Зеленский призвал Европу усилить санкции против судов, которые использует Россия

Украина рассчитывает на то, что следующий санкционный пакет Евросоюза будет учитывать то, что необходимо для реального давления на Россию. Речь идет, в частности, о судах, которые использует Россия.

Санкции против капитанов "теневого флота"

"Сегодня есть новые санкции Украины против капитанов тех судов, которые занимаются перевозкой российской нефти, - 225 капитанов. И мы последовательно будем вводить санкции - и делать их глобальными - против всех тех, кто помогает России зарабатывать деньги на войну. Многие в мире нас поддерживают. И часто именно украинские предложения – в основе санкций партнеров. Мы очень рассчитываем, в частности, что и следующий санкционный пакет Евросоюза будет учитывать то, что нужно для реального давления на Россию за эту войну – для реального ограничения возможности России воевать", – сказал глава государства.

Он отметил, что это касается в том числе бана морских сервисов для судов, которые использует Россия.

"Стоит к этому прийти Европе. И это то, что могло бы стать значительным стимулом от Европы для России все-таки перейти от войны к дипломатии, к настоящей дипломатии. Войну нужно заканчивать", - добавил Зеленский.

Что предшествовало

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 225 капитанов судов, экспортирующих российские нефтепродукты, а также компаний, связанных с военно-промышленным комплексом РФ.

