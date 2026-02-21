Зеленский призвал Европу усилить санкции против судов, которые использует Россия
Украина рассчитывает на то, что следующий санкционный пакет Евросоюза будет учитывать то, что необходимо для реального давления на Россию. Речь идет, в частности, о судах, которые использует Россия.
Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
Санкции против капитанов "теневого флота"
"Сегодня есть новые санкции Украины против капитанов тех судов, которые занимаются перевозкой российской нефти, - 225 капитанов. И мы последовательно будем вводить санкции - и делать их глобальными - против всех тех, кто помогает России зарабатывать деньги на войну. Многие в мире нас поддерживают. И часто именно украинские предложения – в основе санкций партнеров. Мы очень рассчитываем, в частности, что и следующий санкционный пакет Евросоюза будет учитывать то, что нужно для реального давления на Россию за эту войну – для реального ограничения возможности России воевать", – сказал глава государства.
Он отметил, что это касается в том числе бана морских сервисов для судов, которые использует Россия.
"Стоит к этому прийти Европе. И это то, что могло бы стать значительным стимулом от Европы для России все-таки перейти от войны к дипломатии, к настоящей дипломатии. Войну нужно заканчивать", - добавил Зеленский.
Что предшествовало
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 225 капитанов судов, экспортирующих российские нефтепродукты, а также компаний, связанных с военно-промышленным комплексом РФ.
нагадайте коли БЕКи останній раз атакували рашиські танкери ?
замість того, щоб влаштувати тотальну війну проти ращиської нафти на Чорному морі, воно недолуге волає.
А на " капітана",який дозволяє транзит рос.нафти по всій країні- то ні.
Може, спочатку у себе треба розібратись?
замість того, щоб грати в ,,козаки-розбійники'' з кожним окремим танкером, час адаптувати закони до реалій війни: Тобто потрібно заблокувати Босфор і Дарданелли для будь-якого судна з російською нафтою під приводом ,,екологічної безпеки'' (що є чистою правдою, бо ті іржаві відра - це плавучі міни), і так само .перекрити Данські протоки - головну артерію Балтики. Це і є те саме ,,вартування біля нірки''. Якщо миша не може вийти з нори за сиром, вона не наїсться, а господарю не треба бігати за нею з тапком по всьому будинку. Але для цього потрібні не ,,глибока стурбованість'' і папірці, а політичні яйця та готовність визнати, що старий морський порядок помер. Так чи готові ми нарешті закрити кран, чи будемо й далі насолоджуватися акустикою від чергового дипломатичного ,,пуку в калюжу''? А Як ви вважаєте, яка країна має першою взяти на себе сміливість заблокувати прохід ігноруючи формальні протести?