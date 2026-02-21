Зеленський запровадив санкції проти 225 капітанів "тіньового флоту" РФ

Президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти 225 капітанів суден, що експортують російські нафтопродукти, а також компаній, пов’язаних із військово-промисловим комплексом РФ.

Офіс президента України.

Серед підсанкційних капітанів - громадяни 11 країн, зокрема Росії, Індії та Філіппін.

"Моніторинг ситуації в Чорному, Червоному та Балтійському морях показав: ці капітани керували суднами російського тіньового флоту й транспортували нафту в обхід санкцій ЄС, G7 та інших держав", — повідомили в ОП.

Більшість таких суден - 188 танкерів - уже перебувають під санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Швейцарії, Канади, Австралії та Нової Зеландії.

Другий пакет санкцій: компанії та громадяни РФ

До другого санкційного пакета увійшли:

46 громадян Росії

2 громадяни Ірану

44 російські компанії, що обслуговують військово-промисловий комплекс РФ

Йдеться про підприємства, які постачають, розробляють, виробляють і ремонтують техніку, засоби радіоелектронної боротьби та запчастини для потреб російського ВПК.

Їхню продукцію використовують для виробництва балістичних і крилатих ракет, ударних і розвідувальних дронів, стрілецької зброї та боєприпасів.

Іранський слід у виробництві "шахедів"

За даними ОП, двоє громадян Ірану причетні до постачання авіаційних запчастин і компонентів в обхід санкцій в інтересах Іранської авіабудівної промислової корпорації, яка є партнером Росії у розробці та виробництві дронів типу "шахед".