РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4484 посетителя онлайн
Новости Санкции против России Теневой флот России Санкции ЕС против России
328 10

Зеленский призвал Европу усилить санкции против судов, которые использует Россия

Зеленский призвал ЕС ввести бан морских сервисов для РФ

Украина рассчитывает на то, что следующий санкционный пакет Евросоюза будет учитывать то, что необходимо для реального давления на Россию. Речь идет, в частности, о судах, которые использует Россия.

Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Санкции против капитанов "теневого флота" 

"Сегодня есть новые санкции Украины против капитанов тех судов, которые занимаются перевозкой российской нефти, - 225 капитанов. И мы последовательно будем вводить санкции - и делать их глобальными - против всех тех, кто помогает России зарабатывать деньги на войну. Многие в мире нас поддерживают. И часто именно украинские предложения – в основе санкций партнеров. Мы очень рассчитываем, в частности, что и следующий санкционный пакет Евросоюза будет учитывать то, что нужно для реального давления на Россию за эту войну – для реального ограничения возможности России воевать", – сказал глава государства.

Он отметил, что это касается в том числе бана морских сервисов для судов, которые использует Россия.

"Стоит к этому прийти Европе. И это то, что могло бы стать значительным стимулом от Европы для России все-таки перейти от войны к дипломатии, к настоящей дипломатии. Войну нужно заканчивать", - добавил Зеленский.

Читайте также: Зеленский ввел санкции против 225 капитанов "теневого флота" РФ

Что предшествовало

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 225 капитанов судов, экспортирующих российские нефтепродукты, а также компаний, связанных с военно-промышленным комплексом РФ.

Читайте также: Стоит продолжать давление на РФ, чтобы готовность к переговорам наконец возросла, - МИД Австрии

 

Автор: 

Зеленский Владимир (10548) санкции (1923) Евросоюз (2821)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Потужний закликун.
показать весь комментарий
21.02.2026 18:57 Ответить
+2
На санкції проти капітанів суден,які перевозять рос.нафту,то просить санкції.
А на " капітана",який дозволяє транзит рос.нафти по всій країні- то ні.
Може, спочатку у себе треба розібратись?
показать весь комментарий
21.02.2026 19:02 Ответить
+2
А що ти робиш,сволота квартальна? Хіба що башляєш своїм дешевим шавкам мосєйчучкі та богуцькій. Бо Залужний,бачите не те і не так сказав в інтерв'ю.
показать весь комментарий
21.02.2026 19:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Потужний закликун.
показать весь комментарий
21.02.2026 18:57 Ответить
ото ж !
нагадайте коли БЕКи останній раз атакували рашиські танкери ?

замість того, щоб влаштувати тотальну війну проти ращиської нафти на Чорному морі, воно недолуге волає.

.
показать весь комментарий
21.02.2026 23:21 Ответить
На санкції проти капітанів суден,які перевозять рос.нафту,то просить санкції.
А на " капітана",який дозволяє транзит рос.нафти по всій країні- то ні.
Може, спочатку у себе треба розібратись?
показать весь комментарий
21.02.2026 19:02 Ответить
а коли будуть санкції проти тіньового флоту кума галущенка?
показать весь комментарий
22.02.2026 00:53 Ответить
Так санкції на 225 капітанів дуже потужні, Європа не зможе перевершити їх
показать весь комментарий
21.02.2026 19:06 Ответить
А що ти робиш,сволота квартальна? Хіба що башляєш своїм дешевим шавкам мосєйчучкі та богуцькій. Бо Залужний,бачите не те і не так сказав в інтерв'ю.
показать весь комментарий
21.02.2026 19:07 Ответить
https://ibb.co/vbF3xyp
показать весь комментарий
21.02.2026 19:08 Ответить
https://ibb.co/PZ5ds8V3
показать весь комментарий
21.02.2026 19:09 Ответить
І знову цей величний і нескінченний спектакль ,,боротьби'' з тіньовим флотом! Це вже звучить як заізджена платівка: ..Наша пісня гарна й нова, починаймо її знову''.... Це справді шедевр геополітичного перформансу: багато галасу, грізні обличчя в телевізорі, паперові стоси ..рішучих'' санкцій, а на виході - лише бульбашки в калюжі. Поки дипломати змагаються в епістолярному жанрі ,,паперового гніву'', старі іржаві корита продовжують возити нафту, наче нічого й не сталося. Бо нинішні санкції- це звичайний акустичний ефект порожнечі- це як намагатися зупинити цунамі дитячим сачком. Ми створюємо максимальну акустику: брифінги, пресрелізи, ,,чорні списки'' окремих суден, радіємо як діти і дивимося у захваті як якийсь бойовик відео про героічну висадку американського спецназу на палуби танкерів.... Але щойно один танкер потрапляє під санкції, він просто перефарбовується, змінює назву з ,,Мрії'' на ,,Надію'' та прапор з Панами на Габон - і вуаля, він знову ,,чистий''. Це не боротьба, це імітація бурхливої діяльності для заспокоєння виборців, поки нафтодолари тихесенько дзвенять у потрібних кишенях.Приведу вам дуже цікаві приклади з уроків історії. Про миші та німецькі субмарини.На мій погляд ця аналогія з Другою світовою війною - просто в яблучко. Союзники роками ганялися за німецькими підводними човнами по всьому Атлантичному океану, спалюючи ресурси та втрачаючи кораблі. Це було схоже на спробу вичерпати море ложкою.Але щойно вони зрозуміли тактику ,,входу в нірку'' - почали масовано патрулювати авіацією Біскайську затоку та підходи до баз у Франції - ситуація змінилася кардинально. Не треба шукати голку в сіні, якщо можна просто стояти з магнітом біля входу в сінник. Щоб ви зрозуміли до чого це : Міжнародне право чи ,,фількіна грамота''?Зараз ми спостерігаємо дивну фетишизацію ,,міжнародного морського права'' у часи, коли агресор витирає об нього ноги. Тому всі ці розмови про Конвенцію Монтре та свободу судноплавства в Данських протоках виглядають зараз як спроба дотримуватися правил етикету під час бійки в шинку.Тому щоб вирішити нарешті проблему одним махом потрібно
замість того, щоб грати в ,,козаки-розбійники'' з кожним окремим танкером, час адаптувати закони до реалій війни: Тобто потрібно заблокувати Босфор і Дарданелли для будь-якого судна з російською нафтою під приводом ,,екологічної безпеки'' (що є чистою правдою, бо ті іржаві відра - це плавучі міни), і так само .перекрити Данські протоки - головну артерію Балтики. Це і є те саме ,,вартування біля нірки''. Якщо миша не може вийти з нори за сиром, вона не наїсться, а господарю не треба бігати за нею з тапком по всьому будинку. Але для цього потрібні не ,,глибока стурбованість'' і папірці, а політичні яйця та готовність визнати, що старий морський порядок помер. Так чи готові ми нарешті закрити кран, чи будемо й далі насолоджуватися акустикою від чергового дипломатичного ,,пуку в калюжу''? А Як ви вважаєте, яка країна має першою взяти на себе сміливість заблокувати прохід ігноруючи формальні протести?
показать весь комментарий
21.02.2026 21:11 Ответить
 
 