"Это позволяет уничтожать 70 процентов, а иногда и больше, всех средств воздушного нападения", - добавил он.
Эффективность ПВО
По словам Сырского, в настоящее время продолжается комплекс организационных мер:
- планируется перераспределение функций между зенитными ракетными войсками и новым родом войск, который будет отвечать за прикрытие важных объектов;
- наращивается численность и качество дронов-перехватчиков;
- происходит активное взаимодействие с партнерами для решения проблемы дефицита ракет для зенитных ракетных комплексов и истребительной авиации.
замість двушечки на маскву полетять десяточки?
Не вдалось одразу зеленим покидькам здати країну ворогу в 2022р. завдяки ЗСУ та Залужному і патріотичному народу, так вони кожен день , мразі, разом з русньою, знищують Украіну, іі людей, іі економіку. Кого не зачепи в цьому грьобаному зеленому шапіто- всі пов*язані по самі вуха з рашкою- двушечками, роботою на фсб, тонами золота ,бізнесом, я вже не кажу про родичей, нерухомість, та тотальну космічну корупцію (мабуть на благо Батьківщини, а батьківщина -московія)
Довіри нема до жодної зеленої падли. Поки вони нищать страну- перспективи в нас 0.
І ще раз окремо дякую "мутрому наріду". Сподіваюсь прокляття паде на вашу голову.
Цікаво, а чому пан генерал так пізно такі чудові і потужні рішення приймає? А раніше не можна було? То на збитки, чи просто на сигареті до того був.