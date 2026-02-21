824 20

Зеленський запровадив санкції проти 225 капітанів "тіньового флоту" РФ

Президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти 225 капітанів суден, що експортують російські нафтопродукти, а також компаній, пов’язаних із військово-промисловим комплексом РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс президента України.

Серед підсанкційних капітанів - громадяни 11 країн, зокрема Росії, Індії та Філіппін.

"Моніторинг ситуації в Чорному, Червоному та Балтійському морях показав: ці капітани керували суднами російського тіньового флоту й транспортували нафту в обхід санкцій ЄС, G7 та інших держав", — повідомили в ОП.

Більшість таких суден - 188 танкерів - уже перебувають під санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Швейцарії, Канади, Австралії та Нової Зеландії.

Другий пакет санкцій: компанії та громадяни РФ

До другого санкційного пакета увійшли:

  • 46 громадян Росії

  • 2 громадяни Ірану

  • 44 російські компанії, що обслуговують військово-промисловий комплекс РФ

Йдеться про підприємства, які постачають, розробляють, виробляють і ремонтують техніку, засоби радіоелектронної боротьби та запчастини для потреб російського ВПК.

Їхню продукцію використовують для виробництва балістичних і крилатих ракет, ударних і розвідувальних дронів, стрілецької зброї та боєприпасів.

Іранський слід у виробництві "шахедів"

За даними ОП, двоє громадян Ірану причетні до постачання авіаційних запчастин і компонентів в обхід санкцій в інтересах Іранської авіабудівної промислової корпорації, яка є партнером Росії у розробці та виробництві дронів типу "шахед".

А капітани про це знають?
показати весь коментар
21.02.2026 13:02 Відповісти
По хорошему должны узнать в момент прилёта дрона или плавающего дрона в борт.
показати весь коментар
21.02.2026 13:13 Відповісти
Как пишут в интернетах, когда захотят открыть счет в Привате или отдохнуть в Буковеле узнают.
А может в Монобанке действующие карты позакрывали
показати весь коментар
21.02.2026 13:18 Відповісти
Не все так просто.
Скоро капітани відчують сморід, скинутих на них з безпілотників, використаних піпіфаксів з адміністрації найвеличнішого ухилянта з добавкою використаних піпіфаксів з штабів НАТО, які внаслідок чергової НАЙВЕЛИЧНІЙШОЇ реакції отримали нестримну діарею від ПОТУЖНОСТІ жОПи *********** і ботоферм подляка і (ОСОБЛИВО!!!!) тіньового (ДУЖЕ ТОКСИЧНОГО) дЕрмакаки.
Використаний піпіфакс дЕрмакаки - наносить ДУЖЕ небезпечну шкоду капітанам танкерів.
Занепокоєність капітанів танкерів і шкідливі наслідки застосування проти них інфокалу викликало ГЛИБОКУ занепокоєність партнерів і ООН.
Ща трохи інфокалу - і шашлики на 9 траня - гарантовані!!!!
показати весь коментар
21.02.2026 14:17 Відповісти
Уявляю, як 225 одночасно почнуть ржати, коли дізнаються. Такий успіх Кварталу 95 лише сниться.
показати весь коментар
21.02.2026 17:30 Відповісти
То ж friendly fire буде.
показати весь коментар
21.02.2026 13:11 Відповісти
Напевно вава їм направить цидулі зі своїм автографом
показати весь коментар
21.02.2026 13:07 Відповісти
Щось Бздьюх разпотужничав останнім часом.
показати весь коментар
21.02.2026 13:09 Відповісти
Ні собі фіга, а що так можна? Напевно всі танкери замруть - вава ж санкціями йо..нув.
показати весь коментар
21.02.2026 13:12 Відповісти
Знову чомусь зеленський, з цілим РНБОУ данилова-умерова і злочинцями з КМУ, ЗАБУВАЄ сердешний упродовж 5 років, про накладення САНКЦІЇ на сімоненка та його оточення??? Геть ці кабміндічі з бакановим, своїх шлахмбаумів йому понаставляли?!?!
показати весь коментар
21.02.2026 13:14 Відповісти
И шо он им запретил? В Киев заходить на пристань?
показати весь коментар
21.02.2026 13:20 Відповісти
капитан капитан нахилиться,с заду в вас стоїть піаніст
показати весь коментар
21.02.2026 13:59 Відповісти
Тим кепам це погуй.
показати весь коментар
21.02.2026 14:02 Відповісти
потужно, думаю капітани вже обіср..., це ж ні хто небуть ввів, а верховний Говнокомандувач
показати весь коментар
21.02.2026 14:10 Відповісти
Перейшов ід імітації гри на роялі до імітації санкцій!
показати весь коментар
21.02.2026 16:47 Відповісти
А проти Ермака?
показати весь коментар
21.02.2026 16:56 Відповісти
зелений знову так потужно спорожнився . тільки мимо унітазу . чомусь проти ПОРОХА придумав з потолка санкцію разом з дєрьмаком . а проти баканова . міндіча . цукермана . галущенка санкцій немає . алібаба-єрмак не дозволяє бо то його подєльнікі . а проти капітанів танкерів пиши фофа в туалеті на рулоні папіру . і капітанам ***** і папір використають за призначенням
показати весь коментар
21.02.2026 17:44 Відповісти
Увесь світ аплодує стоячи !!! Це ж насправді потужний ,,геополітичний хід тисячоліття''! Потужний удар, від якого точно здригнулися всі халупи в нетрях Мумбаї та солом'яні стріхи на околицях Маніли. Зеленський ввів санкції проти 225 капітанів тіньового флоту рф. !!!! Ви тільки уявіть цей масштаб трагедії для філіппінського моряка Пабло чи індійського капітана Раджеша! Рішення РНБО - це ж просто вирок їхньому звичному життю. Це ж крах іхніх постійних відпусток у Трускавці... Тепер бідолахи не зможуть поїхати підлікувати печінку в ,,Моршинську''. Це ж був головний пункт у віш-лісті кожного капітана нафтового танкера з Індійського океану - попити водички з бювету. Це замороження іхніх украінських активів.. Напевно, Раджеш у жаху перевіряє, чи не заблокували його три гривні на картці ,,ПриватБанку'' , яку він відкрив у паралельному всесвіті. Страшно подумати, як він тепер оплачуватиме оренду свого тук-тука без доступу до української фінансової системи. А головне - іх Дипломатичний ігнор... Тепер цим 225 ,,олігархам'' у шльопанцях закритий шлях на прийом у Маріїнський палац. А вони ж так сподівалися отримати орден за перевезення підсанкційної нафти повз датські протоки! Це не просто санкції, це справжній ,,пук у калюжу'' з максимальною акустикою. Весь світ дивиться і думає: невже це і є та сама ,,максимальна ізоляція агресора''? Поки тіньовий флот продовжує спокійно борознити простори океанів, ми героїчно забороняємо людям, які навіть не знають, де на карті Україна, купувати нерухомість у Жмеринці чи Бердичеві..... Аналітики Bloomberg та Lloyd's List регулярно пишуть про реальні схеми обходу санкцій, але навіщо боротися зі схемами, якщо можна просто покарати 200 філіппінців та індусів ,,паперовим гнівом''? Ви скажете ганьба? Ні, це просто такий специфічний гумор від РНБО. Головне - зробити гучний заголовок, а те, що ці ,,санкції'' мають нульовий ефект на логістику рф, - то вже дрібниці.....
показати весь коментар
21.02.2026 18:03 Відповісти

вова та піх
показати весь коментар
22.02.2026 10:22 Відповісти
 
 