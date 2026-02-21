Зеленський запровадив санкції проти 225 капітанів "тіньового флоту" РФ
Президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти 225 капітанів суден, що експортують російські нафтопродукти, а також компаній, пов’язаних із військово-промисловим комплексом РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс президента України.
Серед підсанкційних капітанів - громадяни 11 країн, зокрема Росії, Індії та Філіппін.
"Моніторинг ситуації в Чорному, Червоному та Балтійському морях показав: ці капітани керували суднами російського тіньового флоту й транспортували нафту в обхід санкцій ЄС, G7 та інших держав", — повідомили в ОП.
Більшість таких суден - 188 танкерів - уже перебувають під санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Швейцарії, Канади, Австралії та Нової Зеландії.
Другий пакет санкцій: компанії та громадяни РФ
До другого санкційного пакета увійшли:
-
46 громадян Росії
-
2 громадяни Ірану
-
44 російські компанії, що обслуговують військово-промисловий комплекс РФ
Йдеться про підприємства, які постачають, розробляють, виробляють і ремонтують техніку, засоби радіоелектронної боротьби та запчастини для потреб російського ВПК.
Їхню продукцію використовують для виробництва балістичних і крилатих ракет, ударних і розвідувальних дронів, стрілецької зброї та боєприпасів.
Іранський слід у виробництві "шахедів"
За даними ОП, двоє громадян Ірану причетні до постачання авіаційних запчастин і компонентів в обхід санкцій в інтересах Іранської авіабудівної промислової корпорації, яка є партнером Росії у розробці та виробництві дронів типу "шахед".
