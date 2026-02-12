РУС
Новости Развитие ПВО в Украине
1 863 35

Украина повысит эффективность ПВО, приняв новые решения, - Сырский

Усиление ПВО: Сырский рассказал о новых решениях

Украина будет повышать эффективность противовоздушной обороны. Командование примет необходимые решения.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

По словам Сырского, устойчивость системы ПВО зависит, в частности, от ритмичных поставок средств поражения, технологизации, эффективных кадровых и управленческих решений, способности быстро адаптироваться к новым вызовам, отказа от устаревших бюрократических практик.

"В течение последних двух лет эффективность ПВО держится на уровне около 74%. Этот процент пытаемся увеличить благодаря инновациям. Ежедневно противник применяет от 100 до 200 ударных БПЛА типа Shahed и периодически наносит массированные ракетно-авиационные удары", - рассказал он.

Главнокомандующий отметил, что в условиях сложной погоды основным и наиболее эффективным средством остаются зенитные ракетные войска, которые являются всепогодными. При благоприятных погодных условиях активно привлекаются авиация, вертолеты и дроны-перехватчики.

"Это позволяет уничтожать 70 процентов, а иногда и больше, всех средств воздушного нападения", - добавил он.

Эффективность ПВО

По словам Сырского, в настоящее время продолжается комплекс организационных мер:

  • планируется перераспределение функций между зенитными ракетными войсками и новым родом войск, который будет отвечать за прикрытие важных объектов;
  • наращивается численность и качество дронов-перехватчиков;
  • происходит активное взаимодействие с партнерами для решения проблемы дефицита ракет для зенитных ракетных комплексов и истребительной авиации.

Автор: 

ПВО (3462) Александр Сырский (831)
+16
12.02.2026 10:57 Ответить
+16
12.02.2026 10:59 Ответить
+14
12.02.2026 10:56 Ответить
нові рішення ))) ..від руснявого сирка з батьками на паРаші

замість двушечки на маскву полетять десяточки?
показать весь комментарий
12.02.2026 10:56 Ответить
Саме гарне рішення- на цугундер та ешафот всю цю зелено-зрадницьку шоблу *****,тварі конченні прозасідавшиєся. Рішення вони, суки , на п*ятому році війни приймають.
Не вдалось одразу зеленим покидькам здати країну ворогу в 2022р. завдяки ЗСУ та Залужному і патріотичному народу, так вони кожен день , мразі, разом з русньою, знищують Украіну, іі людей, іі економіку. Кого не зачепи в цьому грьобаному зеленому шапіто- всі пов*язані по самі вуха з рашкою- двушечками, роботою на фсб, тонами золота ,бізнесом, я вже не кажу про родичей, нерухомість, та тотальну космічну корупцію (мабуть на благо Батьківщини, а батьківщина -московія)
Довіри нема до жодної зеленої падли. Поки вони нищать страну- перспективи в нас 0.
І ще раз окремо дякую "мутрому наріду". Сподіваюсь прокляття паде на вашу голову.
показать весь комментарий
12.02.2026 11:46 Ответить
рішеннями ракети не зіб'єш
показать весь комментарий
12.02.2026 10:57 Ответить
показать весь комментарий
12.02.2026 11:02 Ответить
А пан цілий генерал стверджує,, що саме ріщення і є ключ до сильної ППО.
Цікаво, а чому пан генерал так пізно такі чудові і потужні рішення приймає? А раніше не можна було? То на збитки, чи просто на сигареті до того був.
показать весь комментарий
12.02.2026 11:23 Ответить
які "рішення" ухвалить Україна..?! щоб безугла повернула вилучені в 2019-му клістрони?? чи ще є щось??
показать весь комментарий
12.02.2026 10:57 Ответить
Британія виділить Україні ще 500 млн фунтів на посилення ППО
показать весь комментарий
12.02.2026 10:59 Ответить
Спочатку Сирський розформовує МВГ і відправляє в штурмовики, а потім говорить про нові рішення і посилення..
показать весь комментарий
12.02.2026 10:59 Ответить
та це ж і є "нові рішення".. руснявий сирок просто вже не знає чим ще напаскудити
показать весь комментарий
12.02.2026 11:01 Ответить
Скільки язиком не матляй, а ефективності від цього нуль! Може, проблема в компетентності Верховного головнокомандувача та головнокомандувача?
показать весь комментарий
12.02.2026 11:03 Ответить
Все у майбутньому часі, обіцянки-цяцянки.
показать весь комментарий
12.02.2026 11:05 Ответить
ППО, покращись, аць-два!
показать весь комментарий
12.02.2026 11:07 Ответить
результат цих рішень скоро побачимо
показать весь комментарий
12.02.2026 11:07 Ответить
О, так це виявляється нам невистачає нових рішень. Не комплексів ППО, не протиракет, не дронів-перехоплювачів, не людей в мобільних группах, а нових рішень!
показать весь комментарий
12.02.2026 11:08 Ответить
треба просто перестати... не приймати рішення
показать весь комментарий
12.02.2026 11:12 Ответить
"А ви, як не сідайте, Все в музиканти не годіться."
показать весь комментарий
12.02.2026 11:14 Ответить
Скільки живу не знав, що ухваленням нових рішень(болтологієжю) система ППО в рази стає кращою. Можливо тоді потрібно більше провести селекторів і Ставок і відосиків Верховним?
показать весь комментарий
12.02.2026 11:17 Ответить
Тобто ці рішення ще тільки колись будуть прийняті в ще невідомо які напевно! Але Зелю він влаштовує, бо в нього не такі високі рейтинги, як були у Залужного. Спецом тримає кацапа-зрадника на посаді ГК, який відверто і неприкрито шкодить Україні своїми військовими авантюрами і розвалом роботи ППО!
показать весь комментарий
12.02.2026 11:18 Ответить
Переставим кроваті!
показать весь комментарий
12.02.2026 11:19 Ответить
зберемо стопітсоту нараду, накажемо стрілочників та доповімо що рішення узгоджені, готуємо нові наради та нові потужні рішення...
показать весь комментарий
12.02.2026 11:20 Ответить
А раньше шо не было такой задачи??
показать весь комментарий
12.02.2026 11:21 Ответить
Хто заважав виконувати все те, про що він наговорив на початку статті?
показать весь комментарий
12.02.2026 11:22 Ответить
невже ракети будемо випускати для петріотів та іріс-т?
показать весь комментарий
12.02.2026 11:34 Ответить
Залужный воевал и освобождал Украину, а не ****** каждый день. А этот совковый хенерал не воюет, а за кресло держится. При нем штаб его жополизов больше чем пехоты на передке и большинство перекладывает бумажки и получает ордена и медали.
показать весь комментарий
12.02.2026 11:41 Ответить
4 роки війни,терору,знищення інфраструктури і Україна тільки тепер прийме рішення, щоб підвищити ефективність ППО.Не знаєш чи сміятись,чи плакати? Треба було 4 роки війни,знищень,вбивств щоб посилювати ППО.Пане генерал бери за жабри,за яблучка Верховного,хай не буде статистом і працює на збільшенні систем протиповітряної оборони,ракет,а то він вже зібрався експортувати дрони перехоплювачі,коли в прифронтових містах взагалі нічого або майже нічого не збивається.
показать весь комментарий
12.02.2026 11:45 Ответить
После этого пэтриоты начнут сами размножаться, в ракеты почковаться в три раза быстрее. )
показать весь комментарий
12.02.2026 11:54 Ответить
Ппо ставай краЩЕ! РАЗ, ДВА!!
показать весь комментарий
12.02.2026 12:04 Ответить
тупий і бездарний керівник вміє тільки дупу лизати зеленому мерзотникові
показать весь комментарий
12.02.2026 12:06 Ответить
Шахеди та інший дроново-ракетний непотріб практично безкарно залітає в Україну через Сумську, Чернігівську, Харківську області і потім розлітається всюди. ОВА не можуть, а може і не хочуть займатись цією проблемою, вважаючи, що це не їх діло.І так частково і є, але на цю проблему плюють і в ОВА, і в МО, і у президента, а потім гоняють за шахедами на F16, або витрачають на них дефіцитні ракети. Дуже мало використовуються дрони-перехоплювачі в прифронтових областях, строчать з кулеметів, з результативністю близько до нуля, мобільні группи. Тому висять над Сумами рашистські розвідникі цілими днями, нагло кружляють шахеди, гербери, молнії, роздумуючи куди летіти далі. Рішення лежать на поверхні, якщо хтось надумає цю проблему вирішувать, а не займатись конферансом війни, та ударів ворога.
показать весь комментарий
12.02.2026 12:10 Ответить
Лохторату зайде, рейтинги на першому місці!
показать весь комментарий
12.02.2026 12:14 Ответить
Кто то верит этому дженералю с родителями заложниками в рашке?
показать весь комментарий
12.02.2026 12:20 Ответить
Тепер "штурмовиків" переведуть у ППО?)
показать весь комментарий
12.02.2026 12:23 Ответить
Крім рішень і обіцянок від цієї влади більше нічого не буде.
показать весь комментарий
12.02.2026 12:31 Ответить
Два варіанти. Тупа брехня, для спроби відмазати Зельону владу. А другий варіант - До тепер тупо нічого не працювало роками, і всіх це влаштовувало, поки Зеленскому не стрілило в голову прозріння, що треба покращити. Який реальний?
показать весь комментарий
12.02.2026 15:25 Ответить
 
 