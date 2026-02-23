Партнеры не дают лицензий на производство систем ПВО, нужны хотя бы лицензии на ракеты к ним, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что в настоящее время Украина сталкивается с проблемами в обеспечении работы ПВО, поскольку партнеры отказываются предоставлять лицензии на производство не только систем ПВО, но и ракет к уже переданным нашей стране системам ПВО.
Об этом он сообщил во время беседы с BBC, информирует Цензор.НЕТ.
Согласия от партнеров нет
"Сегодня ПВО – самый сложный вопрос. К сожалению, партнеры пока не дают лицензии, чтобы мы сами производили, например, системы "Петриот" или производили хотя бы ракеты для тех систем, которые у нас уже есть. Пока что мы не достигли успеха в этом", – констатирует глава государства.
Как сделать Украину сильнее?
Он также поднимает вопрос - как сделать так, чтобы Украина была сильнее в этой войне?
"Все понятно: закрыть небо. Если гражданские защищены, у нас прикрыта спина, люди работают, дети в школах, экономика работает, есть деньги, есть налоги, которые идут на фронт. Таким образом мы укрепляем армию. Этого, к сожалению, пока нет. Нужны лицензии хотя бы на ракеты", - резюмирует он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нічого не роблять для перемоги....
Федоров обіцяв навчити партнерів робити ППО. 😁
Трамп не дає змоги виробляти ракети до Петріотів!
Як можна бути таким тупим в такому віці? А ще казав що не лох.
Спочатку, особисте збагачення у зеленського, як перед смертю…
И что ты с этой лицензией сделал для изготовления собственной системы ПВО?
Ничего.
Ты не способен изготовить даже то, что уже было.
Имеются перспективные проекты для уничтожения баллистики, которые дешевле систем Patriot и "Праща Давида".
Важными украинскими разработками являются "Кольчуга" для обнаружения целей и "Кильчень" для уничтожения баллистических ракет.
Партнери бачать, що через місяць їх секрети опиняться в кцапів, як проекти ракет, як місце розташування воєнних заводів, як план контрнаступу і вирішили не ділитися зі зрадниками і мародерами своїми секретами.
Для сравнения:
Всем рукастым, у кого есть мастерская или гараж, я могу предоставить полнейшие чертежи горного велосипеда. Могу предоставить технологические карты. Готов подарить велосипед для реинженеринга. Предложение простое. Сделайте в домашних условиях велосипед.
P.S ракетное топливо для "Фламинго" изготавливают в Бельгии.
https://streamable.com/p6yhox
Дивіться, у нас є дрони та ракети - це перше, чим ми займаємося. Друге, чим ми займаємося зараз, це створенням ракети-перехоплювача. Ну, тобто ракети ППО, великої ракети ППО, яка буде здатна перехоплювати балістичні ракети. У нас є ракета і ми запропонували всім: хлопці, беріть нашу ракету,. Вона дуже дешева. Давайте свої радари, тренуйте на наших балістичних ракетах і робіть панеєвропейську систему перехоплювання ракет. Цю ідею, ми пропонуємо всім і кажемо: "От у нас є ракета. Дивіться, ось так вона керується". Отакі алгоритми лежать за її керуванням. Вони відкриті. Ви бачите, ви можете зробити аудіт і побачити, що ми не маємо можливості дистанційно вимкнути. Будь ласка, ми вам надаємо цю ракету, користуйтесь нею. Все. І якщо всі - і радари, і командні центри, і все - буде зроблено на на такій самій ідеології, то це буде прорив у сфері ППО. Стовідсотково.