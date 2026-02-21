Зеленский ввел санкции против 225 капитанов "теневого флота" РФ
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 225 капитанов судов, экспортирующих российские нефтепродукты, а также компаний, связанных с военно-промышленным комплексом РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис президента Украины.
Среди подсанкционных капитанов - граждане 11 стран, в частности России, Индии и Филиппин.
"Мониторинг ситуации в Черном, Красном и Балтийском морях показал: эти капитаны управляли судами российского теневого флота и транспортировали нефть в обход санкций ЕС, G7 и других государств", — сообщили в ОП.
Большинство таких судов - 188 танкеров - уже находятся под санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Швейцарии, Канады, Австралии и Новой Зеландии.
Второй пакет санкций: компании и граждане РФ
Во второй санкционный пакет вошли:
-
46 граждан России
-
2 гражданина Ирана
-
44 российские компании, обслуживающие военно-промышленный комплекс РФ
Речь идет о предприятиях, которые поставляют, разрабатывают, производят и ремонтируют технику, средства радиоэлектронной борьбы и запчасти для нужд российского ВПК.
Их продукцию используют для производства баллистических и крылатых ракет, ударных и разведывательных дронов, стрелкового оружия и боеприпасов.
Иранский след в производстве "шахедов"
По данным ОП, двое граждан Ирана причастны к поставкам авиационных запчастей и компонентов в обход санкций в интересах Иранской авиастроительной промышленной корпорации, которая является партнером России в разработке и производстве дронов типа "шахед".
