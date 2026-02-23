Партнеры не дают лицензий на производство систем ПВО, нужны хотя бы лицензии на ракеты к ним, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что в настоящее время Украина сталкивается с проблемами в обеспечении работы ПВО, поскольку партнеры отказываются предоставлять лицензии на производство не только систем ПВО, но и ракет к уже переданным нашей стране системам ПВО.

Об этом он сообщил во время беседы с BBC.

Согласия от партнеров нет

"Сегодня ПВО – самый сложный вопрос. К сожалению, партнеры пока не дают лицензии, чтобы мы сами производили, например, системы "Петриот" или производили хотя бы ракеты для тех систем, которые у нас уже есть. Пока что мы не достигли успеха в этом", – констатирует глава государства.

Как сделать Украину сильнее?

Он также поднимает вопрос - как сделать так, чтобы Украина была сильнее в этой войне?

"Все понятно: закрыть небо. Если гражданские защищены, у нас прикрыта спина, люди работают, дети в школах, экономика работает, есть деньги, есть налоги, которые идут на фронт. Таким образом мы укрепляем армию. Этого, к сожалению, пока нет. Нужны лицензии хотя бы на ракеты", - резюмирует он.

