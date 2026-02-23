РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8314 посетителей онлайн
Новости Развитие ПВО в Украине
4 589 47

Партнеры не дают лицензий на производство систем ПВО, нужны хотя бы лицензии на ракеты к ним, - Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что в настоящее время Украина сталкивается с проблемами в обеспечении работы ПВО, поскольку партнеры отказываются предоставлять лицензии на производство не только систем ПВО, но и ракет к уже переданным нашей стране системам ПВО.

Об этом он сообщил во время беседы с BBC, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Согласия от партнеров нет

"Сегодня ПВО – самый сложный вопрос. К сожалению, партнеры пока не дают лицензии, чтобы мы сами производили, например, системы "Петриот" или производили хотя бы ракеты для тех систем, которые у нас уже есть. Пока что мы не достигли успеха в этом", – констатирует глава государства.

Читайте также: Украина повысит эффективность ПВО, приняв новые решения, - Сырский

Как сделать Украину сильнее?

Он также поднимает вопрос - как сделать так, чтобы Украина была сильнее в этой войне?

"Все понятно: закрыть небо. Если гражданские защищены, у нас прикрыта спина, люди работают, дети в школах, экономика работает, есть деньги, есть налоги, которые идут на фронт. Таким образом мы укрепляем армию. Этого, к сожалению, пока нет. Нужны лицензии хотя бы на ракеты", - резюмирует он.

Читайте: Украина не имеет времени ждать, пока отдельные элементы Воздушных сил настроятся, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (10565) лицензия (8) ПВО (2231)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+33
Ага,розігналися партнери.Через день весь тепроцес буде на столі в кремлі
показать весь комментарий
23.02.2026 08:34 Ответить
+29
Ішак свідомо і надалі шукає "винуватців" своєї безтолковості.
показать весь комментарий
23.02.2026 08:35 Ответить
+21
Кляті партнери.
Нічого не роблять для перемоги....
показать весь комментарий
23.02.2026 08:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ага,розігналися партнери.Через день весь тепроцес буде на столі в кремлі
показать весь комментарий
23.02.2026 08:34 Ответить
А можливо і вся лінія по виготовленню
показать весь комментарий
23.02.2026 08:35 Ответить
А може шурма, міндіч з шиферами та єрмаком якось Західних Партнерів обдурять, через шлахмбауми ???
показать весь комментарий
23.02.2026 09:02 Ответить
Передоз
показать весь комментарий
23.02.2026 09:14 Ответить
Ішак свідомо і надалі шукає "винуватців" своєї безтолковості.
показать весь комментарий
23.02.2026 08:35 Ответить
Сто пудів.
показать весь комментарий
23.02.2026 09:15 Ответить
Кляті партнери.
Нічого не роблять для перемоги....
показать весь комментарий
23.02.2026 08:37 Ответить
Нічого.
Федоров обіцяв навчити партнерів робити ППО. 😁
показать весь комментарий
23.02.2026 08:37 Ответить
це на яких розумовідсталих розраховано? системи "Patriot" це пейсате хоче виробляте?🤣🤣🤣
показать весь комментарий
23.02.2026 08:37 Ответить
На тих 100% з 73%
показать весь комментарий
23.02.2026 08:39 Ответить
На ********* та ім подібних розумово відсталих у розвітку персонажив з бадьорих лав мудрага наріду.
показать весь комментарий
23.02.2026 09:24 Ответить
Без Ишака Артем давно бы производил свои ракеты!
показать весь комментарий
23.02.2026 08:40 Ответить
А колись свої ЗРК в розробці були. Не підкажеш, де поділись? Не під асфальтом раптом?
показать весь комментарий
23.02.2026 08:50 Ответить
Це починалось ще при гниді Кучмі та патентованому крадії Кузьмуку. ЗРК "Славутичь". За ТТХ планувався шось на кшталт гібриду С 300 та Петріота. ПівденьМАШ було призначено як головне підприємство. Шалені гроши вбухали в НІОКР и та ОКРИ жодний з яких не було втіленно у метал навіть макету.
показать весь комментарий
23.02.2026 09:30 Ответить
У нас була розробка ЗРК малого радіусу - те, що треба проти ішакєдов.
показать весь комментарий
23.02.2026 09:31 Ответить
Ну, до цього я відношення не мав. А на кількох нарадах шодо того "Славутича" був присутній.
показать весь комментарий
23.02.2026 10:09 Ответить
В тому лісі де міліард дерев .
показать весь комментарий
23.02.2026 10:04 Ответить
Після Двушечєк на Мааскву тобі хіба що хєр дадуть лизнуть, і то не факт
показать весь комментарий
23.02.2026 08:51 Ответить
нюхнкть
показать весь комментарий
23.02.2026 09:01 Ответить
Нормальні такі хотелки - 'самостійно' виробляти європейські системи ппо на заводах в європі (не у нас же під обстрілами) і за гроші 'партнерів'. І обов'язково мати собі непоганий % з усього цього)))
показать весь комментарий
23.02.2026 08:53 Ответить
Знову - перепсоналізовані звинувачення....

Трамп не дає змоги виробляти ракети до Петріотів!
показать весь комментарий
23.02.2026 08:57 Ответить
"*неперсоналізовані" - так правильно
показать весь комментарий
23.02.2026 10:13 Ответить
Мені цікаво, дітей йому теж хтось інший зробив, чи все таки сам навчився?
Як можна бути таким тупим в такому віці? А ще казав що не лох.
показать весь комментарий
23.02.2026 09:00 Ответить
За то Богдана спитайте.
показать весь комментарий
23.02.2026 09:33 Ответить
Ішак-рогоносець,потужно звучить .Тут навіть експертиза ДНК зайва
показать весь комментарий
23.02.2026 14:04 Ответить
Та тебе ж дай,ты и это *****...ш или русня *******.
показать весь комментарий
23.02.2026 09:05 Ответить
Це ніякі не партнери, володю! Це - відверто ворожа адміністрація США на чолі з рудим гандоном, яка спить і бачить, щоб Україна здалася на милість росії вкупі з США!
показать весь комментарий
23.02.2026 09:05 Ответить
О! Справжній живий зелібоба в коментарях)
показать весь комментарий
23.02.2026 09:38 Ответить
Схоже, з будуна не на той сайт зайшов😁
показать весь комментарий
23.02.2026 10:03 Ответить
Тихо не зпугніть його 😸. Давайте поспостерігаємо😸
показать весь комментарий
23.02.2026 13:21 Ответить
«Час захисту нашої держави, захист нашого народу. Особисте - на потім», - заявив Зеленський». 18 лютого було оприлюднено інтерв'ю ексголовкома ЗСУ ....
Спочатку, особисте збагачення у зеленського, як перед смертю…
показать весь комментарий
23.02.2026 09:05 Ответить
У тебя была лицензия на президентство на 5 лет
И что ты с этой лицензией сделал для изготовления собственной системы ПВО?
Ничего.
Ты не способен изготовить даже то, что уже было.
Имеются перспективные проекты для уничтожения баллистики, которые дешевле систем Patriot и "Праща Давида".
Важными украинскими разработками являются "Кольчуга" для обнаружения целей и "Кильчень" для уничтожения баллистических ракет.
показать весь комментарий
23.02.2026 09:14 Ответить
Докерувались, домарафонились, допотужничали та дохайпувались. Це починають виявлятися наслідки "квартальної" дипломатії. Сьогодні оди співає, а завтра починає шипіти і покусувати,то Європу, то Америку. Не все подобається, що роблять союзники та партнери, але він й досі не зрозумів, чи не хоче зрозуміти, що це ми до них ідемо з простягнутою рукою, а не навпаки.
показать весь комментарий
23.02.2026 09:17 Ответить
Робить все, аби припинили допомогу. Згідно вказівок хазяїв із кремля. Які його на цей пост і протягли. Нічого нового чи дивного.
показать весь комментарий
23.02.2026 09:41 Ответить
А випуск ракет налагодиш поруч з фламінгами?
показать весь комментарий
23.02.2026 09:19 Ответить
Вова, у тебе таке обличчя шо нихто тобі ті ліцензіі не даст. Бо ти вже ФлаМіндічів 3000 виробив та двушечек на москву навідправляв. Лейтенант Баканов тому свідок. Якого все ні як знайти не можуть.
показать весь комментарий
23.02.2026 09:21 Ответить
Партнери свої системи ППО створювали для захисту своїх держав і людей. Голобородько мав всі можливості за 7 років створити нашу, українську систему ППО. Але він цього не робив, а знищив те, що до нього напрацювала влада Порошенка.
Партнери бачать, що через місяць їх секрети опиняться в кцапів, як проекти ракет, як місце розташування воєнних заводів, як план контрнаступу і вирішили не ділитися зі зрадниками і мародерами своїми секретами.
показать весь комментарий
23.02.2026 09:23 Ответить
Через місяць? Через годину)
показать весь комментарий
23.02.2026 09:43 Ответить
Сейчас,с шашлычником и корешком Миндича буду весь переговоры про лицензии на производство оружия.
показать весь комментарий
23.02.2026 09:35 Ответить
Тінь єрмачка не покидає найвеличнішого .
показать весь комментарий
23.02.2026 09:35 Ответить
шоб міндіч з фаєрпоїнтом озолотився
показать весь комментарий
23.02.2026 09:49 Ответить
Нужны лицензии хотя бы на ракеты", Источник: https://censor.net/ru/n3601923
Для сравнения:
Всем рукастым, у кого есть мастерская или гараж, я могу предоставить полнейшие чертежи горного велосипеда. Могу предоставить технологические карты. Готов подарить велосипед для реинженеринга. Предложение простое. Сделайте в домашних условиях велосипед.
P.S ракетное топливо для "Фламинго" изготавливают в Бельгии.
показать весь комментарий
23.02.2026 09:58 Ответить
Ми не є членами жодного союзу тому ліцензій не буде
показать весь комментарий
23.02.2026 10:17 Ответить
партнери не дають тобі зеленськиц ,бо по цим лізензіям, зброя буде робитеся в московії ,🤡 йди па* ло у відставку !!!...
показать весь комментарий
23.02.2026 11:21 Ответить
Схоже, що хтось передивився коміксів про Залізну людину у яких Тоні Старк в підвалі із сміття зібрав високотехнолгічну броню та енергетичний реактор.
показать весь комментарий
23.02.2026 11:38 Ответить
Гловний конструктор FP5 ("Фламінго") про розробку власної системи ППО



https://streamable.com/p6yhox

Дивіться, у нас є дрони та ракети - це перше, чим ми займаємося. Друге, чим ми займаємося зараз, це створенням ракети-перехоплювача. Ну, тобто ракети ППО, великої ракети ППО, яка буде здатна перехоплювати балістичні ракети. У нас є ракета і ми запропонували всім: хлопці, беріть нашу ракету,. Вона дуже дешева. Давайте свої радари, тренуйте на наших балістичних ракетах і робіть панеєвропейську систему перехоплювання ракет. Цю ідею, ми пропонуємо всім і кажемо: "От у нас є ракета. Дивіться, ось так вона керується". Отакі алгоритми лежать за її керуванням. Вони відкриті. Ви бачите, ви можете зробити аудіт і побачити, що ми не маємо можливості дистанційно вимкнути. Будь ласка, ми вам надаємо цю ракету, користуйтесь нею. Все. І якщо всі - і радари, і командні центри, і все - буде зроблено на на такій самій ідеології, то це буде прорив у сфері ППО. Стовідсотково.
показать весь комментарий
23.02.2026 11:50 Ответить
 
 